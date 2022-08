Nữ sinh Sao Mai miền Bắc 2022: ‘Đừng bao giờ đánh mất hy vọng và thôi đặt niềm tin ở bản thân’

SVVN - Nguyễn Thị Thu An – nữ sinh trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xuất sắc giành giải cao nhất dòng nhạc dân gian khu vực phía Bắc trong cuộc thi Sao Mai 2022. An đến với cuộc thi Sao Mai đúng trong thời điểm đang tập trung thi tốt nghiệp. Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ hết mình của giảng viên nhà trường, Thu An đã thành công bước đầu trên con đường đến với đam mê của mình.

Thu An có một danh sách những chiến tích tại các cuộc thi từ khi cô còn nhỏ. Bởi vậy có thể coi bản lĩnh trên sân khấu của An đã thấm nhuần và được tôi luyện một cách bài bản. Khi biết đến Sao Mai 2022, Thu An muốn thử sức với một sân chơi âm nhạc lớn hơn, chuyên nghiệp hơn để trải nghiệm, học hỏi, trau dồi về chuyên môn và những kĩ năng khi biểu diễn.

Khó khăn nhận thấy là An vừa ôn thi tốt nghiệp vừa chuẩn bị cho sân chơi âm nhạc lớn nên cô nàng cảm thấy khá áp lực. Và một điều nữa là Thu An còn khá non trẻ so với những người “gạo cội”, những anh chị đàn anh đi trước đã chín chắn hơn trưởng thành hơn. Trong quá trình thi, Thu An còn bị cúm A, sốt, viêm họng và phải vào viện để hút dịch. Hôm đi thi An đã phải tiêm để lấy lại sức khỏe nhanh chóng. “May mắn cho An là kì thi tốt nghiệp diễn ra trước vòng sơ loại của Sao Mai. Bởi vậy, ngay sau khi tập trung thi tốt nghiệp xong mình có 1 tháng để tập luyện chuẩn bị cho phần thi cùng với quyết tâm lớn” – Thu An chia sẻ.

Sự trưởng thành trong âm nhạc suốt 4 năm qua của Thu An có sự đóng góp lớn từ cô giáo Tăng Quỳnh Nga đã luôn theo sát, hướng dẫn, giảng dạy về chuyên môn, kĩ thuật. “Cô là người định hình phong cách âm nhạc, truyền lửa giúp mình có những nền tảng tốt nhất về thanh nhạc. Ngoài ra, từ vòng loại đầu tiên của giải Sao Mai mình may mắn được chị Hồng Duyên đồng hành, dựng bài, sửa bài, chỉ cách hát, uốn nắn, cách nhấn nhá từng câu từng chữ,... giúp mình tự tin nhất khi thể hiện 3 ca khúc của 3 vòng mà mình tham gia”- Thu An kể.

Sau hơn 10 ngày kể từ khi được xướng tên tại vòng loại khu vực phía Bắc, lại là thí sinh có điểm cao nhất về dòng nhạc dân gian, An luôn cảm thấy tự hào, vinh hạnh và sung sướng; Nhất là khi trên cương vị là một sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đi thi. Chính sự rèn giũa của 1 quân nhân giúp cô luôn định hình bản thân phải cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, thắng không kiêu bại không nản, ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành Thu An phiên bản tốt nhất.

Chuẩn bị ra trường với hành trang nhiều nổi bật trên con đường âm nhạc nhưng An bày tỏ rằng mình đã là 1 sinh viên bình thường như bao bạn khác, cũng từng bước nỗ lực và hào quang không phải bỗng nhiên mà có. Vậy nên An cũng muốn chia sẻ tới các bạn sinh viên khóa sau rằng: “ Trong cuộc sống học tập và làm việc, các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đừng bao giờ đánh mất hy vọng và thôi đặt niềm tin ở bản thân. Sau cơn mưa lớn, chúng ta có thể thấy ánh nắng mặt trời. Hãy luôn luôn lạc quan và tích cực nhé!”

Nhìn lại từ những ngày đầu tiên chập chững theo đuổi đam mê, bước vào nghệ thuật, so với bây giờ thì An đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành từ ngoại hình đến nhận thức, tư duy, cũng như cảm xúc, cách thổi hồn vào bài hát qua mỗi thời điểm cũng có sự dạn dày và tinh tế hơn. Sau khi kết thúc vòng loại miền Bắc Thu An tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Hải Phòng tới đây. Cô hy vọng sẽ có đêm thi thành công và được mang tiếng hát lời ca đến trái tim người yêu nhạc.