Nữ sinh Học viện Ngân hàng vượt qua nghịch cảnh biến điều không thể thành có thể

SVVN - Bùi Thanh Hà (sinh năm 2003 tại Hải Phòng), sinh viên năm 2, Khoa Kinh tế, Học viện Ngân hàng, từng là cô học sinh mắc căn bệnh đặc biệt được đặc cách thi riêng một phòng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Thanh Hà đã cố gắng vượt qua trở ngại đạt được mục tiêu đề ra, thay đổi bản thân để trở thành cô MC tài năng của Khoa, Học viện và luôn chăm chỉ học tập để chinh phục Học bổng cũng như các thành tích trong hoạt động ngoại khóa.

Tính tới thời điểm hiện tại, có lẽ mình là nữ sinh duy nhất được đặc cách thi riêng một phòng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 bởi một căn bệnh đặc biệt. Trước kỳ thi khoảng 2 tháng, mình chỉ cảm thấy mỏi tay và nghĩ rằng bản thân phải viết nhiều do học khối D. Mình đã cùng bố mẹ đi khám tại Hải Phòng và kết luận là bị căng cơ. Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, có thời gian đỉnh điểm tay mình không thể viết được khiến bản thân gặp vô vàn khó khăn. Gia đình đưa mình lên khám tại nhiều bệnh viện đầu ngành và thực sự mình bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán căn bệnh rối loạn trương lực cơ bàn tay nhưng lại không thể tìm được nguyên nhân nên chẳng có cách nào giúp tình trạng bệnh thuyên giảm. Mình đã khóc và khóc rất nhiều bởi lo lắng, cả quá trình 12 năm học tập cố gắng đang đứng trước ranh giới được và mất.

Khi đó, trong mình có suy nghĩ sẽ bị trượt đại học vì sức khỏe không cho phép. Mình chỉ có niềm hi vọng duy nhất vào việc viết đơn gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng và cấp cao nhất là gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình bày hoàn cảnh với nguyện vọng xin được đặc cách. Cuối cùng, trước ngày thi chưa đầy một tuần, mình đã nhận được giấy phê duyệt đặc cách thi riêng một phòng và có người ngồi bên cạnh viết bài giúp. Để có được cơ hội quý báu duy nhất này, không chỉ nhờ nỗ lực của riêng bản thân mà quan trọng nhất là quá trình dài của sự hỗ trợ, giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng cũng như gia đình và các bạn.

Vui mừng chưa được bao lâu, trước thi một ngày, gia đình nhận được tin ông nội qua đời. Khi đó cả nhà đều về quê lo hậu sự cho ông, mình rất muốn về nhưng bố dặn dò: “Con hãy ở lại để ôn thi và làm bài thật tốt, đừng để tâm lý làm ảnh hưởng đến chất lượng”. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến bố khóc và mình cũng không thể kìm được nước mắt trước khoảnh khắc ấy.

Sau khi thầy cô và bạn bè biết được sự việc đã động viên và quan tâm mình rất nhiều. Đó là nguồn động lực để bản thân quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa. Vào ngày mình thi, anh họ bên ngoại đã sang nấu cơm và đưa đi thi, cô hàng xóm đã thổi xôi nấu chè để mình thắp hương. Thực sự mình rất cảm động và không biết nói gì ngoài hai từ “biết ơn” tất cả mọi người đã không bỏ rơi mình ở lại phía sau.

Mặc dù gia đình không tạo áp lực cho mình phải đạt điểm cao, nhưng mình luôn tự nhủ cần cố gắng hết sức để bố mẹ không phải lo nghĩ nhiều. Với mình, việc học không chỉ tốt cho bản thân mà còn học vì sự kỳ vọng và cũng là cách để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của bố mẹ.

Bối cảnh thi hôm đó khiến mình nhớ mãi, một phòng thi nhỏ hơn so với các bạn. Bên cạnh mình là cô giáo viết bài thi giúp, thêm vào đó có hai giám thị coi phòng ngồi hai bên, có máy ghi âm và camera giám sát quá trình, ở ngoài là lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lúc ấy, mình không quá hồi hộp mà chỉ có suy nghĩ sẽ cố gắng và làm bài một cách tốt nhất có thể. Kết thúc buổi thi, mình là thí sinh ra khỏi phòng sớm nhất của trường. Đến ngày biết điểm, mình vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi điểm Ngữ Văn đạt 9. Tổng điểm thi đại học với con số 26,4 so với mọi người không phải quá cao nhưng ở hoàn cảnh ấy là sự quyết tâm nỗ lực cao độ của mình. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi bản thân có kỳ thi đặc biệt như vậy.

Mình đỗ vào Học viện Ngân hàng – một môi trường học tập chất lượng và vô cùng năng động. Bản thân được giao lưu gặp gỡ bạn bè cùng các thầy cô giáo trẻ trung, nhiệt huyết với trình độ học vấn cao. Tham gia Đội Sinh viên Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế, mình được thử sức đảm nhận công việc bản thân chưa từng có cơ hội làm. Từ một cô học sinh cấp 2 nhút nhát không dám đứng trước đám đông nói hay thuyết trình, lên cấp 3 mình năng động hơn tham gia tất cả các hoạt động của trường lớp, nhưng chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân tự tin đứng lên cầm Mic và trở thành MC. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.

Đội Sinh viên chính là nơi trao cơ hội niềm tin thay đổi giúp mình nhận ra bản thân “có thể và có khả năng làm được”. Từ đó mình dẫn chương trình nhiều hơn, từ việc dẫn cho Đội tới dẫn nhiều sự kiện lớn nhỏ tại Khoa và tham gia giữ chức vụ Trưởng ban Đối ngoại Câu lạc bộ MC của Học viện. Về học tập, mình tiếp tục cố gắng, chăm chỉ trong mỗi giờ giảng và từng đạt Học bổng Khuyến khích học tập cùng giấy khen, giấy chứng nhận của Hội trong công tác hoạt động và quá trình tổ chức sự kiện. Ngoài ra, mình có tham gia nhiều sự kiện bên ngoài trường cũng như làm thêm một số công việc: nhận thu âm, làm MC cho các kênh Youtube, Job quay quảng cáo,...

Trước kia mình từng nghĩ sẽ giấu kín câu chuyện cùng căn bệnh bản thân gặp phải. Tuy nhiên sau khi đỗ đại học, mình đã chữa trị bệnh theo phương pháp Đông Y, hiện tại bản thân đã khỏi và viết lại hoàn toàn bình thường. Bởi vậy, mình quyết định chia sẻ tới các bạn trẻ cũng như độc giả của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam câu chuyện đặc biệt này. Một phần là bởi niềm tự hào khi mình đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, một phần bản thân muốn truyền động lực tới những ai đã và đang mất đi niềm tin hay bi quan trước khó khăn, hoàn cảnh sống. Hãy mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua và tìm ra cách giải quyết trở ngại ấy để làm điều tưởng chừng như không thể. Mình tin rằng tất cả chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn và cảm thấy hài lòng bởi những gì ta đang có. Hi vọng rằng câu chuyện của mình sẽ là thông điệp tích cực gửi tới tất cả mọi người.