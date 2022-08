Những cặp 'kỳ phùng địch thủ' vô cùng nổi tiếng của giới diễn viên nữ Hàn Quốc, ai hơn ai?

SVVN - Thực chất, giữa những nữ diễn viên này không có bất kỳ sự thù ghét nào, thế nhưng, do ra mắt vào cùng một thời gian và thường gặp nhau khi đang 'so kè' vị trí đứng đầu, nên khán giả luôn cho là có một cuộc chiến giữa họ.

Song Hye Kyo - Son Ye Jin

Không thể phủ nhận cặp Song-Son này đứng 'top' đầu về nhan sắc và sự nổi tiếng. Dù có cùng tài năng và thành tích nhưng hai nữ diễn viên dường như lại đi hai con đường trái ngược nhau. Nếu Song Hye Kyo chào đón tuổi 40 bằng việc trở lại độc thân, thì Son Ye Jin lại mở ra một chương mới trong cuộc đời với cuộc hôn nhân với nam diễn viên nổi tiếng Hyun Bin, cũng như sắp đón chờ đứa con đầu lòng.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì, Song Hye Kyo dường như đang dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang và thương mại.

Kim Yoo Jung - Kim So Hyun

Cặp Kim - Kim này đều sinh năm 1999 và ra mắt với tư cách là nữ diễn viên nhí, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun được cho là sẽ có hướng phát triển sự nghiệp giống nhau. Thậm chí, cặp đôi còn có sở trường là phim truyền hình cổ trang, gây 'sốt' với mỗi vai diễn cổ trang mà họ đảm nhận.

Tuy nhiên, mặc dù cả hai đều là 'tiên nữ lịch sử', vai trò của hai người mang những hình ảnh khác nhau. Đặc biệt, Kim So Hyun đã thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ và táo bạo hơn rất nhiều trong vai nhân vật chính là công chúa của River Where the Moon Rises. Ngược lại, vai diễn của Kim Yoo Jung trong Lovers of the Red Sky nhẹ nhàng và êm đềm hơn.

Cả hai đều được đánh giá là đang có những bước đi khá thoải mái trong sự nghiệp và vẫn cần một bước đột phá lớn để thật sự tỏa sáng.

Im Yoona - Bae Suzy

Khi nói đến thần tượng trở thành nữ diễn viên, cặp đôi Im-Bae này là một trong những cái tên được chú ý nhất. Họ đang được công nhận nhiều hơn về diễn xuất của mình với mỗi bộ phim mới ra mắt công chúng, thay vì bị chỉ trích như trước. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Yoona và Suzy đều cho thấy sự cố gắng và chăm chỉ, chứng tỏ sự quyết tâm của họ trong lĩnh vực diễn xuất.

Yoona được đầu tư nhiều hơn cho cảnh quay trên màn ảnh rộng. Với nỗ lực tuyệt đối, nữ diễn viên đã làm hài lòng người hâm mộ và nhận được sự công nhận của công chúng. Cô đã cải thiện diễn xuất của mình với mọi vai diễn, thể hiện rõ qua việc nhận được đề cử cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong nhiều giải thưởng. Bộ phim mới Yoona đóng cùng Lee Jong Suk sẽ còn mang lại nhiều thành công hơn nữa.

Ngược lại, Suzy dường như tập trung hơn vào việc xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với mọi tác phẩm mà 'nữ thần tượng' tham gia. Tác phẩm gần đây nhất của cô ấy, Anna, đánh dấu sự thành công của Suzy trong việc thu hút khán giả, nhận được nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất và nhan sắc của cô ấy.

Park Eun Bin - Lee Se Young

Cùng sinh năm 1992, khởi nghiệp với tư cách là diễn viên nhí, cặp đôi Park-Lee đã tìm được những thành công tương xứng sau thời gian dài gắn bó với nghề.

Lee Se Young đã chịu cảnh “mờ nhạt” trong một thời gian dài. Phải đến tận The Red Sleeve, cô ấy mới có thể tỏa sáng với diễn xuất linh hoạt của mình. Dù bộ phim tập trung vào bạn diễn nam nhưng nữ diễn viên vẫn tích lũy được danh tiếng đáng kể cho mình.

Park Eun Bin đi trước một bước so với Lee Se Young. Sau bước đột phá của cô ấy với vai một phụ nữ cải trang thành nhà vua trong The King’s Affection, Park Eun Bi đã tạo ra một sự xúc động với vai diễn trong Extraordinary Attorney Woo.