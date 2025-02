'Nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hàn' hoá thân vào vai bác sĩ sản phụ khoa, hứa hẹn 'cú hit' mới cho năm 2025

SVVN - Sau khi Seo Hyun Jin thể hiện kỹ năng diễn xuất đầy tài năng qua bộ phim tâm lý bí ẩn 'The Trunk', cộng đồng mạng đang háo hức sự trở lại của cô trong hình tượng mới - bác sĩ sản phụ khoa của 'Love Me'.

Vào ngày 5/2, đội ngũ sản xuất của bộ phim truyền hình sắp ra mắt Love Me (tên gốc) đã xác nhận rằng, Seo Hyun Jin sẽ đóng vai chính trong phim với vai bác sĩ sản phụ khoa Seo Joon Kyung.

Love Me là phiên bản làm lại của loạt phim gốc Thụy Điển của Josephine Bornebusch, kể về câu chuyện của một gia đình có lối sống ích kỷ nhưng có thể đồng cảm được, nơi mỗi thành viên bắt đầu hành trình yêu đương và trưởng thành của riêng mình. Bộ phim sẽ do đạo diễn Jo Young Min của Do You Like Brahms?và The Interest of Love chỉ đạo và được biên kịch bởi hội biên kịch vàng của màn ảnh nhỏ xứ Hàn, Park Eun Young và Park Hee Kwon.

Seo Hyun Jin sẽ vào vai Seo Joon Kyung, một người phụ nữ độc thân dường như có tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp thành công đến ngoại hình xinh đẹp, nhưng ẩn sâu bên trong, cô là một người vô cùng cô đơn. Sau khi bỏ trốn khỏi gia đình đã tan vỡ sau một tai nạn bất ngờ cách đây 7 năm, cô có một bí mật ẩn giấu và rất sợ tiết lộ. Để giữ bí mật đó, cô cố gắng sống dữ dội và tự tin hơn nữa. Cuối cùng, Joon Kyung tìm thấy một người đàn ông phát hiện ra và thừa nhận sự cô đơn của chính bản thân mình.

Đội ngũ sản xuất của Love Me chia sẻ: “Seo Hyun Jin là một diễn viên không chỉ đơn thuần khắc họa hình tượng được thể hiện trên kịch bản mà cô ấy còn truyền tải chân thành câu chuyện của nhân vật với sức mạnh khiến mọi người đắm chìm. Diễn xuất sâu sắc và sự miêu tả tinh tế của cô ấy sẽ cho phép mọi người cùng tham gia vào hành trình của Seo Joon Kyung, người vẫn phải học cách trưởng thành ngay cả sau khi đã trưởng thành”.

Trước đó, cũng có thông báo rằng, Chang Ryul (nam ác phụ nhưng "cực phẩm" trong My name) đang đàm phán để vào vai bạn trai của Seo Joon Kyung và là giám đốc âm nhạc Joo Do Hyun, trong khi Dahyun của TWICE được cho là sẽ ra mắt màn ảnh nhỏ, với vai trò là trưởng nhóm nhảy Yoon Sol.