Nữ sinh Quảng Trị đạt học bổng du học tại chỗ toàn phần duy trì GPA 4.0

SVVN - Là cô sinh viên yêu vẻ đẹp trí tuệ, Khánh Vân đặc biệt coi trọng việc học và học có kỷ luật. Với 3 năm Trung học phổ thông đạt GPA 8.7, hiện tại, cô bạn đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Keuka College với học bổng toàn phần, hệ du học tại chỗ và thành tích đại học luôn duy trì GPA 4.0.

Mình là Phạm Thị Khánh Vân (sinh năm 2002) tại Quảng Trị, là cô sinh viên yêu vẻ đẹp trí tuệ. Thầy cô và bạn bè thường gọi mình là Maya, đây cũng là tên tiếng Anh của mình và thường được mọi người gọi trong các lớp quốc tế. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Keuka College, Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mình may mắn đạt học bổng toàn phần của American Degree Program in Da Nang - đây là một chương trình du học tại chỗ, lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam, do trường Đại học Duy Tân liên kết và tổ chức. Đó cũng là lý do tại sao, mình có ID trường nước ngoài, mà lại học tập và sinh sống tại Việt Nam. Mình lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp để theo đuổi. Và sau khi hoàn thành hết các hồ sơ cần thiết, cùng những nỗ lực của bản thân, mình đã vinh dự trở thành một sinh viên Kinh tế quốc tế của Keuka College (New York, Mỹ). Bên cạnh đó, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, các thầy, cô đã định hướng và dìu dắt để mình có cơ hội lấy bằng đại học nước ngoài như bao du học sinh khác, nhưng không tốn nhiều chi phí định cư và học tập.

Mình có sở thích là ca hát, dù để tự đánh giá bản thân thì mình thấy, bản thân chỉ sở hữu một giọng hát bình thường. Tuy nhiên, mình rất thích cảm giác lúc ngân nga tiếng ca và được mọi người đón nhận, thật vui và hạnh phúc biết bao. Mới đây, mình cũng có cơ hội được góp mặt trong MV Chào Đà Nẵng - một dự án kích cầu du lịch tại “thành phố biển xinh đẹp” do đạo diễn Lê Trí và Thành ủy Đà Nẵng kết hợp tổ chức.

Ngoài ra, mình cũng rất thích chụp ảnh, từ những năm học Trung học phổ thông, mỗi khi có thời gian rảnh, mình đều thường xuyên làm mẫu cho các concept chụp hình, mẫu váy cưới, mẫu Gym,... Tuy không nhiều, nhưng đôi khi sở thích ca hát hay chụp hình lại giúp mình có thêm thu nhập và không phụ thuộc vào ba mẹ.

Bên cạnh những sở thích cá nhân thì đam mê lớn nhất của mình đó là học tập và làm việc. Mình là một người rất coi trọng việc học và học có kỉ luật. Từ khi đọc vang 5 Điều Bác Hồ dạy, mình đã được bà nội, là nhà giáo về hưu, rèn luyện thói quen học tập và dạy cho mình hiểu, biết tầm quan trọng của việc học. Cùng với đó, mình rất thấm thía câu nói: “Học là con đường ngắn nhất để thành công, không thành công thì sẽ thành nhân”. Chính vì thế, tuy sinh ra tại nơi vùng quê nghèo khó ở một tỉnh lẻ, nhưng mình luôn dùng 200% năng lượng của bản thân để phấn đấu, trau dồi ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhờ đó, trong 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, mình đều nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi toàn diện”.

Và niềm tự hào lớn nhất của mình là khi đỗ vào trường THPT Thị xã Quảng Trị, nơi được mệnh danh “5 năm 3 cầu truyền hình” của sân chơi trí tuệ nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia. Kết thúc 3 năm Trung học phổ thông, mình đạt GPA 8.7. Năm 2020, mình may mắn nhận được học bổng toàn phần chương trình du học tại chỗ, giá trị học bổng là 300.000.000 đồng trong vòng 4 năm. Tính tới hiện tại, mình vẫn luôn cố gắng duy trì sự toàn vẹn giữa thành tích học tập và các hoạt động của sinh viên, GPA 2 năm đại học của mình đều đạt 4.0. Mình tin rằng: “Nỗ lực ắt sẽ được đền đáp”.

Ở những dự định trong tương lai, mình mong muốn, được thử sức thêm với những hoạt động kinh doanh đúng với ngành học của bản thân hiện tại. Và để có hành trang kĩ càng nhất, mình rất quyết tâm, chú trọng vào việc học những kiến thức kinh tế nền tảng. Bên cạnh đó, việc tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm là điều không thể thiếu.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn đồng trang lứa: “Thành công không chỉ là đích đến mà nó là một cuộc hành trình. Và để chinh phục giấc mơ của mình, không chỉ có nỗ lực mà còn có sự may mắn. Suy cho cùng, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững vàng nhất có thể, để sau này nhìn lại chúng ta không phải nói lời tiếc nuối, vậy đã là thành công rồi đấy!”.