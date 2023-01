Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ

SVVN - Nguyễn Dạ Thu Hương, sinh năm 2002, là sinh viên năm ba Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với những thành tích đáng nể phục cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, Thu Hương được biết đến là một cô nàng luôn nỗ lực không ngừng để ngày một phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từng là một cô gái rụt rè và không dám thể hiện bản thân

Những ngày đầu năm nhất, khi mới bắt đầu tiếp xúc với môi trường Đại học, mình cảm thấy vô cùng tự ti và áp lực bởi bạn bè cùng trang lứa ai cũng đều có những profile rất nổi trội. Khi ấy mình nhận thấy bản thân thật kém cỏi và sự phát triển của mình đang đi quá chậm. Vì vậy, để có thể vượt qua tâm lý tự ti ấy, mình đã quyết định tham gia các hoạt động, phong trào không chỉ trong học tập mà còn về ngoại khóa để trau dồi những kiến thức hữu dụng cho việc phát triển bản thân. Ngay từ năm nhất Đại học, mình may mắn trúng tuyển 2 CLB là Ban Đối Ngoại - HSV - NEU và CLB Truyền Thông NEURON - NEU.

Hoạt động ngoại khóa là bước đệm chinh phục tương lai

Là một sinh viên ngành Quan hệ Công chúng - Khoa Marketing NEU, mình có dự định theo đuổi những công việc liên quan đến Tổ chức Sự kiện, Truyền thông, Báo chí,... Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, mình đã có cơ hội được trải nghiệm ở tất cả các ban, mảng chuyên môn đó nên mình cảm thấy bản thân vừa có thể học lý thuyết trên lớp, vừa có thể thực hành áp dụng những kiến thức đó trong môi trường thực tế, chính điều đó đã giúp cho kỹ năng sắp xếp và lên kế hoạch công việc của mình được tối ưu hơn rất nhiều.

Tham gia các hoạt động, mình có cơ hội được trải nghiệm các vị trí trong BTC các chương trình lớn nhỏ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mình may mắn được thử sức với những vai trò quan trọng như Trưởng BTC cuộc thi “Tầm Nhìn Thương Hiệu” 2022; Trưởng BTC Talkshow "Social Media: Just Click It" 2021; BTC Chuỗi ngày hội chào Tân Sinh Viên NEU Youth Festival;... cùng các chương trình khác do Hội Sinh viên NEU và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Đặc biệt, mình cũng vô cùng may mắn khi được đảm nhận vai trò của một người Chủ nhiệm CLB - Trưởng Ban, Ban Đối Ngoại - HSV - NEU. Tại đây, mình đã có cơ hội được trưởng thành và học hỏi rất nhiều bài học quý giá. Là một người đứng đầu của Ban Đối Ngoại - HSV - NEU, dẫu có nhiều vất vả và khó khăn trong quá trình điều hành một tổ chức, tuy nhiên mình nhận thấy bản thân đã trau dồi được nhiều giá trị bổ ích như kỹ năng quản lý, tư duy hoạch định chiến lược cũng như thu nạp cho mình được nhiều kiến thức của tất cả các ban, mảng chuyên môn khác nhau.

Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, mình vinh dự được nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trường - Top 5 cán bộ Hội xuất sắc nhất năm học 2021-2022.

Thành tích học tập đáng nể phục Không chỉ năng động trong các sự kiện lớn nhỏ, Thu Hương còn gây ấn tượng với những thành tựu học tập “không chịu thua kém”. Sở hữu GPA năm học 3.71/4.0, nữ sinh còn chinh phục giải Quý quân cuộc thi Vietnam Airlines Youth Travel Awards với hạng mục dự thi là lĩnh vực Truyền thông. Cùng với sự cố gắng toàn diện ở nhiều mặt, nữ sinh đã xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ sinh, Thu Hương không chỉ “tậu” về cho mình những giải thưởng sáng giá ở môi trường Đại học, cô cũng gặt hái cho mình những thành tích ấn tượng xuyên suốt 12 năm học phổ thông trước đó. Trong những năm tháng cấp 3, Thu Hương từng đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 môn Địa lý, Giải Nhất HSG môn Địa lý cấp thành phố lớp 12, Giải Nhất HSG môn Địa lý cấp trường 2 năm liên tiếp lớp 10 và lớp 11.

Thực sự mà nói, mình tự nhận thấy chính mình không phải là một người giỏi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Trong quá trình học tập vừa qua, để đạt được những thành tựu như vậy, mình cần sự hỗ trợ, giúp đỡ và động viên từ bạn bè và gia đình rất nhiều. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ và dành nhiều tình yêu thương cho mình.



Điều đọng lại sau mỗi cột mốc

Mình nghĩ rằng đối với mình, sau mỗi thành tựu mà mình gặt hái được thì điều quan trọng không phải mình đã đạt được giải gì, điểm số ra sao mà điều ý nghĩa hơn cả đó chính là sự trưởng thành sau mỗi dấu ấn. Kết thúc một cuộc hành trình, mình muốn nhìn lại cả 1 quãng đường để thấy rằng bản thân đã cố gắng như thế nào, thay đổi ra sao, có những ưu điểm hoặc nhược điểm gì mà mình cần cải thiện con người mình sau một chặng đường đó.

Là một Gen Z vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường, mình hiểu rằng nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với những áp lực trong “cuộc chiến” định hình và chứng tỏ bản thân ở thời buổi mang tính cạnh tranh khá cao như hiện nay. Tuy nhiên, mình luôn nghĩ rằng mỗi con người đều có một giá trị riêng biệt đáng trân trọng để phát triển và thể hiện nó. Chỉ cần bạn chấp nhận và kiên nhẫn với chính bản thân mình, cho bản thân có cơ hội được thử sức mà không ngại sai lầm thì khi đó thành quả và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.