Mỹ nhân gen Z của nhạc Việt Juky San 'làm liều' khiến Vnet không thể tin vào mắt mình

SVVN - Gây 'sốt' làng nhạc với hình ảnh Chip Chip Pink tại "Ca sĩ mặt nạ", Juky San tận dụng sức 'nóng' để mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Mỹ nhân gen Z này 'liều' làm điều này, khiến cho netizen phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ của cô.

Công chúng hẳn vẫn chưa thể quên cô nàng Chip Chip Pink cực kỳ đáng yêu mà Juky San “hoá thân” trong Ca sĩ mặt nạ. Mặc dù phải dừng chân khá sớm nhưng màn “lộ diện” của Juky San sau mascot Chip Chip Pink vẫn luôn khiến người xem xúc động bởi sự chân thành, ấm áp được cô lan toả. Rất nhiều người hâm mộ chia sẻ đều muốn ôm Juky San vào lòng khi một cô gái mảnh mai, nhỏ nhoi lại xuất hiện trong một trong những bộ mascot nặng ký nhất của chương trình nhưng vẫn mang đến những màn trình diễn hát live chất lượng.

Nói về việc trở lại sau thành công của chương trình, Juky San cho biết: “Với mỗi sản phẩm, San đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều mặt mới đưa ra quyết định. Sức hút từ The masked singer là một lợi thế nhưng đó không phải hoàn toàn là lý do quyết định ra mắt EP trong thời điểm này. Chúng tôi đã bắt tay thực hiện từ lâu nhưng bị gián đoạn khá nhiều do có một khoảng thời gian tôi bị mất giọng, không thể thu âm được. Khi sức khoẻ ổn định hơn, tôi đã bắt tay cùng mọi người “chạy nước rút” để kịp hoàn thành sản phẩm gửi đến mọi người. Đây là một thử thách mới tôi muốn thử sức và cũng là một món quà cho khán giả của tôi dịp cuối năm. Bật mí thêm đây chỉ là khởi đầu thôi”.

Juky San “liều lĩnh” làm mới lại ca khúc kinh điển Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Đây là sản phẩm mở đầu cho EP Symphonies: Juky San no.22, bao gồm 4 ca khúc với cảm hứng từ bốn mùa trong năm. Đặc biệt, âm hưởng của toàn bộ sản phẩm còn được lấy cảm hứng “từ tình yêu đến Mozart, Chopin và Pachelbel”, với những giai điệu vô cùng quen thuộc của các nhà soạn nhạc vĩ đại được đặt để đầy bất ngờ trong từng ca khúc trong dự án.

Mùa thu cho em ra đời năm 1968, là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vào năm ông tròn 20 tuổi. Nhiều thập niên trôi qua, ca khúc dần trở thành một nhạc khúc trữ tình kinh điển, là một trong những nhạc phẩm hay nhất về chủ đề mùa thu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Mùa thu trong bài hát đẹp dịu dàng, êm ái và ngát hương với những lời thủ thỉ, tự tình đầy rung cảm. Điều làm nên sức sống bền lâu của bài không chỉ ở giai điệu du dương, gợi nét buồn phảng phất mà còn ở ca từ trau chuốt, đẹp đến nao lòng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Giữ đúng tinh thần đầy lãng mạn của phiên bản gốc, Juky San đã mang đến một ca khúc hiện lên với mọi sự mơ màng, lãng đãng với giọng hát trong trẻo, đầy tình cảm. Tuy nhiên, với cách xử lý đặc trưng cùng tâm hồn của một nghệ sĩ trẻ, Juky San vẫn khiến bài hát khoác lên một chiếc áo mới tươi trẻ, góp phần đưa một ca khúc xưa đến gần hơn với giới trẻ.

Nói về sự kết hợp khá mới mẻ giữa một ca khúc nhạc Việt kinh điển với một phần bản giao hưởng nổi tiếng của Chopin, Juky San trải lòng: “Như mọi người có thể thấy, San chọn những đoạn nhạc cổ điển rất quen thuộc và đã trở thành kinh điển với người yêu nhạc. Những giai điệu này San đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó về cảm xúc đó cũng tạo nên rất nhiều nguồn cảm hứng trong quá trình thực hiện".

'Mỹ nhân' gen Z vủa V-pop cũng bày tỏ: "San không dám nhận mình là một người am hiểu về nhạc cổ điển, San vẫn đang học hỏi và tìm tòi. San cũng không cố chứng tỏ điều gì quá lớn lao thông qua sản phẩm lần này, chỉ mong muốn làm ra một “đứa con tinh thần” chỉn chu, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, San nghĩ nếu mình làm tốt và may mắn được đón nhận, điều đó có thể góp phần đưa khán giả trẻ đến gần với nhạc cổ điển hơn”.