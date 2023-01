Nữ sinh Học viện Tài chính có thành tích học tập và hoạt động hết mình trong công tác Đoàn Hội

Là một người con xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ làm nông nghiệp, hơn ai hết Tâm Phương hiểu rằng chỉ có cố gắng, nỗ lực và đi lên bằng chính đôi chân của mình mới đạt được những thành công. Chính vì thế, ngay từ khi là sinh viên năm nhất, mới đặt chân vào môi trường đầy mới lạ, Tâm Phương đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm ra thế mạnh và khẳng định bản thân mình.

Với niềm đam mê về tình nguyện, Tâm Phương đã chọn Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Vận động hiến máu nhân đạo trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính là nơi đặt những bước chân đầu tiên của mình trong những năm đầu đại học. Tại đây, nữ sinh đến từ Bắc Giang đã có những tháng năm thanh xuân đầy nhiệt huyết cùng những người đồng đội của mình, cùng các bạn đóng góp không nhỏ cho các chương trình tình nguyện trong và ngoài Học viện như: Sức trẻ Tài chính, Lễ hội Xuân Hồng, Mùa hè Nhân ái, Giọt hồng Tri ân, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè,...

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những thành tích mà Tâm Phương cùng các bạn đạt được. Nhắc về cô gái năng động này mọi người thường nói Tâm Phương không chỉ luôn tràn đầy sự nhiệt huyết mà điều đặc biệt chính là sự nỗ lực không ngừng, luôn vui vẻ yêu đời.

Ngay từ năm nhất, Tâm Phương đã tham gia vào đội ngũ sứ giả truyền thông tuyển sinh Chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính. Với sự trải nghiệm của mình, Tâm Phương giới thiệu tới các bạn học sinh đang trên con đường bước vào đại học về chương trình mình đang học nói riêng, về ngôi trường mình học nói chung. Trong đợt tình hình dịch COVID - 19 phức tạp, chuyển đổi từ tư vấn tuyển sinh trực tiếp qua tư vấn trực tuyến, Tâm Phương cùng các đồng đội của mình vẫn miệt mài chia sẻ, hỗ trợ các bạn học sinh. Cũng chính từ đó mà cái danh hiệu “Sứ giả tận tâm” theo cô bạn sau này.

Với Tâm Phương dường như chưa bao giờ là đủ, cô bạn này sau khi bước vào năm hai đã tham gia CLB Chứng khoán để học hỏi, trau dồi kiến thức kinh tế nhiều hơn nữa. Song song, với việc hoạt động ở nhiều CLB tuy nhiên Tâm Phương vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết. “Điều gì đến với mình là cái duyên, còn đi tiếp là do mình lựa chọn. Quan điểm của mình không làm thì thôi nhưng đã chọn là phải làm hết mình” - điều mà Tâm Phương luôn chia sẻ.

Đặc biệt, niềm đam mê với tình nguyện và trách nhiệm cao, cuối năm hai, Tâm Phương đã trở thành Chủ nhiệm CLB. Hân hoan với niềm vui đó, Tâm Phương cũng trở thành Ủy viên Ban thư Ký Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính. Cùng lúc đảm nhận hai chức vụ cao cả, là một trọng trách rất lớn đối với nữ sinh năm ba. Tuy nhiên, với tinh thần nhiệt huyết của mình, Tâm Phương đã và đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Hội Sinh viên Học viện Tài Chính ngày càng lớn mạnh.

Tuy tham gia nhiều hoạt động, nhưng Tâm Phương không hề xao nhãng việc học. Là một đoàn viên gương mẫu, Tâm Phương luôn giữ vững phong độ trong học tập và duy trì GPA cao, được công nhận là Đối tượng Đảng trong năm học vừa qua. Tâm Phương chia sẻ: “Mọi người hay hỏi mình đi hoạt động suốt như vậy có mệt không, áp lực không? Mình thì thấy có mệt chứ, có áp lực, ban đầu mình đi vì “cái tâm trong sáng” nhưng hiện tại ngoài cái tâm thì còn còn có trách nhiệm, sự tin tưởng. Mình cảm thấy cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình được làm, được cống hiến, sống với đam mê và tuổi trẻ. Và hơn hết, nhờ có hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện Tài Chính mà mình gặp được những người đồng đội luôn gắn bó, để bản thân học hỏi trau dồi, trưởng thành hơn rất nhiều qua hoạt động, ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Tuổi trẻ không hoài phí hối tiếc”. Chính vì những nỗ lực không ngừng nghỉ năm 2022, Tâm Phương đã đạt những thành tích đáng tự hào: Là sinh viên 5 tốt cấp Học viện. Đặc biệt, cô là 1 trong 104 sinh viên cả nước nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đó là niềm vinh dự của cô gái mạnh mẽ này nói riêng và Sinh viên Học viện Tài chính nói chung.

Các thành tích Tâm Phương đã đạt được:

· Đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022;

· Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi làm video với chủ đề “Stories of Success: transformation and Innovation in the Post COVID - 19 Pandemic”;

· Đạt giải Nhì cấp Khoa; giải Ba cấp Học viện công trình nghiên cứu khoa học với chủ đề “Xây dựng cẩm nang điện tử sinh viên Chương trình Chất lượng cao”;

· Đạt Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tặng “Có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022”;

· Đạt Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện 2020 - 2021” của Ban chấp hành Hội Sinh viên Học viện Tài chính;

· Đạt Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021” do Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền Máu Trung ương cấp;

· Đạt Danh hiệu “Sứ giả tận tâm” có thành tích xuất sắc trong công tác sứ giả truyền thông năm 2021” của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính;

· Đạt Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022”;

· Đạt Giấy khen “Đạt danh hiệu Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tiêu biểu năm học 2020 - 2021 - AEP Student of the year” do Giám đốc Học viện Tài chính tặng;

· Liên tiếp các kỳ đều nhận giấy khen Sinh viên Giỏi trong quá trình Học tập tại Học viện;

· Đạt Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong Khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh” do Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương trao tặng;

· Đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm học 2021-2022;

· …