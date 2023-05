Nữ sinh Học viện Báo chí phá bỏ ‘lớp kén’, đề cao tầm quan trọng của Lịch sử

SVVN - Ngọc Ánh hiện đang là sinh viên khoa Lịch sử Đảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phá bỏ hoàn toàn “lớp kén” của bản thân để theo đuổi lý tưởng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật, Ngọc Ánh cũng đặc biệt đề cao tầm quan trọng của tri thức và kiến thức lịch sử nước nhà.

Mình là Nguyễn Ngọc Ánh hay còn được bạn bè thường gọi là Na (sinh năm 2004). Mình sinh ra và lớn lên tại Sóc Sơn – một huyện ngoại thành của Hà Nội. Mình là một người năng động, hoạt bát, thích sự tự do, khám phá và tìm kiếm những thứ mới mẻ, những điều đó đã thấm nhuần vào máu và tạo ra sở thích, niềm đam mê của mình là nhảy múa, ca hát, đi du lịch, hội hoạ, chơi thể thao, đặc biệt là chụp ảnh. Do đó, ngoài công việc học tập, mình còn là người mẫu ảnh tự do.

Hiện tại, mình đang theo học tại khoa Lịch sử Đảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhắc đến ngành học này, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khá lạ lẫm. Tuy nhiên, Lịch sử Đảng là ngành học chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề xảy ra trong quá khứ, sau đó phân tích, đánh giá, rút ra những kiến thức, quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Khi học ngành này, bản thân mình được cung cấp khối kiến thức toàn diện về Lịch sử Việt Nam, các phương pháp nghiên cứu lịch sử cần đến trong cuộc sống và trong công việc. Ngành Lịch sử đã trang bị cho mình những kiến thức chuyên ngành như Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Ngoài ra, mình còn được trang bị những kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích,…

Có thể nói, lịch sử có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục của bất kỳ quốc gia nào, không chỉ riêng đối với Việt Nam. Bởi vì, đó là cả một quá trình, là sự đấu tranh và phát triển của đất nước. Tuy nhiên mình thấy, ở Việt Nam còn nhiều bạn học sinh “thờ ơ, lạnh nhạt”, không thích học môn Lịch sử, đây là một vấn đề lớn trong nền giáo dục hiện nay.

Đối với bản thân, mình đã lựa chọn môn Lịch sử là môn thi đại học, vì mình biết, Lịch sử là một môn vô cùng quan trọng, đặc biệt là một người con của Việt Nam thì càng cần phải biết. Lịch sử cho mình biết mình là ai, quá trình dân tộc hình thành, ra đời như thế nào và phát triển ra sao, điểm mạnh và điểm yếu là gì. Không những vậy, để có một đất nước phát triển như ngày hôm nay là phải đổi bằng xương, bằng máu thịt của những vị anh hùng thế hệ trước; Là truyền thống yêu nước, bất khuất cần cù,…Và cuối cùng, lịch sử giúp mình trở thành con người có kiến thức, có chiều sâu.

Trước đây, mình là một người khá nhút nhát, rụt rè và có phần tự ti. Mình hoàn toàn không dám nói, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân trước đám đông. Ở thời điểm đó, mình luôn thu mình trong “cái vỏ bọc” do chính bản thân tạo ra, chỉ vì sợ người khác chỉ trích. Thay đổi bắt đầu từ những năm Trung học phổ thông, mình đã tham gia vào nhiều hoạt động nhảy múa, hoạt động của trường. Đây chính là cơ hội để mình học được cách thể hiện bản thân trước đám đông. Bên cạnh đó, mình còn nhận được sự cổ vũ, động viên từ phía gia đình, bạn bè, và cả những người lạ không quen, họ đã nhắn tin ủng hộ, động viên mình rất nhiều. Điều này đã trở thành động lực khiến bản thân mình tự tin hơn bao giờ hết.

Sau khi lên đại học, mình bước chân vào môi trường hoàn toàn mới lạ, khác hẳn với môi trường Trung học phổ thông. Không chỉ là có những người bạn xung quanh nơi mình sinh sống, mà là trên mọi miền tổ quốc, thậm chí là cả ngoài nước. Một lần nữa, mình lại thu mình lại và ngại nói chuyện với mọi người. Phải sau vài tuần, mình mới có thể hoà nhập và có thêm bạn mới.

Đầu năm 2023, Học viện mình đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp “Tài sắc nữ sinh Báo chí - Press Beauty 2023” do Đội Văn nghệ Xung kích AJC thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với kỳ vọng các thí sinh sẽ mạnh dạn thể hiện bản thân, hướng đến hoàn thiện hình ảnh nữ sinh trường Báo: “Tự tin, độc lập và bản lĩnh”. Không chỉ vậy, Ban tổ chức còn mong muốn thế hệ nữ sinh tài sắc mới nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể “thoát kén” để trở thành cô gái tài năng, xinh đẹp nhất.

Lúc đầu, mình không quá quan tâm về cuộc thi. Bản thân mình tự thấy, mình vẫn sợ nói trước đám đông, không dám thể hiện mình hết sức có thể. Không những thế, mình vẫn là sinh viên năm nhất, mới “chân ướt chân ráo” nên chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm gì đặc biệt, song còn có rất nhiều thí sinh tài giỏi hơn, vậy nên mình đã từ chối. Tuy nhiên, nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tín nhiệm từ bạn bè, vì vậy mà mình đã quyết định nộp đơn đăng kí vào ngày cuối cùng. Bất ngờ hơn nữa khi mình đã trúng tuyển và lọt “Top 20 thí sinh Xuất sắc nhất”.

Từ khi tham gia cuộc thi, mình đã làm quen thêm được nhiều bạn mới, và cả những anh chị trong ban tổ chức. Mặc dù chỉ dừng lại ở Top 20, nhưng việc tham gia cuộc thi đã giúp cho mình có thêm rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, từ những buổi training, trong vòng bán kết và đặc biệt là từ những thí sinh khác. Bên cạnh đó, mình còn có cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ sĩ, MC, Biên tập viên, hoa hậu, hoa khôi, những CEO thành công. Điều đó khiến mình cảm thấy tự hào về bản thân và rất vui vì đã là một phần của cuộc thi.

Và hiện tại, mình vẫn đang cố gắng trong công việc học tập ở trường, trong công việc mẫu ảnh của bản thân. Ở tương lai gần, nếu có cơ hội mình rất mong muốn tham gia vào nhiều dự án nghệ thuật lớn hơn nữa để thử thách thêm bản thân mình.

Có một câu nói mình luôn lấy làm động lực để bản thân cố gắng hơn, đó là: “Chúng ta chỉ sống có một lần trong đời, đừng sống quá lặng lẽ” - Mỗi người trong chúng ta chỉ sống có một lần, nhưng nếu chúng ta sống thật tốt, thật ý nghĩa, thì một lần đó thôi cũng là đủ để ta cảm thấy mãn nguyện về bản thân, về cuộc sống mà ta đã sống hết mình. Mình và bạn, mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng đều có chung một điểm duy nhất là chỉ sống có một lần. Đời người ngắn ngủi, vậy nên có lẽ lúc mình chợt nhận ra thì cũng là lúc sự sống của mình chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ, bằng phút, bằng giây. Đó là câu nói mình luôn lấy làm phương châm để luôn cố gắng, sống hết mình, sống thật ý nghĩa và không phải hối tiếc.

Cuộc sống này vô cùng hối hả, mình luôn dành một ngày nghỉ cuối tuần để tìm lại những khoảng lặng trong tâm hồn, để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. “Hôm nay, có thể mình vẫn còn sống nhưng lỡ biết đâu ngày mai mình không còn trên đời này nữa thì sao?” Hãy học cách yêu thương bản thân mình và cả những người khác. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta có thể trở về nhà an toàn, để kịp quây quần bên mâm cơm gia đình, với không khí ấm áp mà chẳng nơi đâu đem lại được. Thật hạnh phúc khi ta còn được ở bên họ ngay lúc này, làm những việc mình thích, mình vui vẻ, vì biết đâu 10 năm, 20 năm nữa khi nhìn lại, chúng ta sẽ chỉ hối tiếc về những việc mà mình không dám làm!