'Ông hoàng Valentine' Đức Phúc rủ Lê Tuấn Khang cùng dàn 'sao Việt' làm 'cú twist' bất ngờ với Hoa hậu Thanh Thủy

SVVN - Đức Phúc chính thức phát hành MV 'Chăm em một đời' vào dịp Valentine năm nay, mang đến trải nghiệm 'có một không hai', khi khán giả chính là nhân vật chính của câu chuyện. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là món quà ý nghĩa mà Đức Phúc dành tặng cho các cặp đôi.

MV không đi theo mô típ thông thường mà sử dụng góc máy thứ nhất, giúp khán giả có cảm giác như chính mình đang sống trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Và 3 câu chuyện lãng mạnh ấy là Cõng Idol mà chạy - lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc Cõng anh mà chạy 'gây bão' thời gian gần đây; Tổng tài học yêu - lấy cảm hứng từ bộ phim Mẹ lao công học yêu và diễn viên Đình Mạnh thủ vai tổng tài trong bộ phim này cũng xuất hiện đúng với nhân vật của mình trong MV và câu chuyện thứ ba là In relation-shipper - là cách chơi chữ “mối tình shipper” cực kỳ thú vị với diễn xuất của 'hot TikToker' Lê Tuấn Khang.

Sản phẩm này còn quy tụ những gương mặt Anh trai say hi đình đám như Erik, Hùng Huỳnh, Nicky, Vũ Thịnh. Chăm em một đời còn đưa khán giả đến với những màn cầu hôn đặc biệt. Nếu như tổng tài Đờ Mờ Hờ cầu hôn trước siêu xe, chung cư sang trọng thì Lê Tuấn Khang lại mang đến màn cầu hôn dễ thương với sự hỗ trợ của đội ngũ “shipper”.

Nhưng bất ngờ nhất chính là màn cầu hôn “thắng đời 1-0” của Đức Phúc, khi chinh phục được trái tim Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy chính là “cú twist” đặc biệt nhất MV mà Đức Phúc giấu kín đến phút cuối.

Dù chỉ góp mặt trong thời gian ngắn nhưng Hoa hậu Thanh Thủy vẫn khiến khán giả phải "trầm trồ" bởi nhan sắc thanh thuần, trong trẻo và thần thái rạng rỡ.

Màn cầu hôn trước pháo hoa rực rỡ và vũ đạo bùng nổ đã khép lại MV trong sự thăng hoa cảm xúc. Chưa dừng lại ở đó, Đức Phúc còn tinh tế 'cài cắm' một màn tỏ tình cực kỳ dễ thương từ MC Trấn Thành và 30 Anh trai say hi - tất cả cùng tạo dáng với trái tim dành tặng đến khán giả, 30 fanclub của 30 nghệ sĩ được trang trọng hiện lên ở cuối MV như một món quà ấm áp dịp Valentine gửi tới các “Hi mom, Hi dad”.

Thông qua MV, Đức Phúc không chỉ muốn ra mắt một sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, chất lượng tới khán giả, mà đây còn là lời tri ân, một lời cảm ơn hành trình tại Anh trai say hi - đã mang đến cho nam ca sĩ một mùa Hè năm 2024 với rất nhiều điều tuyệt vời.

Không chỉ gây ấn tượng bằng MV độc lạ, Chăm em một đời còn "gây nghiện" cho khán giả bởi giai điệu pop R&B pha chút Funky vui tươi, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Kai Đinh và producer Kewtiie đảm nhận.

MV được dàn dựng bởi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh – người từng đứng sau nhiều sản phẩm trăm triệu view của V-pop. Sở hữu giai điệu bắt tai cùng câu chuyện MV như một món quà tình yêu, sản phẩm âm nhạc này của Đức Phúc hứa hẹn trở thành một trong những ca khúc bùng nổ nhất trong mùa Valentine năm nay.