'Nữ hoàng dao kéo Kbiz' hé lộ 'visual' mới nhất, cộng đồng mạng 'choáng toàn tập'

SVVN - TvN vừa phát hành teaser và poster mới cho bộ phim truyền hình trở lại của Park Min Young, 'Marry My Husband'.

Dựa trên tiểu thuyết web nổi tiếng cùng tên, Marry My Husbanddo Shin Yu Dam viết kịch bản, đạo diễn Park Won Guk và Han Jin Seon, kể câu chuyện trả thù của Kang Ji Won (Park Min Young) bị bệnh nan y, người chứng kiến người bạn thân nhất của cô là Jung Soo Min (Song Ha Yoon) và chồng cô Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) ngoại tình và sau đó bị chồng sát hại. Khi Kang Ji Won được đưa về quá khứ 10 năm trước và có cơ hội sống lần thứ hai, cô tìm cách trả thù cùng với Yoo Ji Hyeok (Na In Woo), người làm việc cùng công ty với cô.

Trong tấm poster mới được tung ra cho bộ phim sắp ra mắt, Park Min Young diện trang phục cô dâu toàn màu đen 'quyến rũ, ma mị và đầy nguy hiểm' trước chiếc bánh cưới có dòng chữ "Bạn sẽ kết hôn với chồng tôi chứ?".