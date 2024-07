Nữ du học sinh người Việt 'tài sắc vẹn toàn' được trường đại học Mỹ vinh danh

SVVN - Hồ Khánh Linh là du học sinh người Việt đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Cô theo học đồng thời 2 ngành học tại 2 trường đại học: Cử nhân Khoa học, Khởi nghiệp (thuộc Muma College of Business) và Cử nhân Khoa học, Kinh tế lượng (thuộc College of Arts of Science). Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, cô được chú ý với gương mặt xinh đẹp và sự đa tài. Vừa rồi, vượt lên trên 50.000 sinh viên, cô vinh dự đạt được giải thưởng 25 Under 25 của thuộc Muma College of Business.