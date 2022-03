Nữ sinh Sân khấu đam mê diễn xuất, mong muốn trở thành một cô gái trưởng thành, tự lập

SVVN - Hướng đến hình ảnh một cô gái trưởng thành, tự lập, có nội tâm mạnh mẽ, sống hạnh phúc và giúp đỡ được nhiều cho xã hội. Đam mê diễn xuất nhưng có những góc nhìn riêng, cô nàng Khánh Linh luôn có kế hoạch phát triển cho riêng mình.

Đỗ Phạm Khánh Linh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sinh ra là một người con Hà Thành, bên cạnh công việc học, Khánh Linh còn là người mẫu ảnh, KOL và là diễn viên. Yêu thích du lịch khám phá, được trải nghiệm những điều mới mẻ, nghe nhạc, làm đẹp và shopping. Do đó, Khánh Linh luôn chú trọng vào hình ảnh bản thân và trau dồi kiến thức thực tế, cũng như những kỹ năng mềm.

Hình mẫu Khánh Linh hướng đến trong cuộc sống là một cô gái trưởng thành, tự lập, có nội tâm mạnh mẽ, sống hạnh phúc và giúp đỡ được nhiều cho xã hội. Từ nhỏ, Linh đã được mẹ “đầu tư” cho đi học các môn năng khiếu như học múa, học đàn, đây cũng là 2 môn học cô bạn cảm thấy rất thích và tự tin. Ngày chọn trường Đại học, Khánh Linh bật mí, khi đó đơn giản chỉ vì bản thân cảm thấy thích và có ý định sẽ theo con đường này. Nhưng sau này, khi đã đủ trưởng thành hơn, Khánh Linh nhận thấy rằng, bản thân thật sự đam mê với nghề mẫu ảnh và diễn xuất.

Chia sẻ về ước mơ, Khánh Linh cho biết: “Ước mơ của mình không cần quá cao xa, đó là thành công trong công việc, sống giản dị, lo được cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không bao giờ đánh mất bản thân mình. Linh cũng xác định, công việc người mẫu ảnh, diễn xuất này tuổi thọ không cao, do vậy mình sẽ làm đến một thời gian nhất định và vẫn sẽ có kế hoạch phát triển cho riêng mình, như mở một thương hiệu thời trang riêng chẳng hạn”.

Ở tuổi 20, Khánh Linh được nhận xét trông khá chín chắn hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng đó là hình ảnh cô đang hướng đến, với sự thanh lịch, sang trọng, có thương hiệu trong nghề KOL. Khánh Linh chia sẻ thêm: “Khá nhiều người không nghĩ mình sinh năm 2002, bởi do tính chất công việc và hình ảnh trên mạng xã hội của mình hơi lớn so với tuổi. Nhưng những lúc mình không trang điểm, mặc áo phông, quần đùi thì mình vẫn rất trẻ trung, tươi tắn, giống như một cô sinh viên năm hai”.

Mỗi tháng, tùy vào lượng công việc mình nhận, với mức thu nhập, Khánh Linh có thể tự lo cho bản thân mà không phụ thuộc vào gia đình. Nhưng bên cạnh công việc chụp mẫu, Linh vẫn chú ý đến công việc học chính của bản thân. Thời gian đầu mới vào nghề, Khánh Linh cũng cảm thấy khá áp lực, bởi đôi khi không phải muốn diễn xuất là có thể diễn được. Đặc biệt, diễn theo đúng ý của các nhãn hàng thời trang hay các bộ phim, phải đặt mình vào nhân vật còn khó khăn hơn. Với cô, chỉ khi thật chuyên nghiệp thì diễn xuất mới trở nên dễ dàng.

Trong công việc người mẫu này, Khánh Linh cũng nhận thấy, bản thân mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo và hoàn thành tốt nhất. Cô thổ lộ: “Có lần, vào một buổi tối, mình đi ăn sinh nhật bạn nhưng không nhớ ngày mai phải đi làm sớm. Dù mệt, nhưng mình không thể hủy được. 7 giờ sáng make-up nên mình phải dậy từ 5 giờ. Kết quả là buổi chụp hình đó không được như mong muốn của mình và phía nhãn hàng, do thần thái không tốt. Tuy nhiên, mình đã nhanh chóng khắc phục bằng bộ ảnh sau và được nhãn hàng đó tin tưởng. Theo mình, ai mới bước vào nghề này cũng sẽ có giai đoạn chập chững, quan trọng bản thân cần biết khắc phục những lỗi sai và sửa chữa chúng. Bởi lẽ, công việc này yêu cầu biết diễn xuất cao. Bản thân mình cũng luôn học hỏi, update bằng cách theo dõi các anh chị trong nghề, tìm và phát triển thế mạnh của bản thân sao cho phù hợp với yêu cầu của các nhãn hàng”.

Ngày nay, công việc làm mẫu ảnh, làm KOL thu hút khá nhiều bạn trẻ có thế mạnh về ngoại hình tham gia. Khánh Linh cho rằng, nghề nào cũng vậy, nếu sợ bị "bão hòa" thì sẽ không bao giờ làm được. Quan trọng là ở chính bản thân bạn luôn biết cách thay đổi hình ảnh, kịp với xu hướng và giữ được chất riêng. Với Khánh Linh, có thể gương mặt cô khá chín chắn hơn so với tuổi, tuy nhiên cô bạn lại dành được nhiều tình cảm cũng như sự chú ý từ các nhãn hàng thời trang theo phong cách trưởng thành. Đây cũng được xem là lợi thế và điểm riêng biệt của Khánh Linh.

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng cho biết, công việc người mẫu ảnh, diễn viên hiện nay không có nhiều "góc khuất" như mọi người định kiến. Các bạn trẻ làm nghề này chỉ cần chăm chỉ và cố gắng thì sẽ có nhiều cơ hội. Làm trong nghề này, hay bất kỳ ngành nghề nào khác thì đều xuất hiện các đối tượng xấu. Nhưng chỉ cần bản thân luôn vững thì không ai có thể gạ gẫm hay làm điều xấu với mình được. Cô bạn cũng nhắn nhủ: “Đây là công việc khá vất vả, bởi có những ngày hè nắng 39 - 40 độ, vẫn phải diễn 4 - 5 tiếng ngoài trời mà không có đồ bảo hộ. Cộng với việc tần suất tiếp xúc với makeup nhiều sẽ ảnh hưởng rất xấu cho da. Vì thế, nếu các bạn làm mẫu không chăm sóc tốt cho da, nếu không da sẽ bị ảnh hưởng và không giữ được vẻ đẹp ban đầu”.

Dự định sắp tới của Khánh Linh trong tương lai, sẽ cố gắng phát triển bản thân đa dạng hơn trong nghề mẫu ảnh, tập trung theo học ngành mình đang học tại trường. Trau dồi khả năng diễn xuất, bởi bản thân Linh cũng mong muốn hướng đến và được tham gia vào các bộ phim truyền hình trong “khung giờ vàng”.

Một câu nói của Shakespeare mà Khánh Linh vô cùng yêu thích: "Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt".