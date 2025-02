Nam sinh ‘Sao Tháng Giêng’ đam mê hoạt động tình nguyện

SVVN - Là một trong những sinh viên tiêu biểu của khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), với thành tích GPA 8.3/10, Lê Đỗ Cao Nguyên còn gây ấn tượng bởi sự năng nổ khi tham gia nhiều hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế và thành tích nghiên cứu khoa học. Anh vinh dự được nhận Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' 2024.

Chọn thử thách để trưởng thành

Ngay từ khi còn là cộng tác viên Đoàn khoa Ngữ văn Anh, Cao Nguyên đã được các anh chị truyền cho một bài học cốt lõi: “Dù làm gì, trước tiên vẫn phải học thật tốt”. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam để Nguyên chinh phục những thử thách vừa mang tính học thuật, vừa mang giá trị cộng đồng.

Theo học tại một khoa chuyên về Ngoại ngữ, Nguyên không chỉ được rèn luyện kiến thức, mà còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, mở rộng góc nhìn về thế giới. Không dừng lại ở đó, anh cũng không ngại thử sức ở các chiến dịch tình nguyện lớn như ‘Mùa Hè Xanh’, ‘Xuân Tình nguyện’, ‘Tiếp sức mùa thi’, với nhiều vai trò từ Đội phó, Đội trưởng đến Thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch của trường.

Chuyến đi đầu tiên đến Nhật Bản theo một chương trình giao lưu sinh viên chính là một trong những bước ngoặt quan trọng của Nguyên. “Mình luôn trân trọng mỗi cơ hội đến với mình và luôn cố gắng hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất có thể”, Nguyên chia sẻ.

Từ giảng đường đến cộng đồng

Cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa chưa bao giờ là điều dễ dàng. GPA 8.3/10 là kết quả của những đêm thức trắng, những giờ học kéo dài đến tận khuya, sau mỗi buổi họp tổ chức sự kiện.

“Có những lúc, mình đang tất bật tổ chức chương trình thì kỳ thi lại đến. Khi đó, mình buộc phải học muộn hơn, có khi xuyên đêm để vừa theo kịp tiến độ công việc, vừa đảm bảo kết quả học tập”, Nguyên nhớ lại.

Áp lực đôi khi làm Nguyên quên mất bản thân, ít dành thời gian cho gia đình. Nhưng điều giúp anh vượt qua mọi khó khăn chính là sự động viên từ gia đình, sự đồng hành của các anh chị em trong Đoàn khoa.

Không chỉ giữ vai trò Bí thư Đoàn khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Cao Nguyên còn tích cực tham gia vào các chiến dịch tình nguyện quy mô lớn, đóng góp không nhỏ vào những chương trình hỗ trợ cộng đồng: “Tình nguyện giúp mình nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở thành tích, mà ở những gì mình có thể mang lại cho người khác”.

Đó là lý do Cao Nguyên không ngừng cố gắng, từ việc tổ chức chương trình giao lưu quốc tế, hỗ trợ sinh viên ngoại quốc, đến tham gia nghiên cứu khoa học.

Bài nghiên cứu “Attitude of English-majored students in Vietnam towards the use of Project-based Learning in developing Speaking skills” của Cao Nguyên đạt loại Giỏi, là minh chứng cho sự nghiêm túc trong học thuật của anh. Không chỉ vậy, Cao Nguyên còn vinh dự nhận học bổng 'Pony Chung', năm học 2022 – 2023, do Tập đoàn Pony Chung Foundation tài trợ.

Nói về bí quyết học tập của bản thân, Nguyên chia sẻ: “Nghe giảng đầy đủ, làm bài nghiêm túc và quan trọng nhất là có một nhóm bạn đồng hành”. Đối với Nguyên, một nhóm bạn học tốt không chỉ giúp nhau về kiến thức mà còn là nguồn động lực lớn lao trong cuộc sống.

Việc được nhận Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2024, đối với Cao Nguyên, là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của anh suốt thời gian qua.