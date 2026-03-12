Nữ sinh ngành Dược trưởng thành từ những trải nghiệm tuổi trẻ

SVO - Ngay từ năm học đầu tiên tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Đỗ Thị Mai Anh (sinh năm 2007) đã đảm nhiệm vai trò Phó khóa K18 ngành Dược và duy trì tinh thần học tập chủ động. Không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên ngành, nữ sinh còn tích cực tham gia hoạt động sinh viên và thiện nguyện, qua đó tích lũy trải nghiệm, rèn luyện tính tự lập và định hình mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chủ động học tập, từng bước thích nghi với môi trường mới

Lựa chọn theo học ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Mai Anh sớm định hướng cho mình mục tiêu gắn bó với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với nữ sinh, đây không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và quá trình học hỏi lâu dài.

Ngay từ năm học đầu tiên, Mai Anh xác định thái độ học tập nghiêm túc và chủ động trong từng môn học. Theo cô, môi trường cao đẳng không chỉ cung cấp kiến thức chuyên ngành mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, tích lũy trải nghiệm và từng bước định hình con đường tương lai.

Mai Anh hiện đảm nhiệm vai trò Phó khóa K18 ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

“Trở thành sinh viên không chỉ là bước sang môi trường học tập mới mà còn là cột mốc để mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống. Mình cảm thấy ý nghĩa khi được học tập trong lĩnh vực có thể mang lại giá trị tích cực cho xã hội, đúng với điều mình yêu thích”, Mai Anh chia sẻ.

Những ngày đầu bước vào môi trường sinh viên cũng mang đến cho Mai Anh không ít thử thách. Việc xa gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập và thích nghi với phương pháp học tập mới khiến cô đôi lúc gặp áp lực. “Có những lúc mình cần thêm thời gian để làm quen với cuộc sống tự lập và tự quản lý mọi việc”, nữ sinh nói.

Mai Anh cho rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá để học hỏi, trải nghiệm và từng bước định hình con đường tương lai.

Tuy nhiên, quá trình thích nghi cũng giúp Mai Anh dần rèn luyện tính chủ động và khả năng quản lý thời gian. Theo cô, mỗi khó khăn đều mang lại những bài học thực tế, giúp bản thân tự tin và trưởng thành hơn trong hành trình học tập phía trước.

Từ hoạt động sinh viên đến bài học tự lập

Bên cạnh việc học tập, Mai Anh tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ và chương trình thiện nguyện do Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức. Những hoạt động này giúp nữ sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Mai Anh, nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên. Đây là cơ hội để người học mở rộng kiến thức, hiểu rõ hơn về lĩnh vực chuyên môn cũng như khám phá năng lực của bản thân.

Mai Anh tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ và chương trình thiện nguyện trong thời gian học tập tại trường.

Từ những trải nghiệm trong học tập và hoạt động sinh viên, Mai Anh cho rằng môi trường cao đẳng không chỉ cung cấp kiến thức chuyên ngành mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng và định hình định hướng nghề nghiệp. “Thông qua các hoạt động tại trường, mình có thêm cơ hội trải nghiệm, hiểu rõ khả năng của bản thân và trưởng thành hơn trong quá trình học tập”, nữ sinh chia sẻ.

Trong quá trình học tập, Mai Anh cho biết cô luôn nhận được sự hỗ trợ và định hướng từ các thầy cô trong nhà trường. Theo nữ sinh, sự tận tâm của giảng viên không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn tạo động lực để mỗi người nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. “Các thầy cô luôn sẵn sàng hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên, giúp chúng mình tự tin hơn và có định hướng rõ ràng cho con đường phía trước”, Mai Anh nói.

Lan tỏa tinh thần sống có ích

Bên cạnh việc học tập, Mai Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình thiện nguyện do nhà trường và các tổ chức sinh viên triển khai. Theo nữ sinh ngành Dược, những trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm với xã hội. “Mình nghĩ rằng mỗi người trẻ đều có thể đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình. Dù những việc làm đó có thể nhỏ, nhưng nếu nhiều người cùng chung tay thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn”, Mai Anh chia sẻ.

Mai Anh dần trưởng thành và rèn luyện tính tự lập từ những trải nghiệm trong môi trường sinh viên.

Đối với bản thân, Mai Anh luôn lựa chọn cách bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những trải nghiệm mới. Nữ sinh cho rằng chính quá trình dám thử thách bản thân đã giúp cô nhận ra khả năng của mình và trưởng thành hơn sau mỗi lần trải nghiệm.

Nhìn về chặng đường phía trước, Mai Anh cho biết hành trình của mình mới chỉ bắt đầu với nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đợi. “Mình tin rằng nếu luôn giữ niềm tin vào bản thân, kiên trì học hỏi và nỗ lực mỗi ngày, mỗi người đều có thể tiến gần hơn đến ước mơ của mình”, cô nói.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Mai Anh cũng gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ đang trên hành trình trưởng thành: “Đừng sợ thử thách và cũng đừng ngại khó khăn. Tuổi trẻ là khoảng thời gian để chúng ta học hỏi và trải nghiệm nhiều nhất. Mỗi bước đi, dù nhỏ, đều có thể trở thành nền tảng cho những thành công lớn hơn trong tương lai”.

