Michaela Jaé Rodriguez trở thành diễn viên chuyển giới đầu tiên chiến thắng Quả cầu Vàng

SVVN - Giành giải ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình’, Michaela Jaé Rodriguez chính thức trở thành diễn viên chuyển giới đầu tiên chiến thắng giải thưởng Quả cầu Vàng.

Vai Bianca Evangelista - người mẹ chuyển giới tận tụy trong series Pose đã giúp Michaela Jaé Rodriguez đánh bại nhiều cái tên nổi tiếng cho đề cử này là Uzo Aduba, Jennifer Aniston, Christine Baranski và Elisabeth Moss.

Trước đó, vai diễn này cũng giúp Michaela Jaé Rodriguez được đề cử giải thưởng Emmy 2021, hạng mục 'Nữ diễn viên chính phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất'. Đây cũng là lần đầu tiên, một diễn viên chuyển giới được đề cử cho giải thưởng này.

Pose kể về những buổi vũ hội, cuộc sống khó khăn của cộng đồng LGBT+ vào những năm 1980-1990. Đây cũng là series phim quy tụ nhiều diễn viên chuyển giới nhất từ trước đến nay, gồm có các ngôi sao: Angelica Ross, Hailie Sahar, Indya Moore, Dominique Jackson.

Với chiến thắng tại Quả cầu Vàng 2022, nữ diễn viên tin tưởng đây sẽ là cánh cửa rộng mở cho nhiều tài năng trẻ khác. Trên Instagram, Rodriguez viết: “Tôi tin họ thấy được một cô gái la-tinh da đen đến từ New Jersey đã có một ước mơ, thay đổi suy nghĩ của những người khác bằng tình yêu. Gửi những đứa trẻ LGBTQ+ của tôi, cánh cửa giờ đã mở để chúng ta vươn tới những vì sao”.

Michaela Jaé Rodriguez sinh ra trong gia đình đa chủng tộc. Khi chỉ là một cậu bé 7 tuổi, Rodriguez đã nhận ra bản thân thích làm một cô gái. "Tôi luôn muốn là phụ nữ. Khi mặc đồ nam tính tôi thấy mình giống tomboy. Tôi giống như một cô bé cắt tóc ngắn. Thật khó chịu khi không được tô son và làm móng", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi tham gia vở nhạc kịch Rent, Rodriguez đã chứng tỏ được tài năng của mình. Cũng từ đây, cô gặp được Billy Porter và nhận lời tham gia Pose.

"Tôi biết Billy Porter từ năm 19 tuổi. Anh ấy là người hỗ trợ tôi rất nhiều. Mọi thứ thay đổi khi tôi được làm việc với Billy. Bây giờ mọi thứ với tôi đều có ý nghĩa", cô nói.

Ngoài Pose, Rodriguez còn xuất hiện trong nhiều dự án như: Nurse Jackie (2011), The Carrie Diaries (2013), Dear Pauline (2014), My Life (2016), Luke Cage (2016)... Nữ diễn viên chuyển giới cũng xuất hiện trong vở nhạc kịch tick, tick... BOOM! và phát hành đĩa đơn Something To Say.

Hiện tại, Rodriguez đang quay bộ phim mới mang tên Tarzana cùng Maya Rudolph và Oliver Martinez.