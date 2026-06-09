Mô hình hợp tác Việt - Hàn nâng cao năng lực số ứng dụng AI cho học sinh THPT tại Thái Nguyên

Từ ngày 5-7/6/2026, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức Trại hè khởi động chương trình nâng cao Dart Flutter thuộc Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft mùa 2. Đây là giai đoạn tiếp nối sau khóa học cơ bản được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập và làm việc, việc trang bị tư duy công nghệ cho học sinh từ bậc phổ thông được xem là một trong những hướng đi quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.

Tại Thái Nguyên, một chương trình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tạo cơ hội để học sinh tiếp cận sớm với lập trình, phát triển sản phẩm số và kỹ năng làm việc cùng AI.

Từ ngày 5-7/6/2026, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức Trại hè khởi động chương trình nâng cao Dart Flutter thuộc Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft mùa 2.

Đây là giai đoạn tiếp nối sau khóa học cơ bản được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Dự án giáo dục này được tài trợ bởi Tập đoàn Vatech Networks (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Ewoosoft Việt, điều phối bởi Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, tổ chức Korea-Vietnam Culture Communication Center(KCCC), Công ty TNHH Edtech Cole.

Từ học lập trình đến xây dựng sản phẩm

Sau giai đoạn làm quen với ngôn ngữ Dart và nền tảng Flutter để phát triển ứng dụng web, di động, chương trình nâng cao được thiết kế theo hướng thực hành nhiều hơn thay vì tập trung vào lý thuyết chuyên sâu.

Trong 25 buổi học kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10/2026, các em sẽ tiếp tục hoàn thiện những dự án đã xây dựng trước đó hoặc phát triển từ các ý tưởng có sẵn.

Nội dung học tập tập trung vào những thành phần quan trọng của một sản phẩm số như xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu động và một số tính năng ứng dụng AI.

Thông qua quá trình này, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận tư duy phát triển sản phẩm - một trong những kỹ năng ngày càng được coi trọng trong lĩnh vực công nghệ.

Học cách làm việc cùng AI

Một trong những điểm mới của giai đoạn nâng cao là đưa AI vào quá trình học tập như một công cụ đồng hành.

Thay vì chỉ tìm hiểu AI dưới góc độ lý thuyết, học sinh được hướng dẫn cách sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng sản phẩm, từ việc đặt câu hỏi, cung cấp ngữ cảnh phù hợp đến đánh giá và kiểm chứng kết quả.

Các em cũng được làm quen với GitHub và phương thức cộng tác đang được sử dụng phổ biến trong môi trường phát triển phần mềm hiện nay

Theo các giảng viên đến từ Edtech Cole, trong tương lai, khả năng làm việc cùng AI sẽ trở thành một kỹ năng quan trọng đối với nhiều ngành nghề. Do đó, việc tiếp cận sớm sẽ giúp các em học sinh hình thành tư duy sử dụng công nghệ một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Xây dựng cộng đồng học tập cho học sinh yêu công nghệ

Trại hè lần này là một phần của chương trình đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, được tổ chức nhân dịp khởi động chương trình nâng cao, nơi các học sinh cùng tập trung để học tập chuyên sâu và giao lưu.

Tám học sinh tham gia chương trình nâng cao có cơ hội giao lưu với các cựu học viên mùa 1 hiện đang theo học ngành Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử tại nhiều trường đại học uy tín trong nước.

Thông qua những chia sẻ về lựa chọn ngành nghề, môi trường học tập và kinh nghiệm thực tế, các em có thêm góc nhìn về con đường phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Theo ban tổ chức, việc hình thành một cộng đồng học tập lâu dài là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án. Đây không chỉ là nơi học sinh tiếp cận kiến thức mới mà còn là môi trường để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.

Kết hợp giáo dục công nghệ với trải nghiệm văn hóa

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh cũng tham quan Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên.

Hoạt động giúp các em có thêm trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các thành viên tham gia dự án.

Theo đại diện Korea-Vietnam Culture Communication Center (KCCC), giáo dục công nghệ không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn cần gắn với sự hiểu biết về văn hóa và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công nghệ

Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft là một trong những hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ học sinh địa phương tiếp cận môi trường học tập công nghệ chất lượng.

Thông qua chương trình, học sinh được hỗ trợ học tập, tham gia các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giao lưu với chuyên gia và tiếp cận phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những mô hình hợp tác như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thế hệ trẻ có năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động trong tương lai.