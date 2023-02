Nữ sinh Đại học Y Hà Nội trải lòng câu chuyện học 'làm nghề'

SVVN - Nguyễn Thanh Vân, nữ sinh Y khoa, chia sẻ về quá trình học tập khó khăn, vất vả nhưng đầy tự hào dưới mái trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 2000, là sinh viên lớp Y5YK2, chuyên ngành Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. Cô bạn hiện đang giữ chức vụ là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bằng những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Thanh Vân còn đạt nhiều giải thưởng trong công tác của lớp, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên.

Chia sẻ về lý do quyết định theo đuổi ngành Y, Thanh Vân cho biết: “Mình lựa chọn thi Y vì 2 lý do rất đơn giản, thứ nhất là bởi nguyện vọng của gia đình do gia đình mình đều là người công tác trong ngành, thứ hai là vì bản thân mình cảm thấy khả năng của mình phù hợp với các môn học tự nhiên hơn”. Trong học tập, cô bạn tự nhận thấy bản thân khá may mắn khi luôn có bố mẹ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cũng như luôn tin tưởng, ủng hộ mọi quyết định của cô nên việc học tập của Thanh Vân khoảng thời gian đầu diễn ra khá thuận lợi. Cô bạn hài hước chia sẻ rằng: “Chắc khó khăn lớn nhất mà mình phải đối mặt chính là làm thế nào để có thể vượt qua sự lười biếng của bản thân mà thôi”.

Trong những năm đầu học Y, vì khối lượng kiến thức, lịch học, lịch thi dày đặc đã không chỉ khiến Thanh Vân mà hầu hết sinh viên Y cũng đều gặp khó khăn trong quá trình học tập. Cô bạn bộc bạch rằng vào những kỳ học đầu của năm nhất, bản thân đã từng nghĩ tới việc sẽ thi lại đại học vào một khối ngành khác, tuy nhiên may mắn khi Vân được tham gia vào HMUEOC - Ban Tổ chức Sự kiện của trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời tham gia vào Hội Sinh viên của trường, điều này đã giúp cho Vân có cơ hội được gặp gỡ các anh, chị, những người bạn tốt luôn giúp đỡ cô bạn trong cuộc sống và học tập. Cùng với đó, trên giảng đường, Vân đã bị thu hút bởi các bài giảng, tiết học mới mẻ và hấp dẫn của thầy cô, dần dần cô bạn bắt đầu có hứng thú hơn với việc học và cảm thấy học Y là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Những khó khăn về khối lượng kiến thức, áp lực tinh thần đang dần tạo nên thế hệ những bác sĩ vừa có tâm, vừa có tầm trong tương lai. Thế nhưng khó khăn thật sự mà Vân phải đối mặt đó là từ năm học thứ 4 trở đi, chứng kiến bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp, đi làm và có thu nhập ổn định trong khi bản thân vẫn còn loay hoay với việc đi học, đi trực, đi thi mỗi ngày đã vô tình tạo cho Vân áp lực đồng trang lứa. “Có một khoảng thời gian mình liên tục đặt ra câu hỏi là liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa, nếu trước đây mình không theo học Y thì hiện tại mình sẽ thế nào, tương lai mình sẽ làm gì, liệu sau này mình có đủ khả năng trở thành một bác sĩ tốt hay không”, Vân lo lắng. Tuy nhiên, cô bạn luôn tự động viên bản thân rằng trong suốt hơn 4 năm học vừa qua, Vân đã thực sự nghiêm túc dành toàn bộ thời gian, công sức cho việc học tập, trau dồi và bản thân cô vẫn có mong muốn trở thành một bác sĩ nên sau rất nhiều băn khoăn và trăn trở, cô bạn vẫn lựa chọn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Theo học ngành Y là quá trình người học phải có đam mê và lòng nhiệt huyết mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Người ta vẫn hay nói rằng sinh viên Y thường “dành cả thanh xuân để học Y”, nhưng đối với Vân việc học Y là cả một quá trình kéo dài đến suốt đời, liên tục cập nhật kiến thức. Không chỉ sinh viên đang theo học mà ngay cả các y, bác sĩ cũng luôn luôn phải trau dồi để nâng cao tay nghề của bản thân. Trách nhiệm của người thầy thuốc ở trong thời đại nào cũng rất nặng nề. Việc vất vả, hy sinh công sức, đánh đổi thời gian được ở bên cạnh gia đình, bạn bè, người thân là điều mà mỗi Bác sĩ, Dược sĩ, cán bộ nhân viên Y tế và sinh viên ngành Y - Dược không thể tránh khỏi nhưng đó là trách nhiệm của những người thầy thuốc với sứ mệnh cao cả chữa bệnh cứu người.

Gửi tới các bạn học sinh, sinh viên vẫn còn đang băn khoăn chưa biết có nên lựa chọn theo đuổi ngành Y hay không, Vân cho biết: “Cuộc sống của các bác sĩ trên phim đôi khi các bạn có thể thấy rất vất vả nhưng cũng khá “ngầu”, khá hào nhoáng, được xã hội tôn trọng, tuy nhiên sự thực nhiều khi không được như bạn mong muốn. Ở nhiều thời điểm khi mà bạn bè bạn đang đi chơi thì bạn phải đi học, đi thi, khi mà các bạn đang trong chăn ấm nệm êm ở nhà thì bạn phải đi trực, khi mà các bạn đã tốt nghiệp, đi làm và có thu nhập ổn định thì bạn vẫn đang loay hoay với việc học của mình và phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ. Việc ôn thi đại học có thể đã rất vất vả tuy nhiên vẫn chưa là gì so với các lần thi hết môn ở trường Y. Tất cả những điều tưởng như là nhỏ nhặt ấy sẽ có lúc khiến cho bạn muốn từ bỏ, và cho dù việc lựa chọn lại có sớm hay muộn, thì nó cũng đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức mà các bạn đã bỏ ra”. Vân hy vọng các bạn học sinh, sinh viên nếu như có mong muốn theo đuổi việc học Y cần phải suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về ngành cũng như có trách nhiệm với chính lựa chọn của bản thân, không chỉ đơn thuần vì mong muốn của bố mẹ, hay sự hào nhoáng bên ngoài mà lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của mình.

Lời cuối, Thanh Vân gửi lời chúc tới các y, bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam: “Em xin kính chúc toàn thể các thầy cô giáo, các Y Bác sĩ, Dược sĩ, các cán bộ nhân viên Y tế cùng tất cả các sinh viên ngành Y - Dược luôn khỏe mạnh, yêu nghề, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và tận tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như luôn nhận được sự kính trọng và hợp tác của người bệnh nói riêng và cộng đồng nói chung”.

Thành tích và bằng khen của Thanh Vân trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường Đại học Y Hà Nội + Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022; + Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi kì 2 năm học 2019 – 2020 và kì 1 năm học 2021 – 2022; + Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2021 - 2022; + Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho cá nhân “đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021” và “đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2021”; + Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2020 và năm học 2018 - 2019; + Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội cho cá nhân có thành tích trong Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên Thủ đô ” lần thứ III, năm 2020; + Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên” năm 2020 và năm 2021; + Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Lớp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên năm học 2020 – 2021.