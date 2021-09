Nguyễn Thành Lân: “Sài Gòn mưa không khiến chúng tôi dừng làm thiện nguyện”

SVVN - Dù gần đây thời tiết Sài Gòn thất thường, Nguyễn Thành Lân (tên khác là Charlie Nguyễn, sinh năm 1990, sống tại TP. HCM) vẫn kiên trì cùng các cộng sự trong nhóm thiện nguyện đến từng góc phố để phân phát nhu yếu phẩm cho người lang thang, cơ nhỡ.

“Mình không biết khi nào sẽ dừng hoạt động phát lương thực, vì đó là điều trái tim mách bảo. Thấy các cộng sự bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn và tình hình dịch bệnh nguy hiểm để đem bữa ăn đến với bà con, mình quyết tâm làm việc này tới cùng”, Thành Lân tâm sự.

Với tình hình khó khăn hiện tại, nhiều nhóm thiện nguyện phải ngưng hoạt động nhưng Lân và nhóm “Đêm Sài Gòn” vẫn cố gắng cung cấp lương thực gồm gạo, trứng, bánh mì, lương khô và các nhu yếu phẩm khác cho bà con ở khu vực xa trung tâm thành phố. Được biết, anh gia nhập nhóm từ tháng 6/2021 để hoạt động chung với mọi người, thay vì làm thiện nguyện độc lập như trước kia. Công việc của anh và các thành viên thường bắt đầu lúc 5h - 6h sáng và kết thúc muộn nhất là 23h đêm. Sau một ngày làm thiện nguyện, anh và mọi người sẽ tự hỏi nhau rằng “Hôm nay, chúng ta đã cứu được bao nhiêu người?”.

Sau thời gian đồng hành cùng nhóm, Lân chia sẻ: “Theo chân nhóm, mình cảm thấy bản thân không đơn độc. Mình được làm việc cùng các bạn trẻ với sự nhiệt huyết và tấm lòng hảo tâm. Các bạn làm việc bất kể mưa gió, đêm ngày, chỉ mong yêu thương được lan tỏa”.

Hiện tại, Lân hoạt động chủ yếu ở nhóm “Đêm Sài Gòn” với tư cách mạnh thường quân và cũng có khi trực tiếp đóng góp sức lực. Nguồn kinh phí dùng trong công tác thiện nguyện của anh được người thân và bạn bè chung tay đóng góp. Theo Lân, dịch bệnh gây ra gánh nặng kinh tế nhưng may mắn là các hoạt động được duy trì đều đặn để kịp thời giúp đỡ bà con khó khăn. “Mình không quan niệm đóng góp cá nhân hay hoạt động nhóm cái nào quan trọng hơn, mà vấn đề là sự hỗ trợ có đến với bà con hay không. Niềm hạnh phúc vô bờ của mình là nhìn thấy bà con trân quý, vui sướng khi được nhận quà”, Lân nhấn mạnh.

Trong vai trò tình nguyên viên giao hàng cứu trợ, Lân chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục bảo hộ, thiết bị khử khuẩn và không quên test COVID-19 thường xuyên để đảm bảo an toàn cho chính mình, các cộng sự và người dân. Trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách, Lân chỉ nghĩ khó khăn lớn nhất đến từ bên trong mỗi người. Anh thẳng thắn bày tỏ: “Chúng ta ai cũng có nỗi sợ, nhất là liên quan đến sinh mạng và sự an toàn, nhưng tình cảm dành cho những mảnh đời bất hạnh vẫn luôn lớn hơn nỗi sợ ấy. Đó là lý do để mình và mọi người tiếp tục công việc ý nghĩa này”.

Từ ngày 23/8, mọi nỗ lực dồn vào các thành viên có giấy thông hành và được chính quyền hỗ trợ. Nhiều khi, nguồn cung bị thiếu hụt vì số lượng yêu cầu quá lớn, Lân phải sử dụng nguồn dự trữ hoặc chia sẻ thêm với bà con, mong họ thông cảm cho khó khăn của nhóm.

Mục tiêu của anh và cộng sự là quan tâm, hỗ trợ đến người vô gia cư lang thang trên các khu phố, đến những hộ nhỏ lẻ rất khó khăn trong mùa dịch.