Mỹ nhân Tiktoker triệu view Hannah Vân Anh: 'Tôi là fan của Hoa hậu Việt Nam từ khi còn bé'

Sinh năm 2002, Hannah Vân Anh tên thật là Hoàng Vân Anh tại Cần Thơ. Hiện cô nàng đang học năm 3, ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Cần Thơ. Nổi tiếng trên mạng xã hội với các video giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài, cô có lượng fan nhất định.

Không chỉ sở hữu nhan sắc 'hút mắt', Vân Anh ghi dấu với thành tích học tập ấn tượng:

Vân Anh 12 năm liền là Học sinh Giỏi, Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường THPT Giai Xuân, giải Khuyến khích kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh, nhận học bổng khóa học University English tại The University of Sheffield, Anh, trao đổi sinh viên tại trường ĐH Rangsit, Thái Lan. Đặc biệt đáng nể ở cô gái này là thành tích IELTS overall 7.5.