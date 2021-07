'Penthouse 3' tập 5 lãnh rổ gạch đá 'mở đường' cho tập 6 dự là khán giả 'ngã sấp mặt'

SVVN - Khán giả chưa kịp ngớt lời khen tập 4 của Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu) thì đã “quay ngoắt 180 độ”, gửi biên kịch “cả rổ gạch đá” ở tập 5.

Sau 1 tuần mong mỏi, Penthouse 3 tập 5 đã lên sóng và đáp án dành cho số phận của Oh Yoon Hee (Eungene) được tiết lộ. Tập 4 kết thúc với phân cảnh Oh Yoon Hee đang cố gắng đỡ chiếc xe ô tô trên bờ vực để cứu lấy con gái của kẻ thù – Eun Byul (Choi Ye Bin). Khán giả nghi ngờ Ju Dan Tae (Uhm Joon Ki) là hung thủ sát hại Yoon Hee nhưng biên kịch Penthouse không khiến khán giả thất vọng khi Seo Jin (Kim So Yeon) mới là người trực tiếp đẩy Yoon Hee.

Seo Jin vẫn luôn muốn diệt trừ Yoon Hee để chiếm giữ vị trí giám đốc trung tâm và cô đã không bỏ qua cơ hội lần này để hạ kẻ thù của mình. Lee Ji Ah (Shim Su Ryeon) và Bae Rona (Kim Hyun Soo) khóc hết nước mắt bên cạnh thi hài của Oh Yoon Hee.

Khán giả vô cùng phẫn nộ và cho rằng biên kịch Penthouse quá vô nhân tính khi liên tục để người tốt phải chết, đặc biệt Yoon Hee còn đang cố gắng cứu mạng con gái Seo Jin rồi lại bị chính cô hại chết.

Preview tập 6 cũng được hé lộ, Eun Byul đã tỉnh lại với biểu cảm vô cùng điên loạn và Seo Jin xuất hiện cùng nụ cười vô cùng đáng sợ trong nước mắt.

Seo Jin và Su Ryeon chính thức đối đầu. Seok Kyung (Han Ji Hyun) bị Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) bóp cổ dọa đánh và bị thư ký của “bố hờ” kéo đi. Su Ryeon lên một kế hoạch để triệt hạ Ju Dan Tae. Kết thúc preview tập 6 Na Ae Kyo, người có hình xăm cánh bướm xuất hiện dự báo nhiều bất ngờ sắp đổ bộ Penthouse.

Tập 5 Penthouse 3 có tỷ lệ người xem giảm nhẹ và đạt mức 16,5% nhưng vẫn xuất sắc là bộ phim đạt tỷ lệ cao nhất tối ngày thứ 6.