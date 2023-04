Nàng cựu sinh viên Học viện Tài chính bén duyên với nghệ thuật và tài chính

SVVN - Từng nằm trong “Top 10 Nữ sinh thanh lịch Học việc Tài chính”, Thu Thủy luôn để lại ấn tượng với tài năng và nhan sắc ngọt ngào của bản thân. Hiện, Thu Thủy đang được biết đến là một Chuyên viên Quan hệ khách hàng của ngân hàng BIDV và làm song song với đam mê nghệ thuật.

Mình là Nguyễn Thu Thuỷ (sinh năm 1998) là người con của mảnh đất nổi tiếng với làn điệu dân ca quan họ - Bắc Ninh. Mình tốt nghiệp ngành Kinh tế của Học viện Tài chính năm 2020. Từ ngày đi học, mình đã có những sở thích về nghệ thuật, thích cảm giác được biểu diễn trên sân khấu. Và sau này, trong quãng thời gian học Đại học, mình may mắn bén duyên với nghề diễn xuất và mẫu ảnh tự do. Đây cũng là những công việc mình rất yêu thích, ngoài ra nó cũng mang lại khoản thu nhập và trải nghiệm quý báu cho mình. Bên cạnh đó, mình còn dành niềm đam mê lớn với những chuyến du lịch, được khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới,...

Sau khi tốt nghiệp Đại học, mình có trải nghiệm một năm làm freelancer. Mình được tham gia đóng nhiều phim ngắn, TVC, chụp mẫu cho các shop thời trang... Sau một thời gian trải nghiệm và làm việc, bản thân mình nhận thấy, dù có niềm yêu thích với nghệ thuật nhưng mình không thực sự phù hợp và không có khả năng phát triển lâu dài. Vậy nên, mình tập trung và chuyển định hướng sang các công việc liên quan đến tài chính. Bởi, cá nhân mình cũng khá yêu thích các công việc liên quan đến con số và đó cũng liên quan đến ngành học của bản thân mình. Hiện tại, mình đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với vị trí là một Chuyên viên Quan hệ khách hàng. Mặc dù, thời gian công tác của mình tại đơn vị tuy chưa lâu, nhưng mình cũng trau dồi được cho bản thân được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Ban đầu khi thay đổi công việc, bản thân mình cũng khá bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Với công việc Chuyên viên cần đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chắc chắn về nghiệp vụ và phải luôn nhanh nhạy, khéo léo với khách hàng. So với công việc nghệ thuật thì đây là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tuy nhiên, từ những trải nghiệm trước đã giúp mình nhanh nhẹn và đón bắt công việc thuận lợi hơn. Bản thân mình đã, đang học hỏi và trau dồi nhiều hơn về kiến thức kinh tế xã hội, về chuyên môn nghiệp vụ và về các sản phẩm tài chính tại ngân hàng. Việc này cũng thúc đẩy mình không ngừng phát triển bản thân, ứng dụng những gì đã học tại trường lớp vào thực tế công việc.

Hiện tại, mình vẫn đang làm song song lĩnh vực nghệ thuật, tuy nhiên thời gian cũng khá hạn chế vì đặc thù công việc chính và mình thường chỉ nhận thêm job vào cuối tuần. Mình mong rằng, bản thân sẽ có khả năng phát triển thật tốt ở lĩnh vực hiện tại.

Với những dự định sắp tới trong tương lai, mình sẽ cố gắng phát triển công việc theo định hướng hiện tại. Học hỏi trau dồi thêm, phát triển khả năng để thử sức kinh doanh mảng thời trang hoặc mỹ phẩm và coi đó như một nghề “tay trái” để tạo thêm thu nhập cho bản thân.

Một câu nói yêu thích của mình: “The best way to predict the future is to create it” (Abraham Lincoln).