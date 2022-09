Nam sinh trường Sân khấu tạo bước chuyển mình mạnh mẽ

SVVN - Nguyễn Tấn Mạnh là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, khoa Sân khấu, chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình. Chàng trai sinh ra và lớn lên tại quê hương Bình Định sở hữu nét đẹp chuẩn Châu Á, nhiều thu hút. Thời trung học Tấn Mạnh từng có thời gian phải hứng chịu bodyshaming. Để vượt qua giai đoạn đó cậu bạn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi tìm đến với nghệ thuật.

Nói về những năm tháng khó quên, Tấn Mạnh không khỏi bùi ngùi và xúc động với kí ức của mình. “Vào khoảng đầu năm cấp 2, thời điểm đó mình là nạn nhân của bạo lực học đường. Mọi người hay nghĩ một người to con như mình sao có thể bị như vậy, nhưng chính vì cơ thể thừa cân vào thời điểm đó mà mình bị bắt nạt. Việc này kéo dài trong 2 năm và biến mình trở thành một con người nhút nhát, dần dần ngại tiếp xúc với xã hội. Sau đó, mình đã được chuyển trường và không còn là nạn nhân của bạo lực học đường nữa.

Tuy nhiên, dù đã chuyển trường nhưng bodyshaming lại trở thành bóng ma tâm lý nặng nề kéo dài trong suốt thời gian sau đó. Mạnh vẫn ngại giao tiếp và những số lần đi chơi với lớp luôn hiếm hoi. Mạnh kể: “Có lần ngồi chơi tận 4 tiếng đồng hồ mà mình chỉ nói đúng 4 câu. Hàng xóm thấy mình thường đi học xong chỉ về nhà còn hay hỏi mẹ mình xem có phải bị tự kỉ không. Bởi mình chỉ thích ở trong phòng riêng và xem những chương trình, bài hát yêu thích.”

Chính âm nhạc đã giúp tinh thần của Mạnh được tốt hơn, cậu tìm hiểu và tiếp xúc nhiều hơn với nó, cứ thế tình yêu với nghệ thuật dần được nhen nhóm. Tấn Mạnh cũng bắt đầu ý thức việc chăm chút ngoại hình của bản thân để cảm thấy tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng bước chuyển mình ngoạn mục nhất đối với Tấn Mạnh là khi thi đậu vào ngành Diễn viên của Trường Sân khấu Điện ảnh - chính thức bước ra khỏi "vỏ ốc" của bản thân. Bởi chính cậu cũng không nghĩ rằng một Tấn Mạnh nhút nhát và hay thu mình trước mọi người lại có ngày quyết tâm theo đuổi con đường trở thành diễn viên – công việc đứng trước nhiều công chúng.

Đến nay, sau những trải nghiệm của bản thân và khi gặp trường hợp tương tự, đều làm Mạnh nhớ đến hình ảnh năm xưa, cậu chỉ biết "cười trừ" và nghĩ: “Sao hồi đó mình lại sống như vậy nhỉ?... Nhưng giờ khác rồi, Tấn Mạnh của bây giờ đã mạnh dạn hơn, suy nghĩ mọi việc đa góc nhìn hơn. Nếu mình để cho tâm lí rụt rè, e dè còn tồn tại thì cuộc sống có thể sẽ "nuốt lấy" những cơ hội phát triển của bản thân, thật không đáng chút nào. Mọi việc đến với ta trong cuộc sống dù tích cực hay tiêu cực đều giúp ta trưởng thành hơn. Mỗi người ta gặp trên đời đều giúp cho ta nhận ra một điều gì đó hay ho trong cuộc sống. Cho nên mình cứ vui vẻ đón nhận và "chill" thôi. Có lẽ bản thân đã thay đổi 70% so với con người khi xưa, mình không còn trạng thái "thụ động" khi ấy và dần chuyển sang tư thế "chủ động" hơn trong cuộc sống, làm chủ bản thân” – Mạnh chia sẻ.

Ở thời đại 4.0, Tấn Mạnh lựa chọn cho mình cách sống lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua mạng xã hội, bởi mạng xã hội đang là công cụ hữu ích trong việc kết nối mọi người với nhau. “Mình chưa phải là một người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mình luôn muốn chia sẻ những điều tích cực đến với mọi người trong phạm vi tương tác. Đóng góp cho xã hội từ những việc nhỏ nhặt nhất trong khả năng của mình là điều trân quý chứ không nhất thiết phải làm gì quá “Đao to búa lớn” – Mạnh tâm sự.

Một trong những trích dẫn mà Mạnh yêu thích: “Living without passion is like being dead” - tạm dịch: “Sống mà không có đam mê giống như là chết”. Mạnh nghe được câu này từ thành viên Jungkook thuộc nhóm nhạc BTS nhắc tới. “Đối với mình, mình cảm thấy rất may mắn vì đã tìm ra đam mê của bản thân từ sớm và thậm chí còn có cơ hội để theo đuổi đam mê ấy. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, mình đã và vẫn sẽ sống hết mình với tình yêu nghệ thuật của bản thân. Thời gian tới mình mong sẽ trở thành một diễn viên có thể đáp ứng được mọi yêu cầu cho nhiều vai diễn khác nhau và trở nên đa năng hơn bằng cách trau dồi học tập mỗi ngày”- Tấn Mạnh bày tỏ.