Nữ 'Sinh viên 5 tốt' được thăng hàm Trung úy vượt cấp

Nhật Linh là sinh viên chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội, khoa Cảnh sát Điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân, mới đây đã được ghi nhận đạt điểm cao nhất trong số 4 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc khóa 2017 - 2021, trở thành thủ khoa đầu ra và được thăng hàm Trung úy. Tổng điểm tín chỉ trong 4 năm học của Nhật Linh cao nhất toàn học viện với 3.76/4.

Từ nhỏ, được tôi luyện trong sự chỉ bảo nghiêm khắc của gia đình nên việc học tập, rèn luyện, thời khóa biểu… luôn được Nguyễn Nhật Linh bố trí, sắp xếp khoa học. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi, Linh còn giành các giải cao khi tham gia các cuộc thi hằng năm.

Trong quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, bên cạnh các danh hiệu Học viên xuất sắc trong năm học; Giải Nhất cuộc thi Olympic Luật Tố tụng hình sự 2019; giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc năm 2020; Giải Nhất cuộc thi sinh viên viết Chuyên đề nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 với đề tài: “Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường: Thực trạng và giải pháp”; Giải Nhì cuộc thi sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 với đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường trong các vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài: “Signs of cyberbullying victims among Vietnamese adolescents” - “Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên Việt Nam”; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Bộ Công an năm 2020; “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2020.