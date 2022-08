Nữ sinh Học viện Ngân hàng và niềm hăng say với công tác Đoàn - Hội

SVVN - Có thành tích học tập tốt và luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, Diệu Ly là mẫu sinh viên ưu tú của Học viện Ngân hàng (HVNH).

Trần Nguyên Diệu Ly là cô sinh viên năm 3 của khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Diệu Ly sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tây (nay đã sáp nhập vào Hà Nội). Cô nàng là một sinh viên ưu tú của Học viện Ngân hàng khi không chỉ có được thành tích học tập đáng khen mà còn luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Diệu Ly chia sẻ ước mơ của bản thân là được làm việc tại Big4 ngân hàng ở Việt Nam.

Vốn là một người hướng ngoại, Diệu Ly thích được giao lưu với nhiều người. Cô nàng cho hay: “Mình thực sự muốn thử sức qua việc tham gia các hoạt động đoàn thể để chứng minh sức nhỏ bé của mình có thể giúp đỡ rất nhiều người khác, chắc cũng một phần do không muốn để bản thân quá nhàn rỗi trong những năm tháng sinh viên”. Cũng chính vì lý do ấy mà trong 2 năm học qua, Diệu Ly luôn hăng hái, tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, công tác sinh viên của Học viện Ngân hàng.

Với Diệu Ly, việc tham gia các tổ chức dành cho sinh viên trong trường chưa bao giờ là điều hối hận. Nhờ đó, cô nàng đã có thêm rất nhiều mối quan hệ mới, được mọi người yêu thương, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống.

Cô gái gốc Hà Tây tâm sự: “Đối với mình Liên chi đoàn khoa Ngân hàng và CLB mình đang hoạt động giống như gia đình vậy, mình được các thầy cô, anh chị, thậm chí là các em truyền cho những kinh nghiệm, bí kíp mà khó nơi đâu dạy cho mình. Bên cạnh đó, mặc dù thích những nơi đông người nhưng trước đây mình khá rụt rè và chính việc hoạt động đã giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử, thuyết trình trước đám đông và cả mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân của mình”.

Sự nhiệt huyết của bản thân cùng với sự tin tưởng từ thầy cô, bạn bè dành cho Diệu Ly đã giúp cô nàng có được những vị trí đáng nể. Hiện tại, Diệu Ly đang đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm CLB Cố vấn học tập HVNH (ACC), Ủy viên BCH, Trưởng ban tổ chức Liên chi đoàn Khoa Ngân Hàng HVNH, Phó bí thư lớp niên chế, cố vấn học tập cho một số lớp tại học viện… Trong suốt 2 năm học qua, Diệu Ly đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động, chương trình như: Cuộc thi Hiểu đúng về tiền năm 2021; chuỗi chương trình Chào tân Sinh viên Khoa Ngân hàng năm học 2021-2022; Cuộc thi Tomorrow Banker - Nhà ngân hàng tương lai 2022; Ngày hội việc làm - Cầu nối nhân lực 2022; Giải chạy trực tuyến "VUG RUNNING"; tham gia các hoạt động đoàn tại địa phương như “Tiếp sức mùa thi”; Dọn dẹp Nghĩa trang liệt sĩ; Trung thu cho em…

Mặc dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Diệu Ly luôn chú ý việc tập và nâng cao kiến thức chuyên môn cho mình. Cô nàng từng nhận được học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc kỳ I năm học 2021-2022.

Chia sẻ bí kíp cân bằng thời gian, Diệu Ly cho biết: “Nhiều lúc cũng ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để mình có thêm nhiều thời gian làm việc hơn. Muốn quản lý thời gian tốt để cân bằng giữa học tập và tham gia các hoạt động thì mình luôn luôn lên kế hoạch trước cho những việc mình làm vào ngày hôm sau, thậm chí là tháng sau. Bên cạnh đó, “bí kíp” xịn sò không thể không nhắc đến đó chính là sự ủng hộ, hỗ trợ đến từ gia đình và 2 người bạn cùng phòng của mình ở Hà Nội. Họ luôn tạo điều kiện để mình thỏa mãn đam mê, cháy hết mình với các chương trình, sự kiện!”. Những lúc rảnh, cô nàng hay dành thời gian để nghe nhạc, đọc sách…

Quả thực, Diệu Ly đúng là một sinh viên mẫu mực, chăm chỉ và hoạt bát. Trong thời gian tới, cô nàng cùng các cộng sự đang ấp ủ khá nhiều chương trình cho năm học mới, vẫn là các sự kiện quen thuộc hàng năm và có thể thêm một số hoạt động mới được trở lại sau mùa dịch. Bên cạnh đó, Diệu Ly chia sẻ đang cố gắng nâng cấp bản thân, đặc biệt là về ngoại ngữ, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng.

"Real girls are never perfect and perfect girls are never real" - là câu nói mà cô nàng vô cùng tâm đắc và ấn tượng. Với Diệu Ly, không ai trên đời hoàn hảo cả, bản thân phải biết cố gắng hơn mỗi ngày để chính mình thấy tự hào với công sức mình bỏ ra.