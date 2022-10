Phá đảo giới hạn của bản thân, nàng Gen Z nổi bật với phong cách phóng khoáng

SVVN - Lấy cảm hứng từ những cô gái Gen Z trẻ trung, phóng khoáng, phá đảo mọi giới hạn của bản thân để trở nên nổi bật, Mai Huê đã “lột xác” trong phong cách mới, gây ấn tượng và mang đến một góc nhìn khác với mọi người.

Nguyễn Thị Mai Huê (sinh năm 2002) đang là sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Được biết đến là diễn viên trẻ bên cạnh công việc học, Mai Huê đang ngày càng chứng minh năng lực của bản thân.

Từ trước đến nay, Mai Huê luôn để lại ấn tượng cho mọi người với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính cô bạn cũng được đa số mọi người nhận xét là hợp với phong cách này. Tuy nhiên, có thể nói bộ ảnh mới lần này của Mai Huê như một câu trả lời khẳng định rằng, không chỉ riêng với phong cách nhẹ nhàng mà Mai Huê cũng có thể chinh phục nhiều phong cách khác và trong đó là cả những phong cách streetstyle, có phần nổi loạn, nghịch ngợm, cá tính,…

Mai Huê thổ lộ: “Có thể mọi người đã quen với hình ảnh một Mai Huê nhẹ nhàng, nữ tính. Nhưng lần này, mình muốn mang đến cho mọi người một Mai Huê khác, một Mai Huê đúng với độ tuổi 20, cũng có sự nổi loạn và là một Mai Huê luôn tìm kiếm những điều mới lạ. Vì mình luôn sẵn sàng đổi mới bản thân, để lúc nào cũng có thể mang lại cho mọi người một hình ảnh Mai Huê mới mẻ, fresh MaiHue”.

Bộ ảnh “Girl in the city” của Mai Huê được lấy cảm hứng từ những cô gái Gen Z trẻ trung, phóng khoáng, phá đảo mọi giới hạn của bản thân để trở nên nổi bật. Trong bộ ảnh này, Mai Huê đúng như một cô nàng Gen Z chính hiệu, có cá tính, rất năng động và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách, “lột xác” hoàn toàn so với những phong cách trước đây.

Hiện tại ngoài công việc học, Mai Huê cũng đã bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, cô bạn cũng tham gia vào một số dự án nhỏ như phim sitcom, phim ngắn, MV,… Bên cạnh đó là cả trong vai trò mẫu ảnh. Bằng sự cố gắng, đam mê, cũng như lòng quyết tâm, Mai Huê đang ngày càng chứng minh năng lực của bản thân mình.

Chia sẻ về những dự định ấp ủ trong tương lai, Mai Huê cho biết, vì cũng đang là sinh viên năm thứ ba, vậy nên bản thân Huê sẽ ưu tiên hoàn thành thật tốt công việc học trên trường. Và sau khi hoàn thiện bản thân, Mai Huê mong rằng mình sẽ được mọi người chào đón và được tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình trong tương lai. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ và đón nhận Mai Huê trong những dự án sắp tới!