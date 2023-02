Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Sư Phạm 2 nỗ lực trở thành người cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu

SVVN - Dương Thị Tú Anh (20 tuổi, tỉnh Bắc Giang) đang là sinh viên năm 3, khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tú Anh hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường, Bí thư LCĐ Khoa Giáo dục Tiểu học, Lớp trưởng, chi hội trưởng K46B Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022 mà cô đạt được là mục tiêu, sự ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua.

Tú Anh chia sẻ, cô đến với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đến như một cái duyên. Một cơ duyên cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, cô vẫn tin rằng bản thân đã đúng và chưa từng hối hận khi quyết định gắn bó với ngành học trồng người. Lựa chọn ngành học một phần đến từ sự định hướng, góp ý của gia đình bởi bản thân Tú Anh khi ấy có rất nhiều mong muốn. Cô chia sẻ: “Mình dự tính thi vào các trường Y, nhưng đôi khi việc lắng nghe và cân nhắc lời khuyên từ gia đình là điều cần thiết. Bởi theo truyền thống gia đình, bố mẹ luôn là người có kinh nghiệm để định hướng mình trong những bước ngoặt mang tính quyết định.”

Có cơ hội được học tập và rèn luyện dưới mái Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tú Anh nhận thức rằng với tinh thần “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”, nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo người học có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết để thích ứng và thành công trong bối cảnh môi trường nghề nghiệp, môi trường xã hội đa dạng, luôn biến đổi và phát triển. Đồng thời, việc được học các giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có trình độ cao cùng những người bạn ưu tú, tài năng giúp Tú Anh có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm riêng cho nghề giáo sau này.

Một số thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội của Tú Anh: - Điểm học tập và rèn luyện năm học 2021-2022 loại Xuất sắc; - Đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022; - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học 2021-2022; - Đạt học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc học kỳ I, II năm học 2021 – 2022; - Đạt giải Nhất cuộc thi “Olympic các môn Khoa học dành cho sinh viên” năm học 2021- 2022; - Giấy khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh 2022; - Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Tiếp sức Mùa thi năm 2022; - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; - Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022”; - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng cá nhân có đóng góp xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022; - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng cá nhân khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo biểu trưng Đại hội Đoàn các cấp” năm 2022; - Đạt Giải Ba cuộc thi “Sức trẻ trong tôi”; - Là thành viên Ban chỉ đạo chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022.

Tú Anh với tư cách là sinh viên, người cán bộ Đoàn tiêu biểu đồng đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường, cô là Ban tổ chức các chương trình Chào tân sinh viên - Hành trình tuổi trẻ; Hội nghị học tập Khoa Giáo dục Tiểu học; Tìm kiếm tài năng sinh viên HPU2’s Got Talent; Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh HPU2 – Together we create the future; Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; Cuộc thi “Món quà yêu thương”; Chương trình dạy làm các sản phẩm thủ công gây quỹ Mùa đông ấm 2022;…

Bên cạnh đó, Tú Anh luôn nhiệt huyết và tiên phong trong việc tham gia chương trình Đoàn - Hội ở các cấp. Chia sẻ về quá trình hoạt động Đoàn, Tú Anh nói: “Hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên mang lại cho bản thân mình rất nhiều những bài học và giá trị khác nhau. Những điều đó, chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới có cơ hội được trải nghiệm. Mỗi sinh viên, khi tham gia các hoạt động Đoàn - Hội sẽ được rèn luyện và trưởng thành hơn, được học hỏi và làm việc cùng những người giỏi, thế hệ tiền bối đi trước. Kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm được trau dồi cùng sự tự tin, linh hoạt, thích nghi mọi hoàn cảnh, khi đó bản thân chúng ta sẽ được hiểu và chia sẻ với các giá trị của cộng đồng,… Những giá trị đó sẽ kết tinh trong mỗi người và đồng hành cùng chúng ta tới tương lai. Mình cảm thấy biết ơn thầy cô, anh chị và các bạn rất nhiều bởi đã luôn đồng hành hỗ trợ, yêu thương và tạo điều kiện trong học tập, hoạt động công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, mình sẽ không có được những cột mốc như hiện tại.”

Để giải bài toán cân bằng được giữa việc học tập, tình nguyện và tham gia hoạt động xã hội, Tú Anh gói gọn trong một từ, đó là “sự ưu tiên”. Với mỗi một giai đoạn, nhiệm vụ nào khẩn cấp và quan trọng hơn cô sẽ giải quyết trước. Khi bước vào kỳ thi lớn, Tú Anh luôn ưu tiên và dành thời gian cho việc học. Ngoài ra, cô sắp xếp thời gian cho những chiến dịch tình nguyện và các hoạt động xã hội. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tú Anh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, theo sát sinh viên, lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng, từ đó cùng những người cộng sự tuyệt vời xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với sinh viên trong khoa, trường.

Ở thời điểm hiện tại, cô cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi đã nỗ lực chinh phục được những bằng khen, giải thưởng đáng quý của sinh viên. Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022 là mục tiêu, sự ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của Tú Anh trong suốt thời gian qua và là đích đến mà mỗi sinh viên đều mong muốn đạt được. “Thật may mắn vì mình có cơ hội, vinh dự là một trong số sinh viên được chạm đến đỉnh vinh quang này. Đó cũng là động lực để bản thân mình nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong hành trình chinh phục những thành tích ở chặng đường tiếp theo tại Đại học” - Tú Anh bộc bạch.

Theo Tú Anh, là một người trẻ hãy sống tích cực, cống hiến hết mình, phát huy mọi khả năng của bản thân và không ngừng trau dồi kỹ năng, tri thức để dần trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Tuổi trẻ, chỉ có 1 lần, hãy sống hết mình để sau này không phải nói giá như! Cô tâm sự: “Cho đến giờ mình cảm thấy rất vui vì đã và đang làm như thế. Trong tương lai, mình sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu cống hiến sức lực tuổi trẻ để sau này khi nhìn lại không còn điều gì phải nuối tiếc và hơn hết có thể cháy hết mình ở lứa tuổi 20.”