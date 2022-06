Nữ sinh trường Báo sở hữu kênh Youtube hàng nghìn người theo dõi chia sẻ cách tự học tiếng Hàn

SVVN - Đỗ Khánh Huyền là sinh viên năm ba ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô là chủ sở hữu của kênh Youtube “Yuseong in the sky” với hơn 19 nghìn lượt đăng ký. Với cách chia sẻ gần gũi xung quanh chủ đề học tiếng Hàn cùng với giọng nói thu hút, các video của Khánh Huyền đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Từng mất phương hướng, áp lực đồng trang lứa

Trong những năm học cấp 3, Khánh Huyền từng chưa rõ ràng về định hướng trong tương lai và thường xuyên cảm thấy mất phương hướng, áp lực đồng trang lứa: “Khi ấy trong đầu mình lúc nào cũng chỉ mong tìm được đáp án cho những câu hỏi như mình sẽ học ngành gì, thi trường gì, sau khi tốt nghiệp làm nghề gì, có xin được việc làm không…?”

Khoảng thời gian lạc lõng đó cũng là lúc Huyền tình cờ biết đến tiếng Hàn thông qua một chương trình sống còn rất nổi tiếng khi đó. Khánh Huyền bắt đầu yêu thích và học tiếng Hàn: “Mình cảm thấy ngôn ngữ này vô cùng thú vị và đặc biệt lại còn có thể hiểu được idol nói gì nữa. Thế là mình không chần chừ “order” ngay giáo trình tiếng Hàn tổng hợp về học”.

Ban đầu, mọi thứ đối với Huyền đều khó khăn và mông lung, vì lượng kiến thức thì nhiều, mà gặp chỗ khó lại không biết hỏi ai. Không ít lần cô bạn cảm thấy nản chí, muốn từ bỏ do học mà không hiểu bài, hay quên từ vựng và ngữ pháp hoặc là học mãi không tiến bộ. Có những khoảng thời gian Huyền đã bỏ tiếng Hàn gần 1 năm.

Nhưng rồi, Khánh Huyền nhận ra rằng càng chăm chỉ, nỗ lực thì những nút thắt đó lại có thể tự chính mình tháo gỡ: “Có thể lúc học mình chưa hiểu bài, nhưng cứ cố gắng nghiền ngẫm thật nhiều, đọc đi đọc lại thì chắc chắn mình sẽ tìm ra câu trả lời. Mình nghĩ rằng chỉ cần có quyết tâm, chúng ta sẽ làm được tất cả”.

Khó khăn thứ hai là khi Khánh Huyền đã đỗ TOPIK cao nhưng do tự học mà khả năng nghe nói, hay còn gọi là giao tiếp có quá nhiều hạn chế: “Mình vẫn nhớ lần đầu gặp người Hàn Quốc ở ngoài đời, họ nói những điều khác xa với kiến thức mình đã học trong sách vở. Thực sự mình rất hoang mang”. Ngay sau đó, Huyền đã đi làm thêm ở các công ty Hàn Quốc cũng như làm quen với nhiều bạn người Hàn để luyện tập cách giao tiếp tiếng Hàn.

Mọi cố gắng, nỗ lực tự học tiếng Hàn cho tới thời điểm hiện tại của Khánh Huyền đã được đền đáp xứng đáng khi cô đạt TOPIK 5.

Hàng ngày, Huyền thường dành ra ít nhất 3-4 tiếng mỗi ngày để bản thân học và tiếp xúc với tiếng Hàn. Đối với Huyền, học ngoại ngữ không nhất thiết phải ngồi vào bàn học, ghi chép rồi nghe giảng thì mới là học. Học ngoại ngữ hiệu quả là khi chúng ta tận dụng tối đa quỹ thời gian hàng ngày để cải thiện tất cả các kỹ năng trong ngôn ngữ đó.

Đây cũng là phương pháp giúp giảm thiểu tối đa sự nhàm chán của việc tự học thông qua nhiều hình thức tiếp thu kiến thức khác nhau: “Nếu chỉ ngồi giải đề TOPIK, học từ vựng - ngữ pháp liên tục trong 4 tiếng chắc chắn sẽ rất dễ nản, nhưng nếu các bạn dành 2 tiếng ngồi trên bàn học và 2 tiếng còn lại luyện giao tiếp qua phim Hàn, thực hành phản xạ nghe tiếng Hàn,... thì việc học sẽ thú vị hơn rất nhiều”.

Bên cạnh việc học ngoại ngữ ngoài sự chăm chỉ, kiên trì nỗ lực, đối với Huyền để có một niềm đam mê sâu sắc thì chúng ta cần yêu văn hóa nước đó: “Văn hóa chính là chìa khoá tạo cho chúng mình niềm đam mê với ngoại ngữ. Mình là Fan Kpop, mình xem rất nhiều phim Hàn và mình quan tâm đến văn hoá Hàn Quốc. Chính vì vậy mà mọi người xung quanh luôn coi mình là một Koreaholic (Tín đồ Hàn Quốc), nhưng với mình điều đó không có vấn đề gì cả, bởi nhờ vậy mà khả năng tiếng Hàn của mình trở nên tốt hơn.

Đó là lý do mình luôn khuyên mọi người nên học ngôn ngữ mà các bạn ấy yêu thích. Chỉ khi chúng ta thực sự yêu thích và đam mê với văn hoá của một quốc gia thì các bạn mới có thể kiên trì học ngoại ngữ đó mà không cảm thấy chán chường. Yêu văn hoá thì sẽ giỏi ngoại ngữ”.

“Tiếng Hàn là một ngôi sao băng đem đến hy vọng và ước mơ”

Ý tưởng lập kênh Youtube “Yuseong in the sky” của Huyền xuất hiện vào khoảng cuối tháng 11/2020. Khi đó Huyền đã nhận được kết quả kỳ thi Năng lực tiếng Hàn và đỗ TOPIK Cao cấp 5. Đối với Huyền thành tích khi đó của mình không quá ấn tượng, nhưng với xuất phát điểm của một người tự học và ôn thi tiếng Hàn tại nhà, đã có rất nhiều bạn đề nghị chia sẻ về phương pháp và quá trình chinh phục ngoại ngữ này.

Tuy nhiên, số lượng các bạn có mong muốn tự học quá đông nên rất khó để Huyền có thể trình bày chi tiết cho từng người một qua tin nhắn được. Bên cạnh đó, Huyền cũng muốn truyền đạt đến mọi người bằng một phương thức nào đó mà có thể dễ dàng tìm kiếm và xem lại bất cứ khi nào. Vậy nên Huyền đã quyết định chọn Youtube và bắt đầu đăng tải video đầu tiên lên Youtube vào tháng 01/2021.

Chia sẻ về tên “Yuseong in the sky”, Huyền cho biết: “Đối với mình, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai thì tiếng Hàn là một ngôi sao băng đem đến hy vọng và ước mơ cho mình. Tiếng Hàn giúp mình xác định được hướng đi đúng đắn và mình cũng đang trên con đường khẳng định bản thân bằng tiếng Hàn. Chính vì thế, tên tiếng Hàn của mình là Yuseong (sao băng). Mà sao băng thì tất nhiên phải tỏa sáng trên bầu trời rồi, thế nên kênh Youtube của mình có tên là “Yuseong in the sky” - sao băng trên bầu trời”.

Điều tuyệt vời nhất mà công việc Youtuber đem lại cho Khánh Huyền đó là được lan toả kiến thức và giá trị tích cực đến cộng động. Các video của Khánh Huyền đa dạng chủ đề liên quan đến học tiếng Hàn như: Học tiếng Hàn tại nhà, Học tiếng Hàn qua phim, Review thi thử tiếng Hàn,…

Với cách chia sẻ thú vị, hàng ngày Huyền đều nhận được những tin nhắn, email từ các khán giả của kênh gửi về để cảm ơn vì những video bổ ích. Khi nhận được tình cảm của khán giả, Huyền cho biết: “Mình rất cảm động và trân trọng sự yêu thương của mọi người dành cho bản thân mình nói riêng và kênh Youtube Yuseong in the sky nói chung”.

Hiện tại, kênh Youtube của Khánh Huyền không chỉ được các bạn khán giả Việt Nam yêu thích tiếng Hàn theo dõi, mà các bạn người Hàn Quốc cũng thường xuyên đón xem. Đặc biệt, có một bạn người Hàn Quốc đã gửi tin nhắn cho Huyền để chia sẻ cảm nhận về cái tên “Yuseong in the sky”:

“Mình vừa xem video trên kênh Youtube của Yuseong, cái video mà cậu nói lý do đặt tên kênh là Yuseong in the sky ấy. Mình xem video đó và cảm thấy cậu là người rất tuyệt vời. Yuseong giống như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm ấy. Và mình cũng muốn nói điều này nữa. Ngày xưa con người dựa vào những vì sao để soi sáng đường đi phía trước. Những ngôi sao đã trở thành bản đồ chỉ đường khi ta mất phương hướng. Khi xem Youtube của Yuseong, mình thấy cậu cũng đang “dẫn lối” cho mọi người. Dáng vẻ cậu tiếp thêm động lực cho những bạn đang nhụt chí, giống hệt như những ngôi sao chỉ đường khi con người lạc lối vậy. Vì thế, hãy chăm chỉ làm Youtube và trở nên nổi tiếng, rồi tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa nha. Mình sẽ ủng hộ cậu”.

Sau khi đọc những dòng tin nhắn đó, Huyền cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đồng thời nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với cái tên “Yuseong in the sky”.

Ngoài vai trò của một Youtuber, Huyền còn tham gia các dự án truyền thông ở trong và ngoài trường, giảng dạy một số lớp tiếng Hàn. Tham gia nhiều hoạt động như vậy nếu như không có một kế hoạch làm việc hiệu quả thì rất dễ dẫn đến thiếu sót. Vậy nên, cô nàng luôn có một cuốn sổ để sắp xếp thời gian và công việc sao cho logic và khoa học nhất theo từng ngày, từng tuần và từng tháng. Nhờ vậy mà Huyền vẫn có thời gian để nghỉ ngơi và dành cho gia đình, bạn bè.

Bên cạnh đó, Huyền thường xuyên áp dụng phương pháp Pomodoro (Học 25 phút - Nghỉ 5 phút) giúp bản thân giữ được sự tập trung cao độ, tối ưu hóa năng suất làm việc. Nhờ cách làm này mà Huyền có thể kiểm soát tốt hơn mọi thứ trong cuộc sống.

Với tâm thế của một sinh viên chuẩn bị bước sang năm cuối, Huyền tiếp tục chú tâm vào việc học trên trường để đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, Khánh Huyền cũng đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi Năng lực tiếng Hàn vào tháng 10 tới đây với mục tiêu là đỗ TOPIK 6 - cấp bậc cao nhất trong kỳ thi Năng lực tiếng Hàn.

Chia sẻ về các dự định sắp tới, Huyền cho biết: “Từ việc trang bị kiến thức chuyên ngành báo chí - truyền thông ở trên trường và nâng cao năng lực tiếng Hàn, mình sẽ nỗ lực hơn nữa để đủ khả năng apply học bổng Thạc sĩ du học Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, mình vẫn sẽ chú tâm vào hoạt động sản xuất video trên nền tảng Youtube cũng như tham gia thêm nhiều dự án quảng bá văn hoá Hàn - Việt nhằm đóng góp một phần giá trị cho quan hệ ngoại giao hai nước”.