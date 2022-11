Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới?

SVVN - Nhật Nguyễn, sinh năm 2001, là người con của quê hương vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse Dược sĩ thì chàng trai này đã từng là người tạo ra những chiếc áo blouse ấy....

Trước khi kể về khoảng thời gian mình đã gắn bó tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mình sẽ tâm sự đôi chút về thời học sinh của mình. Suốt mấy năm cấp 2 mình là một học sinh cá biệt trong trường đàn đúm, đánh nhau, trốn học, bỏ tiết,... đồng nghĩa là thành tích học tập của mình rất kém và cũng rất nhiều lần bị phê bình trước trường. Nếu thanh xuân của mình là một cuốn sách thì những năm tháng cấp 2 ấy mình xin viết vào một tờ nháp, bước sang một trang mới đó là ba năm cấp 3, không biết là do môi trường hay là do mình đã trưởng thành hơn mà từ một học sinh cá biệt chỉ sau một năm mình đã là một học sinh ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của trường thành tích học tập cũng tiến bộ rõ rệt, bằng chứng là năm lớp 11 và 12 mình đã nhận được học bổng của trường.

Chớp mắt cái đã hết 3 năm, cuối năm lớp 12 mình bị mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn là sau khi tốt nghiệp có nên tiếp tục học tiếp hay đi làm luôn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sau khi nghe những lời động viên và lời khuyên từ gia đình và thầy cô giáo mình đã quyết định học tiếp lên hệ Cao đẳng, trước khi mình mặc chiếc áo blouse thì mình đã tạo ra những chiếc áo ấy... Đúng vậy mình đã chọn theo học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang chuyên ngành May thời trang, không biết là do năng khiếu hay một lý do nào đó mà mình học rất giỏi chuyên ngành này. Khi theo học tại trường ngoài giờ học lý thuyết thì mình còn được đi thực tập tại các công ty rất nhiều, trong quãng thời gian đi làm trong đầu mình bắt đầu có dòng suy nghĩ với chuyên ngành mình đang theo học sau khi ra trường dù làm ở vị trí nào mức lương có cao thì vẫn chỉ là làm thuê cho người ta còn với khả năng của mình để làm riêng thì cũng rất khó. Các bạn có tin được không khi mình theo học hơn 2 năm trời đến ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi mình lại chọn bỏ lại tất cả để bắt đầu một con đường mới, con đường mà ngày trước mình từng rất ghét mình từng không muốn đi. Rất may là gia đình đặc biệt là mẹ đã tôn trọng quyết định của mình và ủng hộ con đường mới mà mình đã chọn đó là con đường trở thành một Dược sĩ và sau khi được giới thiệu và tìm hiểu rất kỹ mình đã chọn theo học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tuy thành tích học tập không có gì đáng khoe nhưng khi học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mình đã tham gia rất nhiều hoạt động của trường, tham gia vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện được khoác trên mình màu xanh thanh niên nơi lưu giữ rất nhiều ký ức tươi đẹp, rực rỡ của tuổi thanh xuân. Cũng từ đây mình bắt đầu cảm thấy yêu nghề mà mình đã và đang theo đuổi. Sau khi ra trường mình muốn áp dụng tất cả các kiến thức đã học được, cùng với những kinh nghiệm sau khi đi thực tế để có thể cấp phát thuốc cho những người nghèo. Đồng thời đưa ra những tư vấn và lời khuyên có hữu ích cho người bệnh.

Cảm ơn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cùng các giảng viên và các bạn đã cho mình có cơ hội phát triển bản thân, mình sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một Dược sĩ có tâm và có tầm để sau này những năm tháng tuổi trẻ qua đi, mình có thể nhìn lại và mỉm cười.