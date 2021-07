Nguyễn Ngọc Hùng: “Mình muốn được "sống vội" và trọn vẹn hơn”

Cuộc thi Show It NOW 2021 do Arena Multimedia tổ chức đã chính thức được khởi động cùng chủ đề “GREEN YOUR MIND”. Năm nay, sự xuất hiện của 5 tên tuổi cực hot trong làng sáng tạo Việt Nam: Art Director - Việt Max, Associate Creative Lead - Lý Thành Cơ, Visual Artist - Sith Zâm, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan và Đạo diễn - Nhà sản xuất Đoàn Ngọc Minh hứa hẹn sẽ đưa Show It NOW 2021 trở thành sân chơi sôi động và thú vị nhất mùa hè này.