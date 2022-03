Nữ sinh trường Vinschool giành học bổng Đại học danh giá top 3 Hàn Quốc

SVVN - Với tinh thần không ngừng học hỏi và nỗ lực, Ngô Minh Châu (sinh năm 2003) vừa thành công chinh phục học bổng 100% ngành Culture and Design Management tại trường Đại học Yonsei danh giá nhất nhì Hàn Quốc.

Minh Châu tâm sự rằng, cô rất bất ngờ khi nhận được thông tin về việc đậu học bổng toàn phần tại Đại học Yonsei. “Trường nổi tiếng với quá trình xét tuyển gắt gao, các xuất học bổng của trường cũng rất giới hạn, đặc biệt là các xuất học bổng toàn phần. Ngoài ra, mình hiểu rõ rằng mình không chỉ cạnh tranh với các bạn học sinh nổi bật trong nước mà trên toàn thế giới. Vì vậy, mục tiêu ban đầu của mình chỉ là mức học bổng trị giá 50%”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với chuyên ngành Culture & Design Management, ngành học về marketing tập trung vào ba yếu tố văn hóa, thiết kế và quản lý. Minh Châu cho biết bản thân rất hứng thú và muốn tìm hiểu chuyên sâu về sáng tạo nội dung nhằm tạo ra những sản phẩm độc đáo, truyền cảm hứng.

“Mình hiểu rằng để tạo ra những nội dung sáng tạo có khả năng lan toả toàn cầu, việc biết quản lý quá trình sản xuất nội dung và sự am hiểu văn hóa là vô cùng quan trọng. Mình muốn sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm của mình có tạo nên những chiến dịch quảng bá độc đáo, loại bỏ những chiến dịch quảng bá độc hại, tạo nên những thông điệp truyền cảm hứng qua những dự án mình tham gia”, cô bạn cho biết.

Trong quá trình hoàn thành hồ sơ du học, Minh Châu ấn tượng và tâm đắc nhất với quá trình viết bài luận của mình. Cô nàng 2K3 cho biết bài luận cùng với phần phỏng vấn là hai yếu tố có tính chất quyết định việc giành học bổng. Hai phần này là cơ hội duy nhất để học sinh thể hiện được cá tính riêng của bản thân, điều khiến họ nổi bật, xứng đáng với tấm học bổng này hơn những học sinh khác và tại sao nhà trường nên chọn họ. Phần phỏng vấn sẽ dựa trên bài luận. Do vậy, bài luận phải đặc sắc, tạo được sự ấn tượng với các giáo sư và thể hiện rõ được câu chuyện của bản thân, cũng như những điểm mạnh của mình.

Minh Châu mất tới nửa năm để có thể hoàn thiện bài luận của mình. “Phần khó nhất trong quá trình viết luận là chọn câu chuyện mình muốn kể. Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, không như điểm số, nên mình muốn câu chuyện của mình phải là một mốc thời gian đáng nhớ, đã tạo ảnh hưởng và rèn giũa mình trở thành con người như ngày hôm nay.

Mình đã tập trung vào trải nghiệm cá nhân là sự tự ti bủa vây mình trong suốt quá trình cấp 2, mình đã làm như thế nào để vượt qua những suy nghĩ ấy và sử dụng chúng làm động lực để phát triển bản thân và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đến phần thứ hai, mình tập trung vào sự hiểu biết của bản thân về trường. Không những vậy, mình còn liên kết với phần bên trên, nêu thêm những mục tiêu cá nhân nhằm thể hiện rõ việc bản thân phù hợp và giúp môi trường thêm phát triển như thế nào”, Minh Châu nói.

Bật mí về bí quyết giúp cô bạn chinh phục hội đồng tuyển sinh khó tính của UIC (Underwood International College), ĐH Yonsei, Minh Châu nghĩ mình đã tạo được ấn tượng tốt bởi niềm đam mê, định hướng rõ ràng cũng như sự tự tin của bản thân.

Trong buổi phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh, mọi thứ diễn ra không giống với tưởng tượng của Minh Châu với những câu hỏi khó nhằn, thế nhưng chính điều đó lại là cơ hội giúp cô bạn có cơ hội được thể hiện mình. “Mình đã được phỏng vấn bởi hai giáo sư. Ban đầu mình cũng nghĩ là buổi phỏng vấn sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng, mình biết có những bạn được hỏi về quyển sách hay loài động vật các bạn yêu thích nhưng tới mình, các thầy hỏi nhiều câu rất hóc búa một cách liên tiếp nên mình cũng phần nào lo lắng.

Trong những câu hỏi đã trả lời, mình nhớ thầy đã hỏi về lý do tại sao mình muốn làm cho tạp chí Vogue trong khí chính nền công nghiệp làm đẹp, thời trang đã tạo ra những tiêu chuẩn khắt khe về vẻ đẹp, mình đã chia sẻ những hiểu biết của mình về sự cải thiện đáng kể đang diễn ra trong ngành này và mong ước được làm việc, phát triển và thành người tiên phong trong việc thay đổi và xóa bỏ những tiêu cực trong công nghiệp triệu đô này để vẻ đẹp cá nhân của mỗi người đều được tôn vinh”, Minh Châu cho biết.

Với sự nỗ lực và thái độ nghiêm túc, Minh Châu đạt được những thành tích học tập đáng nể với GPA luôn duy trì ở mức cao và trở thành một trong những học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao. Bên cạnh đó, cô bạn cũng rất năng nổ trong những hoạt động ngoại khoá với những thành tích ấn tượng: Đại diện Vinschool tham gia giải tranh biện cho sinh viên toàn Châu Á Vietnam United Asian Debating Championship (2019), Trưởng ban tổ chức cuộc thi tranh biện Vinschool Debate Tournament mùa đầu tiên, Giải nhì cuộc thi viết luận Việt-Hàn 2020 liên kết với trường đại học Korea University, Yonsei University,...

Theo Minh Châu, phương pháp giúp cân bằng thời gian học tập và hoạt động ngoại khoá hiệu quả chính là có mục tiêu rõ ràng. “Khi bạn biết điều bản thân muốn, bạn mới có thể tạo nên thứ tự yêu tiên cho những công việc xung quanh mình. Điều gì cần thiết hơn thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Việc đi lạc hướng sẽ khiến chúng ta mất thời gian, mệt mỏi và không đạt được hiệu quả bản thân mong muốn.”

Cô nàng hào hứng cho biết, bản thân chuẩn bị tấm lòng rộng mở cùng với sự tự tin làm hành trang cho chặng đường du học phía trước. Minh Châu cũng bộc bạch, cô được truyền cảm hứng rất nhiều từ câu nói của cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf: “If your dreams do not scare you, they’re not big enough (Tạm dịch: Một ước mơ không làm bạn chùn bước là một ước mơ chưa đủ lớn)".

“Những mục tiêu lớn sẽ đi kèm với nhiều kỳ vọng. Những nỗi sợ ấy có thể kìm chân ta lại, làm ta nghi hoặc chính khả năng của bản thân. Mỗi khi điều đó xảy ra, mình luôn tự nhủ câu châm ngôn này. Điều đó đã giúp mình nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể biến những áp lực thành động lực giúp em luôn cố gắng, nỗ lực, vượt qua những khó khăn phía trước.”

Xác định được mục tiêu rõ ràng, Minh Châu vạch ra cho bản thân một lộ trình cụ thể. Cô mong muốn được thực tập trong môi trường cạnh tranh tại các công ty giải trí của Hàn Quốc với hy vọng được trau dồi và phát triển bản thân. Đồng thời, sau khi hoàn thành việc học xong Minh Châu muốn trở về nước làm việc và tham gia vào các dự án giúp phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc.