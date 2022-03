Nữ sinh Trường Thủy Lợi tốt nghiệp xuất sắc ngành kỹ thuật tài nguyên nước

SVVN - Nguyễn Thuỷ Tiên - lớp 59NKN - vừa tốt nghiệp xuất sắc Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước của Trường Đại học Thủy Lợi liên kết với đại học bang Colorado, Hoa Kỳ. Theo Thủy Tiên theo học ở Trường Đại học Thủy Lợi là điều mà mình không bao giờ hối hận.

Thủy Tiên chia sẻ: "Chương trình tiên tiến của Trường Đại học Thủy Lợi đạt chứng nhận kiểm định chất lượng từ AUN giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Lúc mới vào trường, Tiên gần như không biết gì về Tiếng Anh nhưng chỉ sau một năm học đầu tiên mình đã có thể tự tin giao tiếp và đọc các tài liệu cũng như là thuyết trình bằng Tiếng Anh. Thậm chí mình còn tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên của trường và giành được giải Nhì."



Tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy là 3.86 (tính theo thang điểm 4), đó là thành quả của những tháng ngày nỗ lực học tập và cố gắng không ngừng của Tiên. “Mình luôn cố gắng tập trung học tập trên lớp để giảm bớt thời gian phải học thêm ở nhà. Mình cũng luôn nỗ lực giành học bổng khuyến khích học tập các kỳ. Có thể nói mình là "con nhà người ta" chính hiệu" – Tiên bộc bạch.

Nữ sinh chương trình tiên tiến cũng cho biết, bản thân luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa của Trung tâm Đào tạo Quốc tế và Nhà trường. Có thể nói các thầy cô của Trung tâm luôn tạo điều kiện cho sinh viên, tạo môi trường học tập và giải trí năng động, văn minh cho sinh viên, giúp sinh viên trở nên năng động và cởi mở hơn. Đồng thời giúp người học phát triển rất nhiều kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông.

