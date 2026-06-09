Ngoài Lamine Yamal, còn một 'thần đồng' 17 tuổi có thể thay đổi diện mạo bóng đá tại 'World Cup 2026'

World Cup luôn là sân khấu để thế hệ siêu sao mới 'tỏa sáng', và giải đấu năm 2026 hứa hẹn cũng không ngoại lệ. Từ những cầu thủ như Lamine Yamal và Endrick Felipe, những tài năng trẻ đã khẳng định tên tuổi và đang 'tỏa sáng' tại các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu đến những thần đồng tuổi teen hy vọng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế, những cầu thủ này có thể định hình bóng đá trong thập kỷ tới.

Một số đến với kỳ vọng khổng lồ và tiềm năng trở thành nhà vô địch, trong khi những người khác vẫn còn khá xa lạ bên ngoài quốc gia của họ. Tất cả đều có tài năng để thu hút sự chú ý của thế giới. Gilberto Mora là một trong số đó, khi trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi duy nhất góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Nguồn ảnh: Instagram của Gilberto Mora.

Mexico bước vào World Cup trên sân nhà vào thời điểm then chốt, phải cân bằng giữa áp lực của việc đăng cai và nhu cầu mang lại động lực mới cho đội tuyển quốc gia với hy vọng tiến lên một bước nữa. Chính trong bối cảnh đó, Gilberto Mora đã nổi lên, một thiếu niên nhanh chóng tiến bộ từ một tài năng triển vọng trở thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá Mexico gần đây.

Là một tiền vệ tấn công, Mora có trận ra mắt ở giải đấu hàng đầu chỉ chưa đầy hai tháng trước khi tròn 16 tuổi. Kể từ đó, anh đã bay cao như chim đại bàng trên quốc kỳ Mexico. Anh đã phá vỡ các kỷ lục độ tuổi của Liga MX (Mora đã chơi tới 41 trận cho CLB Tijuana sau 2 mùa giải và ghi 7 bàn), tự khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Mexico và gây ấn tượng tại FIFA U-20 World Cup Chile 2025, nơi Mexico lọt vào tứ kết, thi đấu với sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Thi đấu ở vị trí tiền vệ, song Mora đã có 3 lần “nổ súng”, đưa tên mình vào nhóm 5 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu này.

Bước đột phá của anh với đội tuyển quốc gia đến tại Concacaf Gold Cup 2025, nơi huấn luyện viên Javier Aguirre tin tưởng anh (mới 16 tuổi 265 ngày) khi trận đấu bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mora có trận ra mắt gặp Ả Rập Xê Út ở tứ kết, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico. Sau đó, anh kiến ​​tạo cho Raul Jimenez ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết gặp Honduras, góp công lớn giúp đội tuyển Mexico giành chức vô địch giải đấu này. Mora trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành được danh hiệu quốc tế cấp cao cùng đội tuyển quốc gia, phá vỡ những kỷ lục trước đó do các huyền thoại như Lamine Yamal (vô địch EURO 2024 lúc 17 tuổi 1 ngày) và huyền thoại Pelé (vô địch World Cup 1958 lúc 17 tuổi 249 ngày) nắm giữ.

Cầu thủ 17 tuổi này nổi bật nhờ khả năng đọc và dự đoán trận đấu, nhận bóng giữa các tuyến, né tránh áp lực và chuyền bóng đúng thời điểm. Cậu không chỉ là một tài năng xuất chúng, mà còn có sự điềm tĩnh, sáng tạo và dũng khí để muốn có bóng khi bị áp lực đè nặng. Trong một đội tuyển Mexico giàu kinh nghiệm, cần sự tươi mới và sáng tạo ở khu vực tấn công, cậu ấy có thể mang đến sự khó đoán có kiểm soát và một chiều hướng mới trong tấn công.

Giữa những áp lực khi thi đấu trên sân nhà, tiền vệ này đại diện cho một nguồn hứng khởi mới, một cầu thủ trẻ dường như không hề nao núng trước những ồn ào xung quanh. Cậu không hề nghi ngờ về mục tiêu của El Tri (biệt danh quen thuộc của Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico): “Tôi coi chúng tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup này. Chúng tôi được chơi trên sân nhà, vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đang ở vị trí thuận lợi nhất”.

Nguồn ảnh: Instagram của Gilberto Mora.

Trong khi đó, theo tờ Marca hàng đầu của Tây Ban Nha, anh đã thu hút sự chú ý của Real Madrid: “Mặc dù hiện tại chưa có lời đề nghị chính thức hay đàm phán tích cực nào, nhưng sự quan tâm của Real Madrid đối với Mora là rất thực tế. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo câu lạc bộ tin rằng, thần đồng người Mexico sở hữu nhiều phẩm chất mà gã khổng lồ Tây Ban Nha đã ưu tiên trong những năm gần đây: tuổi trẻ, tinh thần thượng võ, kỹ thuật điêu luyện, sự điềm tĩnh dưới áp lực và tiềm năng to lớn trong dài hạn. Trong nhiều năm, bộ phận tuyển trạch của Real Madrid tại Valdebebas đã tập trung vào việc tìm kiếm những cầu thủ có khả năng tỏa sáng trên đấu trường toàn cầu trước khi bước sang tuổi 21, và Mora hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó”.

Nguồn ảnh: Instagram của Gilberto Mora.

Phong cách thời trang của Gilberto Mora là sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của thể thao và gu ăn mặc trẻ trung của thế hệ Gen Z. Thường diện những trang phục mang phong cách tối giản nhưng đậm chất thể thao đường phố giống như tính cách trầm lặng và khá kín tiếng về đời tư của mình, Gilberto Mora vẫn thu hút cộng đồng mạng khi sở hữu tài khoản Instagram có 1,1 triệu người theo dõi.

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