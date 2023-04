Nàng 9X phá bỏ ‘rào cản’ chinh phục thành công nghề mẫu ảnh

SVVN - Vũ Như Tuyết đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do trẻ tài năng. Từng là một người khó hòa nhập với cộng đồng, sợ đám đông, gặp nhiều va vấp trong cuộc sống, Như Tuyết đã phá bỏ “rào cản” và chinh phục thành công nghề, xây dựng được tên tuổi như hiện tại.

Mình là Vũ Như Tuyết (sinh năm 1999) - một cô gái với nhiều biệt danh ở hồi Trung học phổ thông như “Téc” hay “Tét”, “Toét” hay “Tiết”. Với mỗi biệt danh được mọi người đặt cho, mình đều cảm thấy rất thích và vui, vì đó với mình là những cái tên được mọi người đặt “yêu”. Mình sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng, và thuộc thế hệ cuối của 9X. Bản thân mình vốn là một người yêu thích hội họa từ nhỏ, mình yêu tất cả cái đẹp, bất kể thứ gì đẹp mình đều thích. Cũng bởi vậy mà mình đã lựa chọn theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Văn Lang.

Bên cạnh niềm yêu thích hội họa, mình còn có một niềm đam mê khác với nghệ thuật là làm mẫu. Hiện tại, mọi người cũng đang biết đến mình với vai trò là người mẫu ảnh tự do. Cơ duyên đưa mình đến với nghề có thể gọi là một chữ “duyên”. Theo đuổi nghề mẫu ảnh từ năm 2018 đến nay, công việc này đã giúp mình có thêm thu nhập trong quá trình học Đại học, cho mình tiết kiệm được thêm một số chi phí, khám phá được khả năng của bản thân mà trước đó mình từng nghĩ rằng bản thân không thể làm được.

Chắc hẳn mọi người sẽ có những lúc va vấp trong cuộc sống, nhưng có lẽ không mấy ai có can đảm đứng lên để tiếp tục. Mình cũng vậy, mình là một người từng vấp ngã nhiều lần. Nhưng quan trọng ở mỗi lần vấp ngã đó, mình may mắn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là mẹ. Mẹ luôn cho mình lời khuyên và hướng giải quyết tối ưu. Đôi khi, mẹ và mình có khác biệt thế hệ, có những chuyện mẹ sẽ không bao giờ hiểu hết được. Những lúc đó, mình cảm thấy rất tiêu cực, đặc biệt với những bạn có “cái đầu nóng” thì mình nghĩ, các bạn nên học cách bình tĩnh và lắng nghe. Như mình cũng đã chia sẻ, mình đã từng xử lí vấn đề không khôn khéo trong sự nóng nảy, dẫn đến hệ lụy rất lớn. Hệ quả đó đặc biệt đáng buồn. Chính vì vậy, hãy suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề! Vì chỉ bản thân các bạn mới có thể “cứu” được chính các bạn.

Trước khi đến với nghề mẫu ảnh, mình từng là một người khó hòa nhập với cộng đồng và sợ đám đông. Bản thân mình không thích tham gia hoạt động nhiều và hay bị loạn tim trước đám đông. Mình nghĩ, một trong những yếu tố thay đổi được bản thân mình chính là môi trường. Chỉ cần cố gắng đưa mình vào môi trường tích cực, dần dần bản thân sẽ làm quen được với môi trường đó, các bạn sẽ thay đổi tích cực hơn về mặt tinh thần cũng như về cách nhìn nhận vấn đề. Đến hiện tại, chứng sợ hãi trước đám đông của mình vẫn chưa hoàn toàn hết, tuy nhiên nó vẫn đang trên đà cải thiện và tiến triển tốt.

Trong quá trình học tập, mình từng đạt các giải Nhất, Nhì về Hội họa và là “Sinh viên ưu tú” của khóa K23. Đam mê nghệ thuật vì được thỏa thích làm những điều mình thích, tự do thể hiện, tự do sáng tạo, được là chính con người mình. Trải qua thời gian, mình nghĩ thành tựu lớn nhất của mình, chính là vượt lên trên bản thân, làm được nhiều thứ mà trước kia mình nghĩ sẽ không bao giờ làm được. Nuôi trong mình ước mơ được học hỏi thêm nhiều kiến thức đa nền tảng, phục vụ cho công việc nghệ thuật của bản thân một cách tối ưu hơn. Mình dự định, trong tương lai sẽ đi học thêm các khóa học về thiết kế khác để nâng cao chất lượng tri thức của bản thân. Bên cạnh đó, duy trì ước mơ làm một nhà sáng tạo, một người mẫu tự do.

Một câu nói yêu thích của bản thân mình: “Hành động của tôi nói lên tôi là ai”.