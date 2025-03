Nam sinh tốt nghiệp xuất sắc vượt hạn cùng bảng thành tích vàng

Một số thành tích tiêu biểu của Việt Anh: - Tốt nghiệp vượt thời hạn trong 3.5 năm, xếp loại Xuất sắc - Đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2023 - 2024 - Biên kịch, Host Cuộc thi học thuật “Tam khôi” - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2023 và 2024 - Đạt giải Khuyến khích Giải thưởng NCKH Euréka lần thứ XXVI năm 2024 (giải thưởng do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức) - Có 1 bài báo khoa học đã công bố trong tạp chí khoa học trong nước (tác giả chính) và 1 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (tác giả chính) - Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, cao đẳng, học viện năm học 2023 - 2024” do Thành Đoàn Hà Nội cấp - Bằng Khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024” do Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cấp