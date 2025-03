Nam sinh Báo chí trên hành trình khám phá và cống hiến mỗi ngày

SVVN - Nguyễn Khắc Dương (sinh năm 2003), sinh viên năm 4 Khoa Kỹ thuật Điện, Trường Đại học Điện lực. Với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm, nam sinh luôn đảm nhận vai trò leader trong các buổi thuyết trình, đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, Dương còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực MC khi lọt TOP 10 SPEAK UP 2024, TOP 6 Tell Me By Your Voice 2024, là diễn giả training MC tại VWA và từng dẫn dắt Chung kết Bản lĩnh tuổi 20 Sinh viên EPU 2023.