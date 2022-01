'Mối tình chị em' chênh lệch nhau 9 tuổi 'đẹp nhất xứ Hàn' khiến cộng đồng mạng 'chao đảo'

Vào 18/1, công ty quản lý của Soyeon (cựu thành viên của T– ARA) đã thông báo tới truyền thông rằng 'nữ thần tượng' và cầu thủ bóng đá Jo Yu Min sẽ 'về chung một nhà' vào tháng 11/2022, sau khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu.

Cụ thể nội dung thông báo: “Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022, khi mùa giải của Jo Yu Min kết thúc. Soyeon đã lên kế hoạch hỗ trợ Jo Yu Min trong mùa giải này. Chúng tôi mong các bạn sẽ dành sự ủng hộ và tình yêu thương cho cả hai người, và hy vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ đến các hoạt động đa dạng và tích cực của Soyeon trong tương lai”.

Ở tuổi 34, 'chị cả' ngày nào của T-ARA giờ đây đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Mối quan hệ giữa Soyeon và Jo Yu Min có chút đặc biệt khi 'nàng' hơn 'chàng' tới 9 tuổi. Tuy vậy, khoảng cách tuổi tác không ảnh hưởng đến tình yêu và sự thấu hiểu của cặp đôi. Soyeon cho hay, dù Jo Yu Min kém cô khá nhiều tuổi nhưng ở bên cạnh anh chàng luôn có sự bình yên mà cô luôn tìm kiếm và đã cùng cô vượt qua giai đoạn gặp trầm cảm vô cùng khó khăn. Thực chất cả hai cũng đã phải cân nhắc rất nhiều mới quyết định tiến tới hôn nhân khi Yu Min vẫn đang ở độ tuổi khá trẻ.

Soyeon đã trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình sau khi thừa nhận rằng họ hẹn hò để đi đến kết hôn thông qua công ty quản lý của cô ấy. Soyeon nói trên SNS của mình vào ngày 18/1:

Sinh năm 1987, Soyeon ra mắt với tư cách là giọng ca chính của T-ARA vào năm 2009 dưới 'trướng' của công ty quản lý MBK Entertainment. Sau khi quảng bá Roly-Poly và Why are you doing this, Soyeon đã rời nhóm khi hết hạn hợp đồng vào năm 2017. Chắc hẳn các fan K-pop thế hệ thứ 2 không còn xa lạ với hình ảnh cô 'chị cả' T-ARA dù sở hữu chiều cao khiêm tốn và 'lọt thỏm' giữa các 'em gái' nhưng lại có giọng hát vô cùng nội lực. Sau khi hết hợp đồng với MBK, hiện Soyeon vẫn tiếp tục những hoạt động cá nhân dưới tư cách một 'thần tượng'.