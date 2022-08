Mưa lớn, đoạn đường gần khu đất Đại sứ quán Mỹ kẹt cứng sáng nay 12/8

SVVN - Đoạn đường Phạm Văn Bạch gần khu đất Đại sứ quán Mỹ thuê để xây dựng trụ sở mới sáng nay 12/8 bị "kẹt cứng" do mưa lớn. Đây là khu vực có nhiều tòa nhà lớn có lượng người tham gia giao thông rất đông vào giờ cao điểm như Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, tập đoàn FPT, tòa nhà báo Tiền Phong cơ sở 2…

Theo dự báo từ Cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 2, Hà Nội sẽ có mưa lớn và bị ngập úng diện rộng, một số nơi có thể ngập từ 40-50 cm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt mưa lớn do bão số 2 gây, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón một đợt mưa dông mới từ ngày mai (13/8) do tác động của một rãnh thấp hình thành qua miền Bắc. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 16/8, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.