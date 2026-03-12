Nam sinh "săn" học bổng Tiến sĩ tại 2 trường top đầu Trung Quốc, sở hữu nhà riêng ở tuổi 24

SVO - Trượt nguyện vọng 1 tiếng Hàn, Lê Anh Đức (SN 1997, quê Phú Thọ) bước vào ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Hà Nội như một “cái duyên”.

Từ cú trượt nguyện vọng 1 đến hành trình chinh phục học bổng quốc tế

Lê Anh Đức từng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Hà Nội. Tháng 5/2025, anh bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đạt GPA 3.6/4.0.

Anh Đức từng trượt nguyện vọng 1 tiếng Hàn và đến với tiếng Trung một cách đầy bất ngờ.

Không dừng lại ở đó, Anh Đức tiếp tục trúng tuyển chương trình Tiến sĩ và giành học bổng Tân Hán học (hệ học vị Tiến sĩ) cùng học bổng Chính phủ Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Hoa Đông – hai cơ sở đào tạo hàng đầu về sư phạm và giáo dục Hán ngữ.

Chia sẻ về bước ngoặt quan trọng nhất, Anh Đức cho biết điều khiến anh tự hào nhất không phải là bảng điểm hay học bổng, mà chính là quyết định năm 18 tuổi. “Tôi từng trượt nguyện vọng 1 là tiếng Hàn và đỗ nguyện vọng 2 là tiếng Trung. Khi đó, tôi đã không chọn nghỉ một năm để thi lại, mà tin tưởng theo đuổi tiếng Trung đến cùng. Nhìn lại, đó là cái duyên và cũng là lựa chọn đúng đắn nhất”, anh nói.

Anh Đức giành học bổng Tiến sĩ tại 2 trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Trong quá trình học đại học, Anh Đức nhiều lần nhận học bổng toàn phần, giành giải Nhất một cuộc thi cầu ngoại ngữ tại Việt Nam và đạt thêm các giải thưởng học thuật quốc tế. Ở bậc sau đại học, anh tiếp tục chinh phục các suất học bổng toàn phần tại Trung Quốc.

Ưu tiên ngành học, chọn môi trường top đầu về giáo dục

Khi đứng trước lựa chọn giữa các trường, Anh Đức cho biết tiêu chí hàng đầu của anh là ngành học. Theo đuổi định hướng giáo dục, anh ưu tiên những cơ sở đào tạo đứng đầu về lĩnh vực này.

Cả Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Hoa Đông đều thuộc nhóm trường sư phạm hàng đầu Trung Quốc, có thế mạnh đặc biệt trong đào tạo giáo viên và nghiên cứu giảng dạy tiếng Trung.

9x Phú Thọ còn thành công mua nhà ở tuổi 24.

Sau khi cân nhắc giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, anh quyết định lựa chọn Thượng Hải để trải nghiệm môi trường năng động, hiện đại hơn.

Thời điểm hoàn thành luận văn thạc sĩ cũng là giai đoạn Anh Đức chuẩn bị hồ sơ tiến sĩ. Áp lực song hành giữa nghiên cứu và tuyển sinh từng khiến anh căng thẳng.

Tuy nhiên, nhờ định hướng rõ ràng từ bậc thạc sĩ và sự hỗ trợ sát sao của giảng viên hướng dẫn, anh hoàn thành luận văn sớm, tạo quỹ thời gian tập trung cho hồ sơ tiến sĩ.

“Tôi xác định rõ hướng nghiên cứu ngay từ khi học thạc sĩ. Chính sự liên kết chặt chẽ này giúp hồ sơ tiến sĩ của tôi có tính kế thừa và thuyết phục hơn”, Anh Đức chia sẻ.

Từng “mông lung” giữa ổn định và khát vọng nâng cao trình độ

Trước khi du học năm 2023, Anh Đức từng có công việc ổn định tại Việt Nam với mức thu nhập tốt. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân là người cầu toàn, luôn muốn tiến xa hơn thay vì hài lòng với hiện tại.

“Có giai đoạn tôi cảm thấy mông lung vì những gì đạt được chưa thực sự khiến mình thỏa mãn. Tôi chọn đi du học để nâng cao chuyên môn và cũng để giải quyết sự băn khoăn đó”, anh nói.

Về tài chính, Anh Đức cho biết sự khác biệt chi tiêu giữa Việt Nam và Trung Quốc buộc anh phải điều chỉnh thói quen. Thu nhập chủ yếu đến từ Việt Nam nhưng chi phí sinh hoạt tại Trung Quốc cao hơn, khiến anh phải cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi.

Anh ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, săn ưu đãi, tiết kiệm chi tiêu để dành ngân sách trải nghiệm. Trong hai năm học tập, Anh Đức đã đặt chân đến hơn 20 thành phố tại Trung Quốc – một phần thưởng cho những nỗ lực cân đối tài chính hợp lý.

Không chỉ tập trung vào học tập, chàng trai 9X còn xây dựng chiến lược tài chính dài hạn. Anh cho biết bản thân đã đầu tư bất động sản và mở rộng sang một số lĩnh vực khác sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lời khuyên từ gia đình, bạn bè. “Tôi luôn nghĩ rằng khi có khoản tiết kiệm, mình nên sử dụng hợp lý cho những kế hoạch dài hạn”, Anh Đức bày tỏ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Anh Đức khuyên sinh viên nên cân nhắc đi làm 1-2 năm sau khi tốt nghiệp đại học trước khi tiếp tục học cao hơn.

Anh Đức còn là một thầy giáo dạy tiếng Trung.

Theo anh, khoảng thời gian này giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và chuẩn bị tài chính tốt hơn. “Khi đã có vốn sống và một khoản tiết kiệm nhất định, việc quay lại giảng đường sẽ nhẹ gánh hơn cả về tâm lý lẫn kinh tế”, Anh Đức nói.

Từ một lần “lỡ hẹn” với nguyện vọng 1, Lê Anh Đức đã biến lựa chọn thứ hai thành con đường học thuật bền bỉ và nhiều thành tựu. Hành trình ấy, theo anh, không chỉ là câu chuyện về học bổng hay bằng cấp, mà còn là bài học về sự kiên định với quyết định của chính mình.

Ảnh: NVCC