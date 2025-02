Nữ kỹ sư An toàn thông tin tình nguyện nhập ngũ: ‘Vào quân ngũ để bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng’

SVVN - Tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trần Phương Anh (sinh năm 2001) quyết định gác lại công việc để khoác lên mình màu áo lính. Với nền tảng chuyên môn về an ninh mạng, cô mong muốn góp phần bảo vệ đất nước trước những thách thức trong không gian số. Hành trình nhập ngũ của Phương Anh là lời khẳng định về trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Quyết định táo bạo của nữ kỹ sư

Trong thời đại công nghệ số, an toàn thông tin ngày càng trở thành vấn đề cấp bách đối với quốc phòng. Với một kỹ sư như Trần Phương Anh, lựa chọn con đường nhập ngũ là một quyết định dấn thân vì đất nước.

“Mình luôn tin rằng, an ninh mạng là một phần quan trọng của quốc phòng, đặc biệt trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Khi có cơ hội được tham gia quân đội, mình thấy đây là một cách để đóng góp trực tiếp hơn vào lĩnh vực này, đồng thời thử thách và rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật", Phương Anh chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội, quyết định của Phương Anh được gia đình ủng hộ hết mình. Ông, bác và mẹ cô đều từng phục vụ trong quân ngũ, vì vậy, khát vọng khoác lên mình bộ quân phục không phải điều xa lạ: "Gia đình rất vui khi biết mình muốn nhập ngũ. Bạn bè thì bất ngờ, nhưng khi hiểu rõ quyết tâm của mình, mọi người đều động viên và ủng hộ hết mình".

Chuẩn bị hành trang trước ngày lên đường

Để sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, Phương Anh không chỉ rèn luyện thể chất mà còn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. "Mình vẫn duy trì việc tập luyện thể lực, chạy bộ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, mình luôn giữ tinh thần thoải mái, tư tưởng vững vàng để có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong quân đội", cô cho biết.

Dù vậy, Phương Anh không tránh khỏi những lo lắng trước ngày lên đường. "Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, sinh hoạt nề nếp và xa gia đình trong một thời gian dài. Nhưng mình tin rằng, nếu kiên trì, mọi thử thách đều có thể vượt qua".

Sự động viên từ gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương giúp Phương Anh thêm vững tâm. "Không chỉ người thân ủng hộ, mà phường và quận nơi mình sinh sống cũng rất quan tâm. Các buổi gặp mặt, giao lưu trước khi nhập ngũ giúp mình hiểu rõ hơn về hành trình sắp tới và có thêm động lực để cố gắng".

Gắn kết chuyên môn với nhiệm vụ quân đội

Là một kỹ sư An toàn thông tin, Phương Anh tin rằng, kiến thức chuyên môn của cô sẽ hữu ích trong quân đội. "Trong thời đại số, không gian mạng là một mặt trận quan trọng. An ninh mạng cần thiết cho doanh nghiệp, thì cũng là yếu tố sống còn đối với quốc phòng. Mình mong muốn có thể đóng góp vào việc bảo vệ hệ thống dữ liệu quân sự và hỗ trợ xây dựng chiến lược an ninh mạng cho quân đội".

Nói về định hướng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phương Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục phục vụ trong quân đội. "Mình tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp bản thân phát triển tốt hơn, không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy chiến lược trong lĩnh vực bảo mật. Đây cũng là cơ hội để mình học hỏi, rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn".

Khẳng định bản lĩnh nữ quân nhân

Không ít người lo lắng rằng, một nữ quân nhân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới trong môi trường quân đội. Tuy nhiên, Phương Anh có góc nhìn tích cực: "Sẽ có những thử thách riêng, nhưng điều quan trọng là ý chí và tinh thần trách nhiệm. Nếu mình đủ năng lực và quyết tâm, tin rằng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Hơn cả việc thực hiện nghĩa vụ, cô gái trẻ mong muốn đóng góp giá trị thực sự cho đất nước. "Mình hy vọng có thể giúp xây dựng một hệ thống an ninh mạng vững chắc, bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa trên không gian số. Đồng thời, mình cũng muốn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác dám bước ra khỏi vùng an toàn và cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc".

Với những bạn trẻ đang cân nhắc con đường nhập ngũ, đặc biệt là nữ giới, Phương Anh gửi gắm thông điệp: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành mà còn là vinh dự, trách nhiệm của mỗi công dân. Đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, khám phá khả năng của chính mình và đóng góp giá trị thực sự cho xã hội. Nếu có cơ hội, hãy dũng cảm nắm lấy và bước đi với tất cả quyết tâm".