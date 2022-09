Nữ sinh Đại học Thương mại đa tài và hành trình chạm tới ước mơ

SVVN - Nguyễn Tuyết (thường được biết đến với tên gọi MC Băng Tuyết, 22 tuổi), sinh ra và lớn lên tại thành phố Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh. Cô bạn là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi và chương trình dành cho sinh viên trên khắp Hà Nội. Hiện tại, Tuyết vừa xuất sắc tốt nghiệp cử nhân Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại.

Một trái tim nhiệt huyết

Nguyễn Tuyết được bạn bè nhận xét là một cô gái năng động, nhiệt huyết và đặc biệt rất quan tâm tới mọi người. Thời đi học, Tuyết là một trong những học sinh tiêu biểu của trường khi liên tục đạt thành tích cao trong học tập, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào. Cô bạn từng xuất sắc đạt giải Nhì trong kỳ thi môn Ngữ Văn và Toán cấp tỉnh.

Tuyết chia sẻ: “Ngày ấy, mình rất chăm chỉ, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành chương trình học thật tốt, hăng hái xung phong phát biểu và giúp đỡ bạn bè. Nhờ đó mà thầy cô, bạn bè đều yêu quý, tin tưởng giao cho mình vị trí “phát ngôn viên” của lớp. Càng hãnh diện hơn khi cuối cấp, mình may mắn trở thành học sinh ưu tú toàn khóa, vinh dự đứng trước hàng ngàn khán giả đọc diễn văn bế giảng. Nghĩ lại đến giờ lòng vẫn còn vui…”

Giữ vững phong độ và tinh thần cầu tiến vốn có, lên đại học, Tuyết tiếp tục là gương mặt sinh viên tiêu biểu, xuất hiện nhiều trong các sự kiện lớn của trường. Cô bạn là một trong 18 sinh viên xuất sắc nhận khen thưởng toàn diện khóa học 2018 – 2022, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại. Đáng chú ý, ở Lễ Bế Giảng lần này, Tuyết xuất hiện với một vai trò mới – người dẫn chương trình.

Xuyên suốt 4 năm đèn sách nơi giảng đường, Tuyết luôn bày tỏ thái độ cầu thị, ham học hỏi, nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động. Cũng bởi vậy, cô bạn đã gặt hái được một loạt các thành tích đáng mơ ước: Sinh viên 5 Tốt thành phố Hà Nội; Á Quân và thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi hùng biện Convince Us; Giải Nhì cuộc thi Sáng tác clip giới thiệu về du lịch Móng Cái; Giải Ba các cuộc thi Khoa N trong tôi là; Đại sứ Văn hóa đọc; Cuộc thi ngoại ngữ Unlimited,…

Hành trình chạm tới ước mơ nhiều sóng gió

Ít ai biết rằng, để có được sự tự tin như ngày hôm nay, Tuyết đã trải qua những khoảng thời gian vô cùng áp lực. Cô bạn chia sẻ: “Từ nhỏ, mình đã mơ ước trở thành một người dẫn chương trình. Mỗi lần nhìn thấy các anh chị MC - BTV ở trên sóng truyền hình, đôi mắt mình lại cháy lên một niềm hi vọng, khao khát một ngày nào đó, mình sẽ ở vị trí ấy.”

Bằng tình yêu được nung nấu từ ngày thơ trẻ, cô gái nhỏ chập chững tìm kiếm cơ hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Mình nhớ như in lần đầu tiên được dẫn chương trình, khi đó mình học lớp 5. Vì hay sôi nổi phát biểu trên lớp, nên mình được thầy cô ưu ái làm MC cho Lễ kỉ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hồi đó còn non trẻ, mình không biết dẫn thế nào là hay hay dở, chỉ biết làm theo những gì thầy cô hướng dẫn” – cô nàng 10X bộc bạch.

Lên đại học, Tuyết tham gia rất nhiều CLB và cuộc thi MC với mong muốn được tỏa sáng trên sân khấu. “Hà Nội thì rộng mà mình thì lại quá bé nhỏ. Mặc dù đã từng có kinh nghiệm dẫn chương trình, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở quy mô trường lớp, xã phường, hoàn toàn bản năng và mình không thoát ra khỏi những khuôn mẫu đã được rèn giũa từ ngày thơ bé. Vậy là mình trượt hết cuộc thi này đến cuộc thi khác. Sau đó, mình bị căng thẳng một thời gian khá dài” – cô bạn tâm sự. “Mình bắt đầu cảm thấy rất tự ti về bản thân, nhất là về ngoại hình. Mình đã tin rằng bản thân thực sự xấu xí và không thể nào trở thành một MC được”.

“There is a light at the end of the tunnel” – “Luôn có ánh sáng ở phía cuối căn hầm”. Vào những năm tháng chênh vênh nhất của cuộc đời, Tuyết đã may mắn gặp được MC - BTV Đỗ Ngọc Sơn – người đã truyền động lực, giúp cô tự tin theo đuổi giấc mơ của mình. “Mình thực sự rất biết ơn thầy Sơn. Thầy là người đã vực mình dậy trong lúc mình đang tuyệt vọng nhất. Mình còn nhớ, tại vòng sơ khảo Light on The Mic, nhờ những nhận xét của thầy, cho dù lời lẽ bộc trực, thậm chí có phần gay gắt, nhưng mình hiểu thầy chỉ muốn tốt cho các bạn sinh viên như mình, phải thẳng thắn nhìn nhận những điểm đang thiếu sót, nghiêm túc thay đổi thì mới tốt hơn được” – cô bạn cho biết.

Hiện tại, Tuyết đang theo học Khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện kĩ năng mềm ST Lighthouse, mà người sáng lập không ai khác chính là người thầy của bạn. Dưới sự dìu dắt và hướng dẫn tận tình từ thầy Sơn, cô bạn ngày càng tự tin và trưởng thành hơn.

Trong tương lai, Tuyết mong muốn trở thành một MC chuyên nghiệp, đa dạng phong cách. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở những chương trình tiếng Việt, cô bạn đang từng ngày trau dồi để hướng tới hình ảnh một MC song ngữ, có thể dẫn thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Cô bạn cũng chia sẻ: “Nếu có duyên, mình rất muốn có cơ hội thử sức ở mảng MC truyền hình. Chặng đường ấy chắc là dài lắm, nhưng kì thực trên mặt đất thì làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của cô nàng 10X đầy tài năng Nguyễn Tuyết: