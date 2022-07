Nâng cao nhận thức về ‘thể hiện giới’ qua dự án đặc biệt

SVVN - The EGE (Exploring Gender Expression) - ‘khám phá thể hiện giới’ là dự án được xây dựng bởi một nhóm sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Với thông điệp ‘Tự tin thể hiện giới - Be strong, be yourself’, các bạn mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh để các bạn trẻ có thể tự tin, thoải mái thể hiện cá tính.

Vào tháng 1/2022, dự án ‘Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới’ do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã khởi động nhận hồ sơ sáng kiến từ các bạn sinh viên. Dành sự quan tâm đặc biệt đến chủ đề về ‘thể hiện giới’, một nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã lên ý tưởng và gửi hồ sơ đăng ký. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2022, sau khi được duyệt hồ sơ và nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhà tài trợ. Nói về lý do lựa chọn đề tài ‘thể hiện giới’, Trần Lê Yến Bình (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, nhóm trưởng của dự án) chia sẻ: “Những miệt thị khi một bạn nam mặc váy, trang điểm; một bạn nữ xăm mình... ngày càng phổ biến trong cuộc sống. Chúng mình là những người yêu cái đẹp, yêu sự đa dạng của cái đẹp và tự do lựa chọn cái đẹp của mọi người nên quyết định lên tiếng trong dự án The EGE lần này”. Dự án gồm 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn là những hoạt động khác nhau, được các bạn xậy dựng rất cụ thể và thực tế. Ở giai đoạn 1, các bạn xây dựng các bài viết, các ấn phẩm cung cấp kiến thức về ‘thể hiện giới’ trên mạng xã hội Facebook. Nhờ vào khả năng gây ảnh hưởng của các nhà tài trợ cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), các bạn chủ động thí điểm để tiếp cận đến các đối tượng trên địa bàn thành phố. “Chúng mình dự định sẽ xin hợp tác với các cửa hàng đồ uống, các cửa hàng mỹ phẩm, các cửa hàng phụ kiện để phân phát các ấn phẩm nhằm đưa thông điệp về ‘thể hiện giới’ đến các bạn sinh viên một cách nhanh chóng và trực tiếp nhất”, Danh Minh Hòa (ngành Báo chí, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, thành viên của dự án) chia sẻ thêm. Các bạn đang xây dựng dự án như một môi trường xã hội lành mạnh để các cá nhân có thể tự tin, thoải mái thể hiện cá tính của mình, từ đó góp phần xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội. Dự án The EGE ra đời với mong muốn có thể đổi mới tư duy, cách nhìn nhận của các mọi người về vấn đề bình đẳng giới trong việc “thể hiện giới”; tạo nên sân chơi bổ ích, cơ hội để các bạn trẻ tự tin thể hiện mình trước đám đông. Từ đó, trong cuộc sống hằng ngày, các bạn trẻ sẽ thoải mái khoe cá tính trong các lĩnh vực như mỹ phẩm, làm đẹp, thời trang... Hiện tại, dự án đang nhận được những phản ứng tích cực từ mọi người. Nguyễn Thị Kim Truyền (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tỏ vẻ tiếc nuối khi không có cơ hội tham gia vào dự án: “Những chia sẻ từ The EGE giúp mình nhận thức rõ hơn về vấn đề ‘thể hiện giới’. Mình có chút tiếc nuối vì không có cơ hội cùng các bạn thực hiện dự án ý nghĩa này”. Lê Thành Nhân (trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) lại hứng thú với những sản phẩm được chia sẻ trên Facebook: “Tình cờ thấy được những sản phẩm được các bạn thiết kế bắt mắt, mình ấn vào xem và nhận ra nhiều điều về ‘thể hiện giới’. Mình hy vọng dự án sẽ phát triển hơn nữa”. Sắp tới, các bạn sẽ triển khai dự án ở 3 giai đoạn tiếp theo. Các bạn chủ động mở rộng đối tượng cho không chỉ riêng sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) mà còn ở các trường đại học khác trên địa bàn thành phố, thậm chí là các trường THPT. “Sắp tới, nhóm sẽ tổ chức các buổi workshop, talkshow về nhiều vấn đề khác nhau của ‘thể hiện giới, đồng thời tụi mình sẽ tổ chức tuần lễ thời trang dành cho cả nam và nữ”, Yến Bình chia sẻ về kế hoạch của dự án. Văn Hào