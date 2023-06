Nam sinh trường Kiến trúc người Dân tộc Thái đã từng ước mơ ăn bữa có thịt và cơm trắng

SVVN - Thanh Lịch (sinh năm 2000) người Dân tộc Thái quê Sơn La, tốt nghiệp Thủ khoa Đồ án Tốt nghiệp Ngành Thiết kế thời trang Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thanh Lịch đang làm Thiết kế thời trang và Stylist. Thời sinh viên anh đã có những thành tựu nhất định: 1 trong 16 Nhà thiết kế tại Thailand fashion week 2022, Nhà thiết kế tại Bangkok Kids Fashion Week 2023, Top 10 The Fashion For Passion 2019, Nhà thiết kế đồng hành cùng top 10 hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022,...

Như bao đứa trẻ khác trên Tây Bắc, mình đã từng ước mơ ăn bữa cơm có thịt và cơm trắng, ước mơ được đi học, ước mơ được thấy nhà cao tầng… Tuổi thơ gắn liền với chăn trâu chăn dê, làm nương làm rẫy đã ăn sâu vào con người mình. Quyết định đi học đại học khi trong nhà còn không đến 500 nghìn đồng, mình vẫn còn nhớ ngày mình xuống Hà Nội là mẹ mình đã đi vay tiền khắp nơi để cho mình có đủ 4 triệu đồng cầm theo. Với 4 triệu trong tay, mình đã bước chân lên Thủ đô theo đuổi hoài bão. Đó là những điều thật đẹp với mình, mình luôn tự hào vì sinh ra và lớn lên ở một vùng cao, mình luôn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn lại hành trình thật đẹp đó.

“Dệt ước mơ trên cao nguyên đá” là tên Bộ sưu tập Tốt nghiệp của mình, được lấy cảm hứng từ Tây Bắc, nơi những con người dệt vải thành thơ, gánh đất lên núi thành nương rẫy và thổi chiếc lá thành bài ca, kể một câu chuyện thật bình yên và giản dị, qua lăng kính của thời trang gửi gắm niềm ước mơ của những đứa trẻ trên vùng cao Tây Bắc yêu dấu, như một lời cảm ơn đến Mẹ - Người đã “dệt ước mơ” của mình thành hiện thực, gửi gắm cả những ước mơ của hàng nghìn đứa trẻ ước mơ được đi học giống mình .

Được trở thành nhà thiết kế tại Thailand Fashion Week 2022 và Bangkok Kids fashion week 2023 là niềm vinh hạnh với mình, mình đã rất nỗ lực để tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình, và thật may mắn sự cố gắng của mình đã được công nhận.

Là một sinh viên thời trang, mình đã có rất nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực thời trang cũng như là sự kiện. Năm 2019 mình đã từng thử thách bản thân khi quyết định tham gia casting cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Bản thân mình là một người nhút nhát và khá là thấp so với bạn bè. Chủ đề của cuộc thi năm 2019 là Be Unique, không giới hạn chiều cao nên đây chính là cơ hội để mình thử thách bản thân cũng như thử sức mình với niềm đam mê làm người mẫu. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với mình khi lần đầu tiên được tham gia một chương trình lớn như vậy, tuy không được chọn vào vòng trong nhưng đây chính là bước ngoặt đầu tiên để bản thân mình bước chân vào con đường thời trang chuyên nghiệp.

Ngoài những cuộc thi người mẫu, mình cũng đã từng thi khá nhiều cuộc thi về thiết kế thời trang, mỗi cuộc thi đều mang lại cho mình những cảm xúc khác nhau. Mình học hỏi được nhiều thứ và đã khám phá ra hướng đi cho bản thân khi còn là sinh viên. Điển hình là cuộc thi tìm kiếm quốc phục cho đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2019, mình tham gia cuộc thi với tác phẩm “Màu của nước” đạt 23 nghìn like và gần 1000 lượt share trên facebook, tác phẩm đã đi vào đến top 30 của cuộc thi năm đó. Bài thi đó đã giúp mình được biết đến nhiều hơn trên diễn đàn facebook, trải nghiệm này đã đem lại cho mình rất nhiều niềm vui và cũng từ đó mình tham gia nhiều hơn các cuộc thi về thiết kế.

Trong cả hành trình là sinh viên của mình, ngoài là một sinh viên mình còn tham gia vào các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Sinh viên vận động hiến máu, Câu lạc bộ thời trang… Mình từng đảm nhiệm vị trí Phụ trách Sự kiện của Đội máu Kiến trúc, và tham gia rất nhiều chương trình hiến máu của rất nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Từng đảm nhận vị trí Trưởng ban chuyên ngành của CLB Thời trang Đại học kiến trúc Hà Nội: HAU Fashion Club, một trong những ban điều hành đầu tiên thành lập nên câu lạc bộ khi nhìn lại sự thành công như bây giờ mình rất tự hào và biết ơn vì những sự cố gắng của toàn thể các thành viên của CLB và cả sự hỗ trợ của thầy cô.

Nói về những công việc làm thêm thì thật khó để kể hết bằng lời, những năm tháng là sinh viên với mình đã từng trải qua rất nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập, vì ngành học của mình thật sự tốn kém và bản thân mình xuất thân từ gia đình không được khá giả, thật khó để vừa đi làm vừa đi học. Nhưng có lẽ mình cũng đã rất may mắn vì trong những năm tháng đó mình đã trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ, mình từng làm nhân viên thiết kế ở một xưởng áo dài, công việc giúp mình biết thêm nhiều thứ trong công đoạn sản xuất ra những tác phẩm nghệ thuật. Sau đó mình chuyển hướng sang thời trang công sở khi tham gia làm thêm tại thương hiệu NARCISI, sau đó 1 năm mình làm thực tập sinh tại thương hiệu thời trang Orchid và trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng,… Đó là những công việc đúng chuyên ngành và tạo ra thu nhập cho bản thân mà mình từng làm. Mỗi công việc đều mang lại rất nhiều cơ hội và kiến thức cho mình, mình đã biết nhìn nhận khách quan hơn về công việc thiết kế mà mình đang theo đuổi, và cũng từ những công việc đó mà mình đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ và làm quen thêm rất nhiều người…

4,5 năm đại học đối với mình đó là một hành trình rất đẹp, mình trải qua rất nhiều đồ án, nhiều công việc khác nhau và trên mỗi bước đi ấy mình đều may mắn được gia đình và thầy cô dõi theo từng ngày.

Thủ khoa đồ án tốt nghiệp chính là điều may mắn nhất mà mình nhận được suốt hành trình vừa qua, từ một cậu bé sống trên bản chỉ biết đến núi rừng và sỏi đá khô cằn. Nói đến việc đi học giống như một ước mơ xa vời đối với mình cũng như những đứa trẻ trên vùng cao, đến ngày hôm nay mình đã trở thành Thủ khoa ngành thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng và to lớn đối với mình và gia đình, bản làng thân yêu của mình. Đây cũng là một sự khẳng định cho ước mơ của trẻ con vùng cao, chỉ cần bạn dám ước mơ và theo đuổi nó thành công sẽ đến với bạn.

Bản thân mình đã trải qua rất nhiều những thử thách mà không thể kể hết thành lời. Nhưng thứ duy nhất mình muốn chia sẻ là những điều gửi gắm của những đứa trẻ trên vùng cao thân mến: Mong các em sẽ được ăn những bữa cơm ngon, mặc những chiếc áo ấm, được đi học và theo đuổi ước mơ, mong cho Tây Bắc đủ đầy và luôn bình yên.

Gửi những bạn trẻ nói chung và những bạn trẻ đam mê thời trang nói riêng, hãy luôn tin vào bản thân mình, tin vào ước mơ và hành trình mà mình đang đi. Chúng ta là những chiến binh thực thụ khi chúng ta nỗ lực để theo đuổi đam mê của chính mình. Hãy luôn trau dồi kiến thức, vượt lên nghịch cảnh để khẳng định bản thân mình, không có hành trình nào dễ dàng nhưng chắc chắn mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa nên hãy mạnh mẽ lên nhé, chúc các bạn sẽ có một hành trình tuổi trẻ thật tươi đẹp. Mình không tin rằng thành công ở cuối con đường, theo mình thành công là cả hành trình.

Và một điều sau cùng mình muốn gửi gắm đến những đứa nhỏ trên vùng cao thân yêu. Mình tin rằng khi chúng ta bắt đầu cố gắng, cả vũ trụ sẽ ủng hộ chúng ta. Mình mong câu chuyện của mình sẽ một phần nào đó tiếp thêm động lực cho các bạn nhỏ, hãy đi học và theo đuổi đam mê của mình nhé, ở ngoài kia chắc chắn rất nhiều cơ hội đang chờ đón chúng ta. "Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường”.