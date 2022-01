Nhan sắc cuốn hút của 4 nữ sinh trường Đại học Công nghệ TP. HCM

SVVN - “Hoa hậu Sinh viên thế giới 2019” Thanh Khoa, Mỹ Chi, Bùi Minh Anh hay Phương Chinh đều là những nữ sinh nổi bật, đang theo học tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech).

Nguyễn Thị Thanh Khoa

Thanh Khoa (SN 1994) là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Ngoài ra, người đẹp cũng từng lọt top 15 Miss World Vietnam 2019 và là Hoa khôi cuộc thi Miss Hutech 2019.

Thanh Khoa gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1m77 cùng thân hình gợi cảm với số đo 3 vòng là 82-64-94. Cô được biết đến với vai trò người mẫu và từng góp mặt trong các cuộc thi về thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asia Fashion Award 2014.

Mới đây, nàng hậu 9X tiếp tục khiến người hâm mộ sắc đẹp xôn xao khi xác nhận tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Quay lại đấu trường nhan sắc ở độ tuổi 27, Thanh Khoa cho biết đây không phải là trở ngại của cô. Với quan điểm ‘chỉ sợ mình cũ, không sợ mình già’.

Người đẹp quả quyết: “Tôi muốn dùng năng lực bản thân và trái tim ngập tràn ánh sáng để chinh phục những thử thách trong chuỗi hành trình diệu kỳ ở phía trước”.

9X tin rằng, hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ là một cột mốc tuyệt vời trong đời. “Tôi tin rằng câu chuyện mà mình mang tới sẽ truyền động lực và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Bởi một chiến binh không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn chiến đấu cho những người cần được bảo vệ”.

Ngô Thị Mỹ Chi

Mỹ Chi hiện là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Ở tuổi 20, Mỹ Chi được biết đến là một cô gái đa tài và đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngay từ năm nhất đại học, Mỹ Chi đã có cơ hội cộng tác với VTV9 trong vai trò MC. Cô cũng được biết đến với các vai trò diễn viên, người mẫu, đại sứ thương hiệu…

Ngoài ra, nữ sinh gốc Phú Yên còn rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và ghi tên mình vào nhiều cuộc thi nhan sắc sinh viên. Cô gái sinh năm 2001 đã gặt hái được nhiều giải thưởng như: Hoa khôi duyên dáng Phú Yên 2019, Hoa khôi thanh lịch trường Hutech, Top 8 Người đẹp Nguyên tiêu 2019, Top 5 Miss Muce – Miss Áo dài 2017, Giải 3 Chung kết Cánh diều Mơ ước tỉnh Phú Yên 2017, thí sinh tài năng cuộc thi mẫu ảnh MITC…

Không chỉ vậy, Mỹ Chi còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, cô nàng quyết định mở thương hiệu cung cấp rau xanh Đà Lạt, đạt chuẩn VietGap. Chi cho biết, ý tưởng này nảy sinh khi cô nhận thấy sự khó khăn trong việc ra đường mua nhu yếu phẩm của người dân TP. HCM.

Trong tương lai, Mỹ Chi muốn hướng đến hình ảnh một nữ doanh nhân xinh đẹp, thành đạt. “Mỗi ngày trôi qua, mình vẫn không ngừng “huấn luyện” bản thân để hoàn thành tốt những mục tiêu và dự định mà mình ấp ủ bấy lâu. Mình hy vọng sự “nghiêm khắc” đó sẽ giúp việc kinh doanh của mình thuận lợi và có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai”, nữ sinh bộc bạch.

Bùi Minh Anh

Minh Anh được biết đến Miss Tài năng của cuộc thi Miss Hutech 2019. Năm 2020, Minh Anh đăng quang Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Ngoài ra, nữ sinh còn giành được 2 giải phụ là: giải người đẹp trả lời ứng xử hay nhất và giải người đẹp thân thiện nhất.

Cô gái sinh năm 1999 cũng đạt được nhiều giải thường khác tại các cuộc thi về nhan sắc như: Top 100 toàn quốc cuộc thi Miss Teen Việt Nam và Top 9 cuộc thi Duyên dáng áo dài TP. HCM năm 2017,…

Với vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh, ít ai biết rằng cô gái này đã có đến gần 10 năm học võ và đạt 30 Huy chương karatedo cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó có 16 tấm Huy chương vàng. Minh Anh từng được mệnh danh là ‘Hot girl Karatedo’.

Mới đây, Minh Anh cùng nhiều người đẹp đã tham gia trình diễn trong show thời trang tại Dubai. Chương trình nằm sự kiện Ngày quốc gia Việt Nam thuộc khuôn khổ Triển lãm Thế giới – EXPO 2020 Dubai. Minh Anh góp mặt trong BTS thời trang áo dài tơ tằm ‘Giấc mơ’ của NTK Vũ Việt Hà.

Vũ Thị Phương Chinh

Phương Chinh sinh năm 2001, đến từ Đắk Nông. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Nữ sinh từng ‘gây sốt’ trên mạng xã hội và được ưu ái với biệt danh ‘hot girl đồng phục’. Ngoài ra, Phương Chinh cũng được biết đến là Á khôi 1 cuộc thi Miss Hutech 2021.

Với chiều cao 1m71, nặng 48kg và số đo ba vòng là 80-59-90, Phương Chinh còn được biết đến với vai trò người mẫu và đã góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang lớn, nhỏ. Cô hiện là thành viên của CLB Model Hutech.

Sau khi giành giải Á khôi Hutech, Phương Chinh quyết định tham gia cuộc thi Miss World Vietnam với mong muốn chạm tay đến vương miện danh giá. Nữ sinh cho biết đã dành thời gian trau dồi thêm kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ, sẵn sàng bước vào đường đua nhan sắc sắp tới.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nữ sinh quê Đắk Nông cũng luôn giữ vững tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực về mọi việc. Cô gái này quan niệm: “Làm việc gì cũng được, miễn là đừng đánh mất giá trị của bản thân”.