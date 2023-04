Nữ sinh Học viện Ngoại giao truyền cảm hứng viết lách đến nhiều bạn trẻ

SVVN - Bằng sự nỗ lực và không ngừng vươn lên trong cuộc sống, Đỗ Thị Hoa đã trở thành “cây bút” viết lách có hàng nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ có được thu nhập trang trải việc học, cô nàng còn là người truyền cảm hứng viết lách đến với nhiều bạn trẻ.

Hành trình viết lách của cô nàng sinh viên năm 4 Học viện Ngoại giao

Đỗ Thị Hoa đang là sinh viên năm 4 ngành Truyền thông quốc tế, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cô bạn được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mất sớm, mẹ phải một mình nuôi dưỡng 2 chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị gái của Hoa dù đỗ Đại học nhưng không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhận thức được sự khó khăn của gia đình, Đỗ Hoa lại càng ý chí hơn, cô bạn quyết tâm thi đỗ và theo học tại Học viện Ngoại giao.

Với tình yêu viết lách từ những ngày cấp 3, cô nàng đã rèn luyện và nuôi dưỡng tình yêu ấy mỗi ngày càng lớn dần. Những năm học Đại học, Đỗ Hoa đã dám bứt phá bản thân vượt qua giới hạn và chinh phục con đường viết lách. “Những năm cấp 3 mình đã có cơ duyên tham gia một số cuộc thi Học sinh Giỏi văn. Sau đó vào năm 2 Đại học, mình đọc được một bài viết chia sẻ về công việc viết lách tự do của một chị blogger. Thực sự bài viết ấy đã chạm đến mình và truyền cảm hứng rất nhiều cho mình trên hành trình viết lách. Mình nghĩ đây là công việc dễ bắt đầu nhưng khó theo đuổi. Bởi lẽ tất cả chúng mình đều được dạy viết từ những năm đầu đi học. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ đam mê và sự bền bỉ để cố gắng theo đuổi nghề viết đến khi gặt hái được thành quả. Bởi lẽ công việc viết cần rất nhiều thời gian, công sức để rèn luyện và trau dồi. Không phải cứ muốn làm là sẽ kiếm được tiền ngay lập tức” – nữ sinh Học viện Ngoại giao tâm sự.

Trên hành trình theo đuổi tình yêu viết lách, nữ sinh đã phải rèn luyện, trau dồi rất nhiều kiến thức và kĩ năng. Không có con đường nào là trải đầy thảm nhung và hoa cho ta đi qua, trên con đường viết lách của Đỗ Hoa đi qua là nước mắt, sự cố gắng, nỗ lực và cả những khó khăn, cô bạn chia sẻ: “Khó khăn đầu tiên của mình khi đến với con đường viết lách là mất phương hướng. Mình không có ai định hướng, dẫn dắt vào nghề mà tất cả là nhờ vào bản thân tự gom nhặt từ những tài liệu, bài đăng trên mạng. Có những thời điểm mình vô cùng mông lung và muốn từ bỏ. Tuy nhiên, cố gắng hơn mỗi ngày và theo đuổi mục tiêu đến cùng đã giúp mình gặt hái được những thành quả đầu tiên. Khó khăn tiếp theo là mình không thể cân bằng chuyện học hành và công việc. Chuyện mình học tại Học viện Ngoại giao khá bận rộn với rất nhiều môn học, bài tập cộng với các công việc viết lách nên nhiều lúc mình rất áp lực. Vì vậy, mình buộc phải giảm khối lượng công việc để tâm trí thoải mái hơn”.

“Quả ngọt” là kết quả của sự cố gắng

Hơn 3 năm đi tìm tình yêu và chinh phục con đường viết lách, cuộc sống của Đỗ Hoa bắt đầu thay đổi và cô bạn đã gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào như: Trở thành đại sứ truyền thông cho các cuộc thi, tổ chức sinh viên như Marketing Hive, Marketing On Air, Mondelez. IC Master, AIESEC; chủ kênh Tiktok Hoa học Ngoại giao 57.000 followers, Fanpage Những ngày tập lớn 63.000 folllowers; từng là biên tập viên tại Avayha; cộng tác viên viết bài với hơn 10 dự án/tổ chức; Content Creator biên kịch nội dung cho một số kênh Tiktok đạt 50.000-100.000 followers; trưởng ban tổ chức chuỗi sự kiện “Bạn kể mình nghe” tại Lớp học dịu dàng – DFL; cựu trưởng ban sự kiện tại Lớp học dịu dàng – DFL…

“Cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều khi theo đuổi hành trình viết lách. Mình được theo đuổi sở thích của bản thân và kiếm thu nhập ổn định trong những năm Đại học. Được làm điều mình thích bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê đã là một sự may mắn rất lớn. Cuộc sống của mình hoàn toàn nhảy vọt khi mình khám phá ra rất nhiều tiềm năng của công việc viết lách. Chính vì vậy, mình đã có thu nhập tương đối cao so với kỳ vọng, phụ giúp gia đình, phục vụ sở thích cá nhân cũng như phát triển bản thân hơn nữa. Ngoài ra, cũng nhờ công việc viết mà mình tạo dựng rất nhiều mối quan hệ chất lượng, có thêm những người anh, người chị siêu giỏi và sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó là những mối quan hệ vô giá, cho dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mình cũng có cơ hội kết nối với rất nhiều bạn độc giả thông qua những bài viết, video trên các kênh mạng xã hội. Có những bạn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cá nhân và tìm đến mình với sự tin tưởng tuyệt đối. Mình thực sự rất trân trọng điều đó” - Đỗ Hoa cho biết.

Trở thành người truyền cảm hứng đến thế hệ Gen Z

Hiện tại, cô nàng đang là chủ kênh Tiktok “Hoa học Ngoại giao” sỡ hữu hơn 57.000 followers và Fanpage “Những ngày tập lớn” với hơn 63.000 folllowers. Đỗ Hoa bộc bạch: “Là một gen Z, mình khá thích các nền tảng mạng xã hội vì được kết nối với rất nhiều đối tượng. Đồng thời, mình cũng mong muốn những bài viết của mình sẽ nhận được góp ý và phản hồi từ mọi người. Bởi lẽ mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Từ đó, mình sẽ khắc phục những lỗi sai và ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Khi chúng ta còn trẻ, ta hãy thử thật nhiều, đặc biệt là thử sức theo đuổi những sở thích của mình. Chúng mình sẽ không thể tưởng tượng được bản thân sẽ gặt hái được gì trên hành trình này đâu. Quan trọng là bản thân phải dám thử. Mình thích nhất là câu nói “Get out of your comfort zone”. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ đăng tải một bài viết, video có mặt trên mạng xã hội, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ kiếm tiền từ nghề viết. Nhưng nhờ vào sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã dám làm những điều tưởng như ảo tưởng và đạt được những điều bản thân kỳ vọng”.

Để đạt được những thành quả như hôm nay, Hoa không ngừng biết ơn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại, cô nàng tâm sự: “Mình muốn nói lời cảm ơn đến bản thân đầu tiên, bởi mình đã dũng cảm và chủ động tìm kiếm định hướng từ những năm đầu Đại học. Nỗ lực từ sớm giúp mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mình muốn cảm ơn gia đình vì đã tin tưởng để mình theo đuổi công việc này mặc dù mình đã gặp phải vô số khó khăn khiến gia đình phải bận lòng. Ngoài ra, mình cũng biết ơn các anh, chị trong nghề đã sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đắt giá giúp mình học hỏi thêm vô số bài học và đi nhanh hơn gấp nhiều lần”.