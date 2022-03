Nữ sinh xứ Thanh trưởng thành từ đội lễ tân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

SVVN - Vũ Minh Trang, 21 tuổi, sinh viên năm 3, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá, là con một trong gia đình, Trang được sống trong sự bao bọc tuyệt đối của bố mẹ, bởi thế mà bạn bè hay gọi cô là một bông hồng trong lồng kính. Với mong muốn vượt ra khỏi vùng an toàn của bố mẹ, Trang luôn mang trong mình sự mạnh mẽ, có chút ương ngạnh, cứng đầu ẩn giấu sau vẻ ngoài dịu dàng, mảnh mai. Cô luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, coi đó thử thách để khẳng định bản thân.

Vượt qua vùng an toàn

Những năm cấp 1 và cấp 2 chủ yếu mình tham gia những hoạt động văn nghệ, thể thao. Tuổi thơ của mình chưa từng bị áp lực học hành. Lên cấp 2 mình bắt đầu đam mê văn học và đã đạt được thành tích là giải nhì cấp tỉnh kiến thức liên môn (Văn học, Lịch sử, Địa lí) và giải ba cấp thành phố kiến thức liên môn. Mình được theo học đội tuyển văn và quyết định thi chuyên văn. Từ đó mà mình coi văn học như 1 niềm đam mê bất tận và luôn rèn luyện nó. Mình cảm thấy văn học là một bộ môn rất hay và giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Có lẽ mọi người nghĩ cuộc sống mình luôn êm đềm nhưng thật ra mình đã trải qua rất nhiều thất bại.

Lần đầu tiên là khi mình thi chuyên văn, khi ấy mình còn tràn đầy sự tự tin nhưng vì chủ quan mình đã trượt… Một cú sốc thực sự lớn với cô gái chỉ mới 15 tuổi. Mình khóc rất nhiều, chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Mình may mắn khi gia đình và cô giáo luôn bên cạnh an ủi để tiếp cho mình động lực ôn thi vào cấp 3. Sau nhiều ngày ròng rã ôn thi thì mình cũng đã đỗ THPT Đào Duy Từ với thành tích là thủ khoa văn đầu vào. Đáng lẽ mình phải thật vui nhưng mình vẫn luôn bị thất bại trước đó đè nặng trong lòng…

Tất nhiên, mình vẫn luôn giữ được niềm đam mê với những câu văn, bài thơ, có lẽ bởi thế mà mình đã tiếp tục theo học đội tuyển văn và được giải nhì học sinh giỏi văn cấp trường. Mình đã đặt rất nhiều kỳ vọng, tâm huyết vào kỳ thi học sinh giỏi tỉnh nhưng mình lại thất bại lần 2.

Mình đã có một quãng thời gian tự ti, mất niềm tin vào bản thân và nhận được rất nhiều sự coi thường. Đặc biệt, khi mình nói rằng mình sẽ đăng ký thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mọi người nói rằng mình đang ôm một giấc mộng quá lớn so với khả năng của bản thân. Bố mẹ cũng khuyên mình từ bỏ và đăng ký trường thấp điểm hơn. Nhưng mình đã không từ bỏ. Mình lập kế hoạch, chiến lược rõ ràng từng môn một và học liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ 4,5 tiếng. Có những lúc điểm thi thử quá thấp nhưng mình chỉ dám khóc 1 mình rồi lại tiếp tục nỗ lực. Và cuối cùng mình đã đạt được ước mơ đầu tiên là đậu được vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Mình đã có thể chứng minh được mình không phải là một bông hồng yếu đuối, thiếu sức sống được nuôi trong lồng kính. Mình mạnh mẽ và có nhiều hoài bão.

Cứng đầu theo đuổi đam mê - Vũ trụ sẽ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường

Bước vào đại học, một vùng trời mới dành cho mình. Mình tích cực trải nghiệm thật nhiều, tham gia các hoạt động thiện nguyện, văn nghệ và các câu lạc bộ của trường. Thật may mắn vì mình được học trong một môi trường vô cùng năng động. Ở trường mình, việc học cũng rất quan trọng nhưng không phải là điều duy nhất, chúng mình được khuyến khích phát triển các kỹ năng và năng lực khác nữa. Và mình bắt đầu bén duyên với các cuộc thi nhan sắc. Khi mình hoạt động là thành viên trong CLB đội lễ tân trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi có rất nhiều các anh chị Hoa khôi, Á khôi, Nam vương, mình dần cảm thấy mình có đam mê với các cuộc thi sắc đẹp.

Mình quyết định đăng ký thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2019. Khi biết mình đăng ký thi gia đình đã can ngăn mình lại vì trong mắt mọi người mình vẫn là một cô gái yếu đuối, ít va vấp. Nhưng mình vẫn là một cô gái cứng đầu theo đuổi đam mê của mình. Mình tự học catwalk, đi học thêm MC - thuyết trình, tự chuẩn bị phần thi tài năng. Nhưng khi ấy mình đã rất may mắn khi có Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng đồng hành. Chúng mình đều là những cô bé ở quê lên đầy vô tư và đam mê. Bọn mình hay mang giày cao gót ra hành lang hay sảnh của trường tập với nhau mà không ngại gì cả. Và may mắn cũng đã mỉm cười với chúng mình khi cả hai đều được vào top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Sau đó dịch bệnh khiến cuộc thi phải hoãn lại 1 năm. Đó cũng là thời điểm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 được khởi động. Đỗ Thị Hà đã đăng ký và mong muốn mình cũng sẽ tham gia nhưng ở một đấu trường lớn như thế thì mình cảm thấy thiếu tự tin. Mình luôn theo dõi hành trình Hoa hậu Việt Nam diễn ra, vừa để đồng hành từ xa cùng người bạn của mình vừa để học hỏi từ các thí sinh khác. Ngay giây phút Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất, mình đã vui mừng đến phát khóc. Đó cũng là lúc mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người bạn ấy, mình bắt đầu có động lực hơn, tự tin hơn và hào hứng chờ các cuộc thi nhan sắc tiếp theo.

Đỗ Thị Hà như tiếp cho mình thêm ngọn lửa đam mê và một lần nữa theo đuổi nó. Vậy nên mình đã đăng ký Miss World Việt Nam 2022. Tuy nhiên con đường này của mình thật có nhiều chông gai. Dịch bệnh khiến cuộc thi phải hoãn lại rất nhiều lần và ngay trước lịch sơ khảo mình nhận ra mình bị nhiễm COVID - 19. Thật may mắn vì sức khỏe của mình đã kịp ổn định và mình vẫn giữ được tinh thần lạc quan, dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, kĩ năng để sẵn sàng tham gia thi. Cuộc thi như là một trải nghiệm đầy quý giá và dấu ấn tuổi trẻ của mình. Nên mình sẽ cố hết sức để có nhiều bài học tốt và quãng thời gian rực rỡ. Mình biết vũ trụ sẽ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường.

“Tất cả những sự khó khăn thường là để chuẩn bị cho những người bình thường một số phận phi thường”. Mình là một cô gái gen Z và không muốn phải sống một cuộc sống nhạt nhẽo. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi những gì mình yêu thích, luôn là cô gái cứng đầu theo đuổi đam mê.