Nam vương The Face AOF 2022: ‘Có cố gắng, thành công sẽ tìm đến bạn’

SVVN - Đạt giải Nhất cuộc thi The Face AOF 2022 và đồng giải thưởng “Gương mặt Tài năng nhất”, Anh Tài đã đánh dấu thành công sự quay trở lại sau 2 năm từng “hụt” mất chiếc cup Quán quân.

Nguyễn Anh Tài (Nat) hiện đang theo học tại Học viện Tài chính. Đánh dấu sự quay trở lại sau 2 năm diễn ra cuộc thi AOF Got Talent 2019, Anh Tài đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh và giành giải Nhất cuộc thi The Face AOF 2022 – Giải cao nhất hạng mục của Nam, đồng giải thưởng “Gương mặt Tài năng nhất”. Trước đó, do từng để “hụt” mất chiếc cup Quán quân tại cuộc thi AOF Got Talent 2019. Vì vậy ở lần tham dự cuộc thi này, Anh Tài luôn mang trong mình tâm niệm “Ngã ở đâu, đứng lên ở đó”.

The Face AOF 2022 - Gương mặt đại diện sinh viên Học viện Tài chính là cuộc thi được tiếp nối thành công sau cuộc thi AEP The Face 2021 - Gương mặt đại diện sinh viên Chương trình chất lượng cao, do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên và Ban điều hành Chương trình chất lượng cao (Học viện Tài chính) phối hợp tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra những gương mặt đại diện cho những nét đẹp không chỉ về ngoại hình mà còn cả tri thức, sự nhiệt huyết của sinh viên Học viện Tài chính, với chủ đề “New year, New me”.

Với mỗi thí sinh, The Face AOF cũng mang những ý nghĩa đặc biệt rất riêng. Anh Tài cho biết: “The Face AOF là một cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt với mình. Tại Got Talent 2019, mình đã thiếu may mắn để hụt mất chiếc cup Quán quân danh giá đó. Vì vậy ở lần quay trở lại này, mình mang đến sự quyết tâm nhiều hơn. Trải qua gần 3 tháng diễn ra cuộc thi, mình đã có thêm nhiều người bạn mới, hiểu biết hơn về catwalk cũng như thêm kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật của mình đã chọn. Bản thân mình cũng rất xúc động khi được vinh danh và đạt giải thưởng, cảm thấy sự nỗ lực cố gắng của mình đã thực sự được đền đáp. Mình cũng rất biết ơn Ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra sân chơi cho chúng mình thử sức, cùng sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè và mọi người với riêng mình”.

Trải qua 5 vòng cuộc thi, Anh Tài đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với phần tài năng của mình. Bên cạnh đó, cậu bạn cũng có thêm cho mình nhiều trải nghiệm mới. Trong đó, trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với Anh Tài có lẽ là những buổi workshop do Ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra, giúp Tài có thể rèn luyện thêm kĩ năng catwalk, makeup, giao tiếp và nhiều lĩnh vực khác nhau. Khó khăn song hành trong cuộc thi lớn nhất đối Tài là phần thi ứng xử, vì bản thân chưa thực sự tự tin trong việc ăn nói sao cho lưu loát. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự cố gắng của bản thân, cậu bạn đã có thể đến được với ngôi vị cao nhất.

Sau cuộc thi, Anh Tài đã có thêm động lực để phát triển con đường nghệ thuật của bản thân. Dự định gần nhất của Tài chính là thử sức tại cuộc thi The Face Việt Nam 2022, và bản thân cậu bạn cũng đang luyện tập thêm các kĩ năng để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Với những nỗ lực cố gắng, và hơn hết là kết quả mà bản thân đã đạt được, Anh Tài tin rằng: “Có cố gắng, thành công sẽ tìm đến với bạn”.