Nguyễn Kỳ Anh: “Ống kính giữ thay ký ức trong những khung hình”

SVVN - Song song với công việc thiết kế nội thất, Nguyễn Kỳ Anh (sinh năm 1995) còn được biết đến là một travel blogger đình đám, với nhiều bộ ảnh đời thường dung dị.

“Xách máy ảnh lên và đi”

Kỳ Anh theo học chuyên ngành Thiết kế Nội thất tại trường ĐH Kiến trúc TP. HCM và ra trường với vị trí Thủ khoa đồ án tốt nghiệp, Thủ khoa sinh viên cấp Thành phố năm 2019. Hiện tại, công việc chính của anh là thiết kế nội thất theo đúng định hướng ban đầu. Tuy nhiên, Kỳ Anh nhận ra đam mê chụp ảnh từ năm thứ hai đại học. Anh chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên mình được làm quen với chiếc máy ảnh. Sau đó, mình tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường với vai trò chủ nhiệm. Mình cũng phụ trách phần hình ảnh cho các hoạt động Đoàn - Hội trong trường”.

Vốn có đam mê nhiếp ảnh, Kỳ Anh quyết định đi “vi vu” nhiều nơi rồi trở thành travel blogger, đồng thời là người sáng tạo nội dung. Anh chia sẻ: “Nhân lúc còn trẻ, còn khỏe, mình muốn được tự do khám phá và làm những điều mình thích. Mình luôn cảm thấy thế giới ngoài kia quá rộng lớn, còn mình thì lại nhỏ bé trước mọi thứ. Do đó, mình cần bước ra khỏi vùng an toàn để đặt chân tới nhiều vùng đất, cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống”.

Tính đến nay, Kỳ Anh đã khám phá được nhiều vùng đất trên khắp mọi miền Tổ quốc như: Hà Giang, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre...

Kỳ Anh bày tỏ: “Hai vùng đất để lại cho mình nhiều ấn tượng là Hà Giang và Huế. Tại Hà Giang, bộ ảnh Mùa vàng - Mùa thảnh thơi của mình đã ra đời. Đây là nơi vùng cao yên bình, mùa vàng rực rỡ kéo về tô điểm thêm cho nét đẹp lao động. Dẫu vùng cao còn nhiều khó khăn, người dân vẫn chọn ở lại và gắn bó với nơi mình sinh ra vì họ trân trọng từng tấc đất. Trẻ con vùng cao rất hồn nhiên, đáng yêu và lễ phép. Vùng đất thứ hai là Huế, nơi mình thực hiện bộ ảnh Triều đại vàng son. Thông qua mỗi bức hình, mình muốn tôn vinh giá trị di sản Việt Nam. Mình cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi là người con miền Tây ra thăm xứ Huế với vẻ đẹp kiến trúc vượt thời gian”.

Để thực hiện những chuyến “xê dịch” như vậy, Kỳ Anh gặp không ít khó khăn. Anh nói: “Mình nghĩ khó khăn lớn nhất là về mặt thời gian vì hiện tại mình đang dành toàn thời gian cho công việc thiết kế nội thất. Ngoài ra, thời tiết thất thường cũng ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi. Mình cần tìm hiểu thật kĩ rồi xây dựng kế hoạch cho nơi mình sắp đặt chân tới. Vì là một travel blogger, hiển nhiên các nội dung về du lịch của mình sẽ được mọi người theo dõi trên mạng xã hội. Do đó, mình cần đầu tư nghiêm túc, có chiều sâu”.

“Sự nhạy cảm vốn có”

Lý giải về việc chụp mọi thứ xung quanh mình, Kỳ Anh cho biết nó đến từ sự nhạy cảm vốn có của bản thân. Thừa hưởng tính cách hiền hòa, chân chất của con người miền Tây sông nước, Kỳ Anh thường cầm máy ảnh chụp những gì chân phương nhất trong cuộc sống. Cảnh vật thiên nhiên hay con người đều dễ dàng trở thành cảm hứng sáng tạo cho anh. “Từ nhỏ, mình đã thích học Văn, chắc vì thế mà tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp và dễ rung động trước những điều tưởng chừng bình thường. Mình cũng hay chú ý đến các chi tiết nhỏ, vì chúng góp phần làm nên tổng thể”, anh bộc bạch.

Các kiến thức nhiếp ảnh đã giúp ích cho Kỳ Anh trong công việc thiết kế nội thất. “Chụp ảnh giúp mình tư duy bố cục tốt, cũng như cân bằng màu sắc, tỷ lệ, ánh sáng. Ngoài ra, mình còn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật bằng cách cho bản thân trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp từ những chuyến đi. Mỗi chuyến đi mang lại những câu chuyện khác biệt. Chúng hình thành nên tư duy, góc nhìn đa chiều của mình”, Kỳ Anh nói.

Thương Sài Gòn

Là người con miền Tây, Kỳ Anh lại dành cho Sài Gòn một tình cảm đặc biệt. Kỳ Anh chia sẻ: “Mình từng có thời gian học tập và bây giờ lại làm việc tại Sài Gòn. Có thể nói, đây là nơi được lựa chọn để sinh sống, lập nghiệp của hàng triệu người, nhất là người miền Tây. Mình nghĩ rằng, hãy cứ yêu nơi mình sống, gắn bó với nó mỗi ngày thì tự nhiên sẽ thấy nơi đây rất đẹp”.

Gần đây, dự án Sài Gòn Moments của travel blogger trẻ tuổi đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng. Dự án gồm nhiều bộ ảnh, là những khoảnh khắc đầy cảm xúc về những mảnh đời khó khăn được Kỳ Anh ghi lại bằng ống kính “nhạy cảm” của mình. Mong muốn duy nhất của Kỳ Anh khi thực hiện dự án là lan tỏa câu chuyện của những người lao động nghèo tại Sài Gòn, giúp họ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ xã hội. Đặc biệt, chàng trai 9X còn tự bỏ tiền túi, nhờ sự ủng hộ thêm của người quen để giúp một phần nhỏ cho mỗi nhân vật.

Kỳ Anh thường chụp liên tục để bắt được nhiều khoảnh khắc của mỗi nhân vật trong Sài Gòn Moments. Vì concept là chồng hình, anh chụp các bức ảnh theo bố cục rộng - cận và chụp một cách tự nhiên nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh nằm trong dự án “Sài Gòn Moments” của Kỳ Anh:

Một số bộ ảnh nổi bật của Kỳ Anh là: Mùa vàng - Mùa thảnh thơi, Huế - Triều đại vàng son, Cần Thơ gạo trắng nước trong, Chò nâu xoay tít, Nghe nói Cà Mau xa lắm, Sài Gòn ráng khỏe nghen… Không chỉ chăm chút về mặt thẩm mỹ hình ảnh, Kỳ Anh còn sử dụng nghệ thuật Typography (phong cách trình bày và hiển thị các chữ cái trên sản phẩm thiết kế) làm nên nét đặc biệt cho tên mỗi bộ ảnh của mình.