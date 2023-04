Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân và niềm đam mê đặc biệt dành cho Logistics

Ban tổ chức của nhiều sự kiện, talkshow, workshop, lễ ký kết: Talkshow Gen Z - Straight to be the new urbanistar; Chuỗi sự kiện Road to LogiChain; Data Analytics in Cross-Border E-Commerce Logistics; Cuộc thi Giải CaseStudy Online LogIn 2021; Cuộc thi LogiChain 2021; Hội thi Vang xa tiếng hát Valoma 2022;...