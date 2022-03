Nữ sinh chưa một lần trùng tên nuôi ước mơ trên 'Con tàu tri thức'

SVVN - Phạm Nguyễn Chiêu Nghi là sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM. Cô bạn sinh năm 2001 chưa một lần trùng tên khi đi học đang có những năm tháng sinh viên thật đáng nhớ. Trên hành trình đó, Chiêu Nghi biết ơn gia đình đã tạo một nền tảng học tập tốt để bản thân có thể sớm chạm tới những điều mình yêu thích.

Ngay từ khi học cấp 3, Chiêu Nghi đã đạt giải Nhì vẽ tranh cấp thành phố cùng với niềm yêu thích thiết kế kiến trúc. Khi đăng kí thi Đại học, mọi người những tưởng cô sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Kiến trúc. Nhưng không, Chiêu Nghi cho biết: “Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được mệnh danh là "Con tàu tri thức" bởi lối thiết kế đặc biệt của nó đã thu hút mình, một cô gái yêu kiến trúc, đam mê ngôn ngữ, đam mê du học. Ở đây, cơ sở hạ tầng và vật chất khá ổn, hơn nữa trường hay có những suất du học và mình yêu thích điều này.”

Chiêu Nghi cũng chia sẻ thêm: “Trong quá trình học sẽ có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, một kiểu du học ngắn trong 1 tháng nhằm giúp sinh viên học hỏi về kiến trúc các nước khác. Khi sinh viên trở về sẽ được cấp chứng nhận du học, đồng thời sinh viên trường bên đó cũng có thể qua Việt Nam học tại trường Quốc tế Hồng Bàng. Chương trình này mọi sinh viên đều có quyền tham gia nhưng phải thông qua việc thi cử để lựa chọn người đi. Chi phí về ăn uống và chỗ ở đều được nhà trường lo, chúng mình chỉ cần chuẩn bị tốt cho kì thi thôi. Theo chương trình trên mình đã từng du học ngắn bên Thái và chuẩn bị tháng 8 này du học ở Ý ”.

Nhắc tới cuộc sống học tập của một nữ sinh kiến trúc, Chiêu Nghi cho hay: “Mình cảm thấy may mắn khi được học môi trường ở đây. Bởi khoa kiến trúc cũng khá ít sinh viên nữ nên khi đi học mình cũng được các bạn nam “cưng” lắm! ( cười) Chắc vì vậy mọi người cũng dịu dàng với mình hơn”. Kiến trúc là một bộ môn đặc thù và không thể hiểu hết hay hiểu ngay khối kiến thức, nên khi là một trong những sinh viên nữ hiếm hoi trong lớp thì Chiêu Nghi đều được các bạn và các anh khối trên nhiệt tình giúp đỡ.

Theo đuổi ngành học là kiến trúc, lại sinh ra trên mảnh đất Đà Lạt nên tính nghệ thuật ở con người Chiêu Nghi được thể hiện rõ. Ngoài việc học tại trường, Chiêu Nghi cũng tham gia công việc là một KOL và mẫu ảnh. Tuy nhiên, Chiêu Nghi khẳng định đó là những công việc thỏa mãn sở thích còn đam mê chính vẫn là kiến trúc nên cô luôn tập trung nhiều năng lượng cho nó.

Nói về hành trình học ngôn ngữ của mình, Chiêu Nghi cũng rất tự hào và thấy may mắn khi từ nhỏ cô đã được bố mẹ cho giáo viên người bản xứ hoặc người Mỹ chỉ dạy 1 kèm 1. Vì vậy ngay từ khi học mẫu giáo cô đã có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Có thể coi đây là tiền đề cho Chiêu Nghi có được 1 tư duy ngôn ngữ tốt và là cơ sở cho việc tự học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. Thỉnh thoảng Chiêu Nghi cũng chia sẻ và dạy kèm 1 số bạn.

Dù mới trải qua cuộc sống sinh viên 3 năm, nhưng Chiêu Nghi cho biết bản thân đã học được rất nhiều thứ không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, cách đối nhân xử thế. Chiêu Nghi luôn trân trọng thời gian này và chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống sinh viên khi còn nhiều cơ hội học tập và chưa phải lo nghĩ gì nhiều. Cô gái sinh năm 2001 bày tỏ: “Nhưng mình cũng rất may mắn vì gia đình luôn cho mình 1 cuộc sống thoải mái. May mắn hơn so với nhiều bạn phải vừa học vừa đi làm xoay sở cuộc sống. Còn mình thì có gia đình lo lắng cho mọi thứ và việc của mình chỉ cần học thôi.”

Vậy nên, mong muốn trong tương lai của Chiêu Nghi chính là tự tay thiết kế 1 ngôi nhà mới cho gia đình và tự nhắc nhở bản thân hãy nỗ lực để sau này có thể giành mọi thứ tốt nhất cho gia đình của mình cũng như những gì tốt nhất mà gia đình đã giành cho Chiêu Nghi.